Utánajártunk, mikor dönthetnek Brüsszelben Magyar Péter mentelmi jogáról

Az ügyészség nemrég ki is kérte az Európai Parlamenttől a pártelnök mentelmi jogát, amiről Magyar Péter nem akar lemondani. Pedig minden bizonnyal felfüggesztené azt az EP, ha az érintett maga is ezt kérné az erről szóló meghallgatáson. Magyar Péter vonakodása ráadásul azért is különösen kellemetlen, mert tavasszal még azzal kampányolt, hogy megszüntetné a mentelmi jogot.