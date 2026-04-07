Szoboszlai kiborulása lavinát indított el – a Liverpool legendája szerint elfogadhatatlan, ami történt

Aligha túlzás azt állítani, hogy az újabb arcpirító blamázs után robbanásközelivé fokozódott a helyzet a Liverpool FC háza táján. Nem elég, hogy az idén csak szenvedő Premier League-címvédő a hétvégén egy megalázó 4–0-s vereséggel zuhant ki az FA Kupából a nagy rivális Manchester City ellen, de az újabb kudarc után a szezon legjobb 'Pool-játékosának számító Szoboszlai Dominik a saját tüntető szurkolótáborával veszett össze, miközben Hugo Ekitiké nagy bölcsen csak még több olajat locsolt a tűzre.

Szoboszlai incidense kiverte a biztosítékot liverpooli körökben, de a meccs közben mezt cserélő Rayan Cherkit sem dicsérték meg... (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlainak meg kell értenie, hogy ez nem így működik

Azzal, hogy a Liverpool ilyen drasztikus módon bukta el idei valószínűleg utolsó reális esélyét a trófeaszerzésre, sokak szerint a végső szög is bekerült Arne Slot menedzseri koporsójába. Ám a City elleni kudarc során két olyan játékos is elkezdte lerombolni saját renoméját, akik eddig kiemelkedtek a rémálomszerű idényt futó együttesből. A frusztrált Szoboszlait a drukkerekkel való összetűzését követően számos szurkolói portál, szakértő és exliverpooli legenda bírálta tettéért, utóbbiakhoz csatlakozott most John Aldridge.