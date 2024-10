Következmények nélküli baloldal: az elítélt Szarvas Koppány Bendegúz fizetett politikai állásban marad

A józsefvárosi Fidesz az ítélet után emlékeztetett: a fideszeseket korábban akasztással fenyegető, illetve véres tüntetésekről fantáziáló momentumos politikus a rendőrök felé dobált pirotechnikai eszközöket és fújt könnygázt.

„Szarvas Koppány Bendegúz jelenleg is a józsefvárosi Momentum elnöke, aki az előző önkormányzati ciklusban és most is Pikó András polgármester teljes bizalmát élvezi. Júniusban csak azért nem indult újra, hogy egy kedvezőtlen ítélet miatt ne kelljen időközi önkormányzati választást kiírni. Pikó András azonban nem engedte el kedvenc képviselője kezét. A józsefvárosi önkormányzat gazdálkodási cégének felügyelőbizottsági elnökévé választotta több százezres fizetéssel” – emlékeztetett a kormánypárt helyi szervezete, és

felszólította Pikó Andrást és a Momentumot, hogy határolódjon el Szarvas Koppány Bendegúz erőszakos cselekedeteitől.

A polgármester vonja vissza az immár jogerősen elítélt momentumos exképviselőt minden önkormányzatot érintő tisztségből, így a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ felügyelőbizottsági elnöki pozíciójából is.