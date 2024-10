Vogel Evelin: Szeretném megmutatni Magyar Péter igazi arcát

Kína bevackol a kivonult nyugati autógyártók üres orosz üzemeibe

A szankcióknak köszönhetően a nyugati autógyártók óriási piacot adtak ajándékba Kínának: egész Oroszországot. Az ázsiai ország dominanciája nagyobb nem is lehetne, most azonban szintet lép: a vállalatok már nemcsak exportálnak, de be is rendezkednek az elhagyott nyugati gyárakban.