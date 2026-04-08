Itt a nagy találkozás: a lemajmozott futballista így fejezte ki a háláját a Magyarországot lejárató sztáredzőnek (FOTÓ)

„Magyarország nagyon jó hely a külföldieknek” – Münchenben most már tényleg vakarhatják a fejüket
A Fradi légiósa is elmondta a véleményét.
Vinícius Júnior nem feledkezett meg arról a támogatásról, amit Vincent Kompanytól kapott. A lemajmozott brazil futballista egy öleléssel fejezte ki háláját a Magyarországot becsmérlő Bayern-edzőnek.
Bizonyára sokan emlékeznek még a Bayern Münchent irányító Vincent Kompany februári nyilatkozatára, melyben a futballedző azt állította, egyes európai országokban, mint például Magyarországon magukra maradnak azok a színes bőrű labdarúgók, akiket rasszista támadás ér. A belga szakember ezt azután mondta, hogy a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Gianluca Prestianni, a hazaiak argentin játékosa a vád szerint majomnak nevezte az ellenfél brazil támadóját, Vinícius Júniort.
Az eset óta Kompany és Vinícius kedden, a Real–Bayern BL-negyeddöntő első meccsén találkozott egymással először, és a kamerák rögzítették, ahogy a spanyol csapat támadója a második félidő kezdete előtt odalép a Bayer tréneréhez, és átöleli őt – feltehetően azért, hogy megköszönje neki a támogatást, amit a sajtón keresztül kapott tőle.
A közösségi médiában a szurkolók nagyon sportszerűnek minősítették a jelenetet. Volt olyan, aki azt írta,
ennek a pillanatképnek nagyobb a jelentősége, mint magának a futballnak.
A mérkőzés a Bayern 2–1-es sikerét hozta. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben.
