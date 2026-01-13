Trump-korszak: a világrend végnapjai – Robert C. Castel és Fodor Gábor a Stratégában

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Trump fellépése lezárta a status quo korszakát: a NATO funkcióját vesztette, az Európai Unió pedig beleragadt a stratégiai vakságba. A globális átrendeződés korában már nem az ideológiai ábrándok, hanem a nyers reálpolitika és a kormányzati stabilitás határozza meg a túlélést.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: