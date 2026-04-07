Szoboszlai kiborulása lavinát indított el – a Liverpool legendája szerint elfogadhatatlan, ami történt

Azzal vádolják Szoboszlait, hogy túltolta, szerintük mégsem áll készen
Viselkedése nem volt méltó egy Liverpool-kapitányhoz.
A Manchester City elleni égés során két, eddig kiemelkedő szezont futó liverpooli sztár is elkezdte lerombolni saját renoméját. Szoboszlai Dominik esetében a szurkolóknak való mutogatás, Hugo Ekitikénél pedig a meccs közbeni mezcserélgetés verte ki a biztosítékot.
Aligha túlzás azt állítani, hogy az újabb arcpirító blamázs után robbanásközelivé fokozódott a helyzet a Liverpool FC háza táján. Nem elég, hogy az idén csak szenvedő Premier League-címvédő a hétvégén egy megalázó 4–0-s vereséggel zuhant ki az FA Kupából a nagy rivális Manchester City ellen, de az újabb kudarc után a szezon legjobb 'Pool-játékosának számító Szoboszlai Dominik a saját tüntető szurkolótáborával veszett össze, miközben Hugo Ekitiké nagy bölcsen csak még több olajat locsolt a tűzre.
Azzal, hogy a Liverpool ilyen drasztikus módon bukta el idei valószínűleg utolsó reális esélyét a trófeaszerzésre, sokak szerint a végső szög is bekerült Arne Slot menedzseri koporsójába. Ám a City elleni kudarc során két olyan játékos is elkezdte lerombolni saját renoméját, akik eddig kiemelkedtek a rémálomszerű idényt futó együttesből. A frusztrált Szoboszlait a drukkerekkel való összetűzését követően számos szurkolói portál, szakértő és exliverpooli legenda bírálta tettéért, utóbbiakhoz csatlakozott most John Aldridge.
Az egykori kiváló csatár a Liverpool Echón megjelent írásában csatlakozott azon hangokhoz, melyek szerint Szoboszlait az idei vitán felül remek teljesítménye sem jogosítja fel arra, hogy a csapat vergődéséért Manchesterig utazó drukkereknek mutogasson. Aldridge kijelentette, nem érti, mi járhatott a magyar játékos fejében, aki bár kétségkívül „azon kevesek egyike, aki nem érdemel sok kritikát, ez akkor sem nézett ki jól.
Meg kell értenie, a szurkolóknak minden joguk megvan arra, hogy kiadják magukból a dühüket, főleg, amikor az ellenfél ennyire simán lejátssza őket a pályáról."
Nála is élesebb kritikát kapott ugyanakkor az a Hugo Ekitiké, aki ugyan a csapat idei házi gólkirálya, ám hétvégi tettével sok szurkoló előtt elásta magát. A francia csatár teljesen szokatlan módon meccs közben, 4–0-s égésnél cserélt mezt a rivális Cityt erősítő válogatottbeli társával, Rayan Cherkivel –
utóbbi a lecserélését követően még fel is akarta venni Ekitiké liverpooli mezét, úgy szóltak rá, hogy ezt azért nem kéne...
Aldridge leszögezte, ilyet még soha életében nem látott, és a cselekedetet teljességgel elfogadhatatlannak nevezte.
Az ehhez hasonló incidensek mutatnak rá a legjobban a mostani keretet jellemző karakterhiányra. Steven Gerrard vagy Jamie Carragher sosem tolerálták volna az ilyesmit... Meg kell változtatnia a hozzáállásnak, mert jelen pillanatban ez is része a Liverpool mélyebb problémáinak.”
A címvédő létére a PL-ben csak 5., az éllovas Arsenalhoz képest 21(!) pontos hátrányban lévő Liverpool az FA Kupa-kieséssel már csak a Bajnokok Ligájában maradt állva, ám ott a címvédő PSG-vel csap össze a negyeddöntőben, nem túl fényes kilátásokkal. Az első meccset szerdán 21 órától rendezik Párizsban.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan
A Tisza-csomag szerzője szerint eltörölnek még „egy csomó mindent, amit a Fidesz bevezetett”, mert ezek „ostobaságok”.