Itt a nagy találkozás: a lemajmozott futballista így fejezte ki a háláját a Magyarországot lejárató sztáredzőnek (FOTÓ)

Bizonyára sokan emlékeznek még a Bayern Münchent irányító Vincent Kompany februári nyilatkozatára, melyben a futballedző azt állította, egyes európai országokban, mint például Magyarországon magukra maradnak azok a színes bőrű labdarúgók, akiket rasszista támadás ér. A belga szakember ezt azután mondta, hogy a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Gianluca Prestianni, a hazaiak argentin játékosa a vád szerint majomnak nevezte az ellenfél brazil támadóját, Vinícius Júniort.

Az eset óta Kompany és Vinícius kedden, a Real–Bayern BL-negyeddöntő első meccsén találkozott egymással először, és a kamerák rögzítették, ahogy a spanyol csapat támadója a második félidő kezdete előtt odalép a Bayer tréneréhez, és átöleli őt – feltehetően azért, hogy megköszönje neki a támogatást, amit a sajtón keresztül kapott tőle.