01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Grönland NATO Trump

Trump-korszak: a világrend végnapjai – Robert C. Castel és Fodor Gábor a Stratégában

2026. január 13. 19:53

Trump fellépése lezárta a status quo korszakát: a NATO funkcióját vesztette, az Európai Unió pedig beleragadt a stratégiai vakságba. A globális átrendeződés korában már nem az ideológiai ábrándok, hanem a nyers reálpolitika és a kormányzati stabilitás határozza meg a túlélést.

2026. január 13. 19:53
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Az Egyesült Államok elég nagy ahhoz, hogy ne legyen külpolitikája, csak belpolitikája
  • Az Európai Unió vezetése rövid távú problémákkal foglalkozik, nem képes stratégiai gondolkodásra
  • Ha a Fidesz megnyeri a választásokat, az Unió kiegyezhet Orbán Viktorral

A teljes műsor itt tekinthető meg:

statiszta
2026. január 13. 20:41
De majd az eu legyőzi Oroszországot és megvédi Grönlandot. 🤡🤡🤡 De a migránsokat sem tudja megállítani. 🤡🤡🤡
Ízisz
2026. január 13. 20:10
Z. CPAC Hungary lesz Budapesten immár ötödik alkalommal március 21-én. Biztosan akkor fog hozzánk jönni Trump!!! 💯😊❗ 🇭🇺🇺🇸 Segíteni fog a Fidesz győzelmének!!! 💯✌️❗
nuevoreynuevaley
2026. január 13. 20:04
Ekkora faszsagot is csak a fidesznyuggereknek lehet eladni Nem a vilagrendnek vannak itt a vegnapjai, hanem a 80 eves Trumpnak Az EU se megy sehova, meg a NATO se, Vittornak van vege. Mi szomi ez, ebredjetek mar fel
tapir32
2026. január 13. 19:58
Az EU vezetése még a rövid távú problémák megoldására sem képes. Azt kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
