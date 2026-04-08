Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vinícius Júnior Vincent Kompany Magyarország Real Madrid Bajnokok Ligája Bayern München

Itt a nagy találkozás: a lemajmozott futballista így fejezte ki a háláját a Magyarországot lejárató sztáredzőnek (FOTÓ)

2026. április 08. 09:30

Vinícius Júnior nem feledkezett meg arról a támogatásról, amit Vincent Kompanytól kapott. A lemajmozott brazil futballista egy öleléssel fejezte ki háláját a Magyarországot becsmérlő Bayern-edzőnek.

Bizonyára sokan emlékeznek még a Bayern Münchent irányító Vincent Kompany februári nyilatkozatára, melyben a futballedző azt állította, egyes európai országokban, mint például Magyarországon magukra maradnak azok a színes bőrű labdarúgók, akiket rasszista támadás ér. A belga szakember ezt azután mondta, hogy a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Gianluca Prestianni, a hazaiak argentin játékosa a vád szerint majomnak nevezte az ellenfél brazil támadóját, Vinícius Júniort.

Az eset óta Kompany és Vinícius kedden, a Real–Bayern BL-negyeddöntő első meccsén találkozott egymással először, és a kamerák rögzítették, ahogy a spanyol csapat támadója a második félidő kezdete előtt odalép a Bayer tréneréhez, és átöleli őt – feltehetően azért, hogy megköszönje neki a támogatást, amit a sajtón keresztül kapott tőle.

A közösségi médiában a szurkolók nagyon sportszerűnek minősítették a jelenetet. Volt olyan, aki azt írta, 

ennek a pillanatképnek nagyobb a jelentősége, mint magának a futballnak.

A mérkőzés a Bayern 2–1-es sikerét hozta. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben.

A nyitókép forrása: X

Real Madrid–Bayern München 1–2 – a mérkőzés összefoglalója

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Öreg Palóc
2026. április 08. 10:54
Egyébként ki nem sz*rja le ?!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. április 08. 10:39
Itt a nagy találkozás: a lemajmozott futballista így fejezte ki a háláját a Magyarországról hazudozó "sztáredzőnek"
Válasz erre
2
0
elcapo-3
2026. április 08. 10:09
Megsértődött a maki?
Válasz erre
1
0
savrena
2026. április 08. 10:06
Ahogy a dolgok állnak, Vini nemigen jut el Budapestre a döntőbe, Kompany meg esetleg a saját szemével láthatja a fene nagy rasszizmust arrafelé (Belgiumban rosszabb a helyzet, lévén a fehérek elleni rasszizmus is rasszizmus). Persze addig még ott van a PSG vagy Szobóék...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!