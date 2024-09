Lopott, de ismét a mentelmi joga mögé bújik Magyar Péter

Magyar Péter a szentendrei kampányrendezvényén már Orbán Viktort fenyegette, amikor úgy fogalmazott (a videón 20:40-től): „Tisztelt Miniszterelnök úr, én a holnapi napon feljelentem önt mint miniszterelnököt, a Fidesz elnökét. Feljelentem önt aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásért. (…) Miniszterelnök úr, ne legyen gyáva, ne bújjon a mentelmi joga mögé. Találkozunk a bíróságon.”

Szintén a kormányfőt támadta Oroszlányban a Tisza Párt elnöke a választási kampány során, miközben a jobboldali sajtó munkatársait is fenyegette. Magyar Péter szó szerint azt mondta: „Jeleztem, hogy egyébként a választás után fel fogunk jelenteni minden propagandistát és mindenkit, aki egyébként hazudik. Most csak, idézőjelben, csak a miniszterelnök úrra van időm, úgyhogy még ma be kéne adnom a két feljelentést, még át kell olvasnom az autóban. Egyrészt ugye rémhírterjesztés miatt, másrészt rágalmazás miatt fogom dr. Orbán Viktort feljelenteni, és remélem, hogy nem lesz olyan gyáva, hogy a mentelmi joga mögé bújik. Meglátjuk, meglátjuk.”

A diszkóbotrányt követően Magyar Péter hozzáállása megváltozott, már nem ellenzi a mentelmi jogot, és ő maga sem kíván lemondani róla. Az ATV egyik augusztus végi műsorában kínosan próbálta elkerülni a témával kapcsolatos kérdéseket. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Magyar Péter agresszív hangnemre váltott, amikor az ATV riportere arról érdeklődött, hogy tervezi-e mentelmi jogának felfüggesztését az ellene folyó telefonlopási ügy kapcsán.

Engem eddig sem az ügyészség, sem a rendőrség nem keresett meg. Ha megkeresnek, és világosítanak az eljárásról és a bizonyítékokról, akkor majd eldöntöm. Ha ez politikai indíttatású, mint minden jelenlegi eljárás ellenem, akkor nyilván nem. Ha viszont olyan bizonyítékokkal állnak elő, amelyek nem a propagandamédia hazugságai, akkor megfontolom. De egyébként nem mondhatok le, az Európai Parlament fog dönteni erről – igyekezett elhárítani a felelősséget.

