Feltűnően sunnyog a baloldal az óbudai korrupciós botrányról, pedig Kiss László ügye egyre mélyebb

Az ügyben eddig 16 gyanúsított került a nyomozóhatóság látókörébe, köztük van Kiss alpolgármestere, Czeglédy Gergő is. A Magyar Nemzet cikksorozata szerint az egész botrányt egy bűntárs robbantotta ki, aki önmagára és többek között Kiss két bizalmasára, D. Róbertre és F. Lászlóra is terhelő vallomást tett. Információink szerint ők is beszélni kezdtek, hogy enyhítsék helyzetüket és elkerüljék az előzetes letartóztatást. További botrányt kavar, hogy Kiss László saját otthonába jelentette be felesége és az ügyben szintén érintett F. László közös vállalkozását, amelyet szoros kapcsolat fűz a korrupciós ügyhöz – írja a Magyar Nemzet a 24.hu-ra hivatkozva.