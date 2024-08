Ungár Péter: Nem vagyunk többé része ennek az ellenzéknek

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Ungár Péter az LMP társelnöke a június 9-i választás óta a Telexnek adott először hosszabb interjút, melyben beszélt visszavonulásról, tisztújításról, Magyar Péterről és az ellenzéki tábor állapotáról is. Szerinte az ellenzéki szavazóknak olyan problémái vannak az ellenzéki elittel, amiket már nem lehet megoldani. „Azt hittük, hogy valamilyen módon honorálni fogják a szavazók, hogy az összefogáson belül mi voltunk a legkritikusabbak az ellenzéki elittel szemben. Ezt nem mértük fel jól, nem érdekelte a választókat, mert ugyanúgy részei voltunk az összefogásnak” – fogalmazott Ungár.

Arról, hogy mi lesz ezután a politikus elmondta, hogy ő személyesen és az LMP is kicsekkolt az intézményes ellenzékből.

„Érdekes kérdés, hogy akkor mi vagyunk, de nem vagyunk többé része ennek az ellenzéknek.

A legfontosabb közvetlenül választott politikai pozíció a főpolgármesteri poszt, és a jelöléskor szembe mentünk az intézményes ellenzékkel” – hangsúlyozta az LMP társelnöke.

Arra a kérdésre, hogy ellenzéki párt-e még az LMP Ungár így válaszolt: „Abból a szempontból igen, hogy a kormánnyal kritikus, de nem tagja az ellenzéki kávéháznak, ahonnan mindig is kinéztek minket. A kérdés inkább az, hogy mit csináltunk ott ennyi ideig. Szerintem ez a fő hitelességi probléma”.

Intézményes ellenzék alatt tágabb közegre gondol. „Nem fogom visszavonni azokat az állításokat, amiket Gyurcsány Ferenc képességeiről tettem, Kunhalmi Ágnest továbbra is egy jó embernek tartom, de ez az intézményi struktúra már nem a mi helyünk” – fogalmazott Ungár Péter. „Nagyon sokáig próbáltam én személyesen is megfelelni ennek a tágabb értelemben vett ellenzéki közegnek, de nem sikerült. Abban is őszintének kell lennem, hogy nem csak az édesanyám miatt nem tudtam megfelelni, hanem azért sem, amit a világról gondolok” – tette hozzá.