Kőkeményen szembesítették Karácsony Gergelyt korrupcióval gyanúsított szövetségeseivel

A Mandiner olvasói emlékezhetnek az óbudai DK-s polgármester, Kiss László körül kialakult korrupciós botrányra, melynek folyományaként a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) őrizetbe vette az óbudai polgármestert, valamint összehangolt akciót tartott a III. kerületi önkormányzatnál. Vitézy Dávid most egy Facebook-bejegyzésben firtatta Karácsony Gergely felelősségét az ügyben, hiszen – mint írta – „a fővárosi listáján szereplő és általa is ajánlott polgármester letartóztatása óta a főpolgármester eltűnt, egy szava sincs a főváros egyik legnagyobb kerületében kialakult politikai és közigazgatási válságról”.

Vitézy azt is hozzátette, hogy sajtóhírek szerint a főpolgármester pártja is érintett lehet, hiszen Szabó Tímea óbudai országgyűlési képviselő kampányfőnökét is őrizetbe vették a rendőrök.

Immár ott tartunk, hogy az általa vezetett fővárosi listáról ketten vannak előzetes letartóztatásban (az óbudai polgármester és alpolgármester), valamint gyanúsított a választók által leváltott zuglói polgármester is”

– összegezte Vitézy. Szerinte eljött az ideje, hogy „Karácsony Gergely megszólaljon és világossá tegye: kitart-e az óbudai polgármester támogatása mellett, még mindig őt tartja-e a »legjobb választásnak«”?

Ha pedig nem, akkor egyetért-e azzal, hogy Kiss Lászlónak le kell mondania, hogy Óbudán új választásra kerülhessen sor, és így az ott élők olyan polgármestert választhassanak, aki alpolgármesterével együtt nem előzetes letartóztatásból vezet egy 128 ezres kerületet?”

– fűzte hozzá a korábbi főpolgármester-jelölt.