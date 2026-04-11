Hatalmas balhé a késés miatt, Szoboszlaira mutogatnak

Ha Szoboszlai Dominiken múlna a Liverpool játéka...

Ahogy azt fentebb írtuk, a Liverpool kétgólos hátrányból várja a francia PSG elleni negyeddöntős visszavágót a Bajnokok Ligájában. A párizsi rangadó után a magyar RTL-nek is lehetősége volt interjút készíteni az angolok magyar középpályásával, Szoboszlai Dominikkel. Utóbbi elmondta, nem alkalmazhatott olyan szintű letámadást az ellenféllel szemben, mint amit szíve szerint megtett volna.

Ha csak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk. De nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, hogy ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, még akkor sem, hogy ha szeretnék. Ha én dönthetnék, folyamatosan letámadnék, ahogy a PSG is csinálta.

Szoboszlai szerint „el volt döntve, hogy