Trump-korszak: a világrend végnapjai – Robert C. Castel és Fodor Gábor a Stratégában

2026. január 13. 19:53

Trump fellépése lezárta a status quo korszakát: a NATO funkcióját vesztette, az Európai Unió pedig beleragadt a stratégiai vakságba. A globális átrendeződés korában már nem az ideológiai ábrándok, hanem a nyers reálpolitika és a kormányzati stabilitás határozza meg a túlélést.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Az Egyesült Államok elég nagy ahhoz, hogy ne legyen külpolitikája, csak belpolitikája

Az Európai Unió vezetése rövid távú problémákkal foglalkozik, nem képes stratégiai gondolkodásra

Ha a Fidesz megnyeri a választásokat, az Unió kiegyezhet Orbán Viktorral A teljes műsor itt tekinthető meg:

