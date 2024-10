Pufajkások, szemkilövetők, mentelmi jog mögé bújó „ügyeletes zsebmessiások”, hahó! Nálatok tényleg soha semminek sincs következménye?

Azt mondta, nem veszi fel az uniós mandátumát (mert kamuállásnak tartja), aztán felvette; a mentelmi jogot támadta, most meg a sajátja mögé bújik; folytassam még? Csupa-csupa ellentmondás és képmutató magatartás.

Amit Magyar Péter tett, annak tizedrészéért már távoznia kellett volna a jobboldalon.

És ha marad, akkor nem is lenne sehol. De nem maradt. Ma már nem csak azt teszi, hanem azt is mondja, amit a baloldal tíz éve mond. Ugyanarról ábrándozik, amiről Gyurcsány Ferenc szokott volt. Uniós ügyészség, euró bevezetése, uniós minimálbér, rezsicsökkentés megszüntetése. Taps Weber magyarellenes beszédének, ujjongás Ursula von der Leyen háborúpárti felszólalásának? Erre a Dobrev Klára-i politikára és mentalitásra még Cseh Katalin vagy Gyöngyösi Márton is képes volt egy-egy gyengébb napján!