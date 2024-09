A nyári álmukat alusszák még az ellenzéki pártok, kivéve persze a Tiszát

A választók azonban annyira már nem biztosak ebben, sőt. Ezt jelzi, hogy minden közvélemény-kutatónál rendkívül gyengén állnak, a Medián már az „egyéb pártokhoz” sorolta be őket, a Závecznél mért két százalék is legfeljebb az agónia elnyújtásához elég. Az biztos, hogy az olyan egykori és jelenlegi ászaikra, mint Baja Ferenc, Molnár Zsolt, Horváth Csaba már nem nagyon számíthatnak, hiszen ők most éppen azzal vannak elfoglalva, hogyan ússzák meg a parkolási korrupciós ügyüket, miután az ügyészség vádat emelt ellenük.

Momentum Mozgalom:

A Momentum már átesett a tisztújításon július elején,

a korábban megbukott Fekete-Győr Andrást legyőzte a korrupcióvadász Tompos Márton.

A parlamenti képviselő a megválasztása után a Facebook-oldalán azt írta, kevesebb beszédre és több cselekvésre lehet tőlük számítani. Az első ígéretét már megvalósította a párt, alig jelentek meg a nyilvánosság előtt, bár beszéltek a tanárhiányról, a vegyi üzemek elleni küzdelmükről és más egyebekről.