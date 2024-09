Forrósodik a talaj: a börtönben ülő Kiss Lászlóék is támogatták Karácsony könyvének kiadóját

Nyitóképünk: Földházi Árpád / Mandiner archív

„Szociális ellátások szoros emberfogással” – címmel jelent meg négyoldalas „támogatott tartalom” 2023 novemberében az akkor még létező Jelen című hetilapban az óbudai önkormányzatról – ebben megszólal Kiss László polgármester is – Tóth Ákos tollából, ugyanő jegyzi felelős kiadóként Karácsony Gergely kampánykönyvét, a Falak helyett hidak című művet is – számol be a Magyar Nemzet.

A lap megemlíti, hogy a Jelen és a Karácsony-könyv kiadása egyaránt a Liberty Press Kft.-hez köthető, a 2013-ban alapított cégben a kezdetektől fogva tulajdonos Tóth, tulajdonostársa 2019 óta Lakner Zoltán, a Gyurcsány-kormány és a szocialisták régi tanácsadója, illetve Krajczár Gyula.