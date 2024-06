Vége az MSZP-nek? Lemondott Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre is

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Az ATV értesülései szerint az MSZP országos választmányi ülésén Komjáthi Imre és Kunhalmi Ágnes is lemondott a tisztségéről. Ismert, az MSZP-DK-Párbeszéd hatalmasat bukott az Európai Parlamenti választásokon. „Az eredmény csalódást keltő, azt gondoltuk, hogy az a politika, amit képviselünk több szavazót tud meghódítani, több szavazót tud meggyőzni” – értékelte akkor a választási eredményeket a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője a pártszövetség budapesti eredményváró rendezvényén. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke azonban leszögezte, hogy a

hazai baloldal volt, van és lesz, a hazai baloldalt megőriztük.

Megjelent a színen egy jobboldali kihívó, de a baloldali értékek ettől nem csorbulnak, a társadalmi igazságosság, a szolidaritás, a társadalmi különbségek csökkentése ma csak ennek a szövetségnek a politikája” – fogalmazott. Komjáthi Imre az ATV kérdésére megerősítette, hogy a hír igaz. Mint mondta, ő is, és Kunhalmi Ágnes is bejelentette a lemondását, hamarosan pedig közzéteszik a döntésükről szóló hivatalos közleményt is.