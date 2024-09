Nem keressük azt az embert, aki lekapcsolja a székházban a villanyt – Komjáthi Imre a Mandinernek

Amikor társelnök lett, nagyjából ugyanezeket mondta, a bérből, fizetésből élők érdekeire hivatkozott, de finoman fogalmazva nem tudták meggyőzni ezt a társadalmi réteget. Miért gondolja, hogy ez a politika mostantól sikeres lesz?

Mi mindig is a munkavállalókat képviseltük, ezért is tartottam – hogy mondjak egy aktuális témát is – elfogadhatatlannak azt, hogy a napokban Gelencsér Ferenc a teherautó sofőrjével került összetűzésbe, amikor a Momentum politikusai és a civil szervezetek a rádió épületének lebontása ellen demonstráltak a helyszínen. Ő, a melós nem politikai ellenfél, őt békén kell hagyni, hiszen csak a munkáját szerette volna végezni. Tehát nemcsak a hatalommal, hanem, ha kell, az ellenzéki politikusokkal szemben is megvédem, megvédjük a dolgozókat. De visszatérve a kérdésére, az, hogy mi a bérből, fizetésből élők mellett állunk ki, az evidencia, most már „csupán” arra van szükség, hogy mindez el is jusson az érintettekhez, tisztában legyenek azzal, hogy van egy párt, amelyre számíthatnak.

De a kérdés továbbra is adott, miért nem tudták eddig mindezt megértetni ezt az emberekkel, hiszen több millió bérből, fizetésből élő ember van ma Magyarországon? Ehhez képest az MSZP egy-két százalékon áll a közvélemény-kutatási adatok szerint.