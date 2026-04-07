04. 07.
Szoboszlai kiborulása lavinát indított el – a Liverpool legendája szerint elfogadhatatlan, ami történt

2026. április 07. 09:17

A Manchester City elleni égés során két, eddig kiemelkedő szezont futó liverpooli sztár is elkezdte lerombolni saját renoméját. Szoboszlai Dominik esetében a szurkolóknak való mutogatás, Hugo Ekitikénél pedig a meccs közbeni mezcserélgetés verte ki a biztosítékot.

Aligha túlzás azt állítani, hogy az újabb arcpirító blamázs után robbanásközelivé fokozódott a helyzet a Liverpool FC háza táján. Nem elég, hogy az idén csak szenvedő Premier League-címvédő a hétvégén egy megalázó 4–0-s vereséggel zuhant ki az FA Kupából a nagy rivális Manchester City ellen, de az újabb kudarc után a szezon legjobb 'Pool-játékosának számító Szoboszlai Dominik a saját tüntető szurkolótáborával veszett össze, miközben Hugo Ekitiké nagy bölcsen csak még több olajat locsolt a tűzre. 

Rayan Cherki, SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai incidense kiverte a biztosítékot liverpooli körökben, de a meccs közben mezt cserélő Rayan Cherkit sem dicsérték meg... (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlainak meg kell értenie, hogy ez nem így működik

Azzal, hogy a Liverpool ilyen drasztikus módon bukta el idei valószínűleg utolsó reális esélyét a trófeaszerzésre, sokak szerint a végső szög is bekerült Arne Slot menedzseri koporsójába. Ám a City elleni kudarc során két olyan játékos is elkezdte lerombolni saját renoméját, akik eddig kiemelkedtek a rémálomszerű idényt futó együttesből. A frusztrált Szoboszlait a drukkerekkel való összetűzését követően számos szurkolói portál, szakértő és exliverpooli legenda bírálta tettéért, utóbbiakhoz csatlakozott most John Aldridge. 

Az egykori kiváló csatár a Liverpool Echón megjelent írásában csatlakozott azon hangokhoz, melyek szerint Szoboszlait az idei vitán felül remek teljesítménye sem jogosítja fel arra, hogy a csapat vergődéséért Manchesterig utazó drukkereknek mutogasson. Aldridge kijelentette, nem érti, mi járhatott a magyar játékos fejében, aki bár kétségkívül „azon kevesek egyike, aki nem érdemel sok kritikát, ez akkor sem nézett ki jól. 

Meg kell értenie, a szurkolóknak minden joguk megvan arra, hogy kiadják magukból a dühüket, főleg, amikor az ellenfél ennyire simán lejátssza őket a pályáról."

Ezt mégis hogy gondolta Ekitiké és Cherki?!

Nála is élesebb kritikát kapott ugyanakkor az a Hugo Ekitiké, aki ugyan a csapat idei házi gólkirálya, ám hétvégi tettével sok szurkoló előtt elásta magát. A francia csatár teljesen szokatlan módon meccs közben, 4–0-s égésnél cserélt mezt a rivális Cityt erősítő válogatottbeli társával, Rayan Cherkivel – 

utóbbi a lecserélését követően még fel is akarta venni Ekitiké liverpooli mezét, úgy szóltak rá, hogy ezt azért nem kéne...

Aldridge leszögezte, ilyet még soha életében nem látott, és a cselekedetet teljességgel elfogadhatatlannak nevezte. 

Az ehhez hasonló incidensek mutatnak rá a legjobban a mostani keretet jellemző karakterhiányra. Steven Gerrard vagy Jamie Carragher sosem tolerálták volna az ilyesmit... Meg kell változtatnia a hozzáállásnak, mert jelen pillanatban ez is része a Liverpool mélyebb problémáinak.”

A címvédő létére a PL-ben csak 5., az éllovas Arsenalhoz képest 21(!) pontos hátrányban lévő Liverpool az FA Kupa-kieséssel már csak a Bajnokok Ligájában maradt állva, ám ott a címvédő PSG-vel csap össze a negyeddöntőben, nem túl fényes kilátásokkal. Az első meccset szerdán 21 órától rendezik Párizsban. 

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2026. április 07. 17:10
A sajtó hiénái ráharapnak minden kis fecnire!
H3NY3_B-Oroszlan
2026. április 07. 15:43
Hát igen, senki nem lehet 365x jobb, mint a közönséges földi halanók - még ha a fizuja alapján azt is lehetne hinni.
londonbaby
•••
2026. április 07. 13:24 Szerkesztve
kiborult a drága ? atya úristen.. alig bírtam magam lebeszélni, nehogy alkesz legyek miatta.. . remélem a választás azért meg lesz tartva ??? Mandi ! arról valami hír... nem csuklott e ? esetleg ???
Ekeke
•••
2026. április 07. 11:24 Szerkesztve
Világos volt hogy ez lesz belőle. Ilyenkor az is baj amit máskor talán elnéznek. Ráadásul az internet korában nyomban ráolvassák a régi sérelmeket is. Szoboszlai jól játszott a City ellen? Dehogy, ő is pont olyan volt a pályán mint a többiek: egy betli. Ilyen esetben pedig utána legalább húzd meg magad, alázatosan kérd a bocsánatokat még ha mindenki tudja hogy nem őszintén teszed, ígérgessél hogy majd megváltozol és majd a legközelebbi meccsen megmutatjátok az igazi liverpooli játékot, szívet, Jotát, akármit. ... De hogy még te játszod a primadonnát és mutogatsz a szurkolóknak akik elkísérték a csapatot Manchesterbe és végig ott maradtak a 0:4 után is? Én is megsértődtem volna a helyszínen, ilyet látván.( Vö:" Még neked áll feljebb, pubi, ezek után?") Nem kell provokálni a népeket feleslegesen, ennyi az egész, haszon semmi belőle, kár annál inkább. Az egy mese hogy a Real sorban állna érte, és hogy bármikor átmehetne. De még aki oda ment, lásd Alexander Arnold sikertörténetét.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!