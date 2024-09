Felmérés: A magyarok döntő többsége egyetért a mobiltelefon-használat iskolai korlátozásával (VIDEÓ)

A túlzott telefonhasználat magában rejti a függőség veszélyét

A műsorvezető arra is kíváncsi volt, hogy a szülők mennyire nevelik tudatosan gyermekeiket az iskolai évek előtt a digitális eszközök vonatkozásában, illetve hogy mennyire lesz függő egy gyermek különböző applikációk és platformok használatától. Fűrész Tünde erre azt felelte, hogy azok a szülők, akiknek van 18 év alatti gyermeke, nagyobb arányban látják be, hogy bár sok előnye van az okoseszközök használatának, komoly hátrányai is vannak, mint például a társas kapcsolatok romlása, az elmagányosodás.

A szakértő idézte az OECD nemzetközi felmérését (ők készítik a PISA-jelentéseket is – szerk.), amelyből kiderült, hogy amikor a gyerekek szabadidős célra, az iskolán belül használják a telefonjaikat,

az elvonja a figyelmüket a tanulástól, függőséget okoz bennük, illetve szorongóvá válnak, ha nincs a közelükben a készülékük.

„Mikor viszont oktatási célokra kell használni az okoseszközöket, az még javíthatja is az iskolai teljesítményt” – hívta fel a figyelmet a KINCS elnöke.