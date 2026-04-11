Hatalmas balhé a késés miatt, Szoboszlaira mutogatnak

Elképesztő balhé Varga Barnabásék meccsén: elkésett az AEK, egy németnek kellett rendet tenni
80 percet kapott a magyar csatár a rangadón.
Ezek a hírek érdekelték a legjobban a héten a Mandiner Sport olvasóit. Szoboszlai Dominik a Liverpool szurkolóinak mutogatott, Varga Barnabásék nem jöttek ki időben a második félidőre, míg Klujber Katrin Törökországban varázsolt. A top ötbe még a Real klasszisának és a Magyarországot rossz színben feltüntető Bayern-edzőnek a találkozása került be.
Ahogy arra számítani lehetett, paprikás hangulatú mérkőzést vívott egymással a Varga Barnabást is a soraiban tudó AEK Athén és az Olympiakosz múlt vasárnap a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rájátszásának első fordulójában. A második félidő előtt a német játékvezetőnek kellett megfékeznie az indulatokat, a hosszabbításban pedig egy meg nem adott gól borzolta a kedélyeket. Történt ugyanis, hogy a szünetet nemes egyszerűséggel meghosszabbították az egyébként előnyben lévő Vargáék, ami kiverte a biztosítékot a hazaiaknál. Az AEK csapatmenedzserét, Dimitrisz Naliciszt az Olympiakosz sportigazgatója, Darko Kovacsevics kérte számon a késésért, amiből elég nagy csetepaté lett: megjelentek a biztonságiak, a rendőrök, de végül a „tökös” Tobias Stiller tett rendet – a bíró határozottan pályára parancsolta a „tökölő” athéni játékosokat. Bár a 98. percben úgy nézett ki, revansot vesznek a közjátékért a házigazdák, Yusuf Yazici gólját végül les miatt nem adták meg, így korai találatának köszönhetően az AEK győzött 1–0-ra, és öt körrel a vége előtt ötpontos előnybe került. A folytatás azonban már nem sikerült ilyen jól: a magyar támadó csapata tükörsima, 3–0-s vereséget szenvedett a Rayo Vallecano vendégeként a Konferencia-liga negyeddöntős párharcának csütörtöki első meccsén, így nagyon nehéz helyzetbe került az athéni gárda a harmadik számú európai kupasorozatban.
Aligha túlzás azt állítani, hogy robbanásközelivé fokozódott a helyzet az angol Liverpool FC háza táján. Nem elég, hogy az idén csak szenvedő Premier League-címvédő a múlt hétvégén egy megalázó 4–0-s vereséggel zuhant ki az FA Kupából a nagy rivális Manchester City ellen, de néhány nappal később a Bajnokok Ligájában is kiábrándító teljesítményt nyújtva kapott ki 2–0-ra a francia PSG otthonában. A City elleni kudarc után ráadásul az idény legjobb 'Pool-játékosának számító Szoboszlai Dominik a saját tüntető szurkolótáborával veszett össze, miközben Hugo Ekitiké nagy bölcsen csak még több olajat locsolt a tűzre azzal, hogy már meccs közben mezt cserélt honfitársával, Rayan Cherkivel. A liverpooliak egykori legendás ír gólvágója, John Aldrige utóbbival kapcsolatban leszögezte, ilyet még soha életében nem látott, és a cselekedetet teljességgel elfogadhatatlannak nevezte. Aldrige kijelentette, nem érti, mi járhatott Szoboszlai fejében sem, aki bár kétségkívül „azon kevesek egyike, aki nem érdemel sok kritikát, ám az akkor sem nézett ki jól, ahogy a drukkereknek mutogatott kifelé.”
Meg kell értenie, a szurkolóknak minden joguk megvan arra, hogy kiadják magukból a dühüket, főleg, amikor az ellenfél ennyire simán lejátssza őket a pályáról
– fogalmazott a 67 éves korábbi klasszis, akivel sok Liverpool-szimpatizáns egyetért.
Bizonyára sokan emlékeznek még a Bayern Münchent irányító Vincent Kompany februári nyilatkozatára, melyben azt állította, egyes európai országokban, mint például Magyarországon magukra maradnak azok a színes bőrű labdarúgók, akiket rasszista támadás ér. A belga edző ezt azután mondta, hogy a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Gianluca Prestianni, a hazaiak argentin játékosa a vád szerint majomnak nevezte az ellenfél brazil támadóját, Vinícius Júniort. Az eset óta Kompany és Vinícius kedden, a Real–Bayern BL-negyeddöntő első meccsén találkozott egymással először, és a kamerák rögzítették, ahogy a spanyol csapat támadója a második félidő kezdete előtt odalép a vendégek tréneréhez, és átöleli őt – feltehetően azért, hogy megköszönje neki a támogatást, amit a sajtón keresztül kapott tőle. Az összecsapás egyébként a bajorok 2–1-es sikerét hozta, a visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott magabiztosan, 19 góllal, 42–23-ra verte idegenben Törökországot szerdán az Eurokupában. A meccs után az EHF Euro Facebook-oldala a ferencvárosi Klujber Katrin nagyszerű passzában gyönyörködött.
Az a passz??? Hűha, Kluber”
– olvasható a posztszövegben.
„Mekkora passz volt ez!” – jegyezte meg az egyik szurkoló, de mások is méltatták a magyar klasszis megoldását.
Ahogy azt fentebb írtuk, a Liverpool kétgólos hátrányból várja a francia PSG elleni negyeddöntős visszavágót a Bajnokok Ligájában. A párizsi rangadó után a magyar RTL-nek is lehetősége volt interjút készíteni az angolok magyar középpályásával, Szoboszlai Dominikkel. Utóbbi elmondta, nem alkalmazhatott olyan szintű letámadást az ellenféllel szemben, mint amit szíve szerint megtett volna.
Ha csak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk. De nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, hogy ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, még akkor sem, hogy ha szeretnék. Ha én dönthetnék, folyamatosan letámadnék, ahogy a PSG is csinálta.
Szoboszlai szerint „el volt döntve, hogy
Próbáltunk annyi nyomást gyakorolni rájuk, amennyit csak lehetséges, de össze-vissza futkároznak a PSG középpályásai, ezért nagyon nehéz lekövetni őket. Az elmúlt másfél évben a világ legjobb csapatává nőtték ki magukat. Jövő kedden nem ez lesz a tervünk
– tette hozzá a székesfehérvári futballista, aki a Fulham elleni szombati angol bajnoki fontosságát is kiemelte.
