Ki az a Szarvas Koppány Bendegúz, akit Fekete-Győr Andrással együtt ítéltek el?

Mint megírtuk: megszületett a jogerős döntés, miszerint Fekete-Győr András és Szarvas Koppány Bendegúz is bűnös hivatalos személy elleni erőszakban. Mindkét momentumos politikus felfüggesztett börtönt kapott.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: a két politikus ellen is a 2018 decemberi események miatt emeltek vádat, konkrétan a Kossuth téri, december 12-i és 13-i ellenzéki tüntetések miatt, amelynek során a vád szerint dulakodtak a rendőrökkel, sőt Fekete-Győr füstgránátot hajított a rendőrsorfal mögé.

2023 májusában a Budai Központi Kerületi Bíróság első fokon Fekete-Győrt felmentette a vádak alól, Szarvast azonban bűnösnek mondta ki csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntettében. Ezért a politikust a bíróság két év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását három évre felfüggesztették. Másodfokon azonban fordulat történt,

és már nem csak Szarvast, hanem a Momentum egykori elnökét is bűnösnek mondták ki hivatalos személy elleni erőszakban.

Fekete-Győrt a Fővárosi Törvényszék egy év börtönbüntetésre ítélte, ezt azonban két év próbaidőre felfüggesztették. Szarvas büntetését ugyanakkor helyben hagyta a másodfokú bíróság. A vádhatóság mindkét politikus esetében fellebbezett, elsősorban eltérő jogi minősítés megállapítása érdekében. Szarvas Koppány Bendegúz esetében a Fővárosi Törvényszék által kimondott folytatólagos helyett kétrendbeli elkövetés, míg Fekete-Győr esetében a társtettesi minősítés megállapítása érdekében.

Ki is az a Szarvas Koppány Bendegúz?

Szarvas Koppány Bendegúz a Momentum Mozgalom politikusa, aki aktívan részt vesz a magyar ellenzéki politikában. 2017-ben csatlakozott a Momentumhoz, és 2018 óta a párt budapesti küldötte. A 2019-es európai parlamenti választásokon is szerepelt a párt listáján, és szintén azóta a VIII. kerületben önkormányzati képviselőként is tevékenykedik, ahová Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Szolidaritás összefogási támogatással jutott be. Itt megválasztották a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság elnökének, valamint több más bizottságban is aktív szerepet vállalt.

Érdekesség, hogy Szarvas éppen öt napja tette le a képviselői esküt.

Szarvas az egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol Nemzetközi Tanulmányok szakon szerzett diplomát. Saját bemutatkozása szerint nemzetközi tapasztalatokra tett szert, többek között Törökországban, az Erasmus-program keretében.