Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
válogatott AEK Athén Varga Barnabás

Szélhámosnak és gyávának tartották Varga Barnabást – most meg egy románnal való kapcsolatáról írnak

2026. március 26. 19:41

A román válogatott Razvan Marinnal való játékkapcsolata biztosítja az AEK Athén remek szereplését. Varga Barnabásról már megint áradoznak Görögországban.

2026. március 26. 19:41
null

Varga Barnabással nem tudnak betelni Görögországban. Miközben Athénban és Budapesten is mindenki a kiváló csatár sérülésén aggódik – ami a jelek szerint szerencsére nem súlyos –, addig sorra jelennek meg a magyar válogatott játékosát méltató görög nyelvű cikkek is.

Az enswi.gr újságírója szerint például aranyat ért az AEK Athénnak, hogy leigazolta januárban a Ferencvárostól Vargát. A fővárosi klub vezetőedzőjének, a korábban Székesfehérváron is dolgozó Marko Nikolics nagy húzásának tartja a szerző, hogy meggyőzte a tulajdonost, kölcsön el 5 millió eurót a „nagyágyúért”.

„Varga nagyon gyorsan fontos láncszeme lett a csapatnak, és a bajnokság vége felé, illetve a Konferencia-liga negyeddöntőjében Nikolics pontosan látja, hogy nem boldogul nélküle a csapat” – írja a portál.

VARGA Barnabás
Varga Barnabást ünneplik Celjében a társak. Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat

De az igazán érdekes rész ezután következik. A cikk szerzője szerint ugyanis Varga, miután az első két AEK-meccsén nem szerzett gólt, rögtön negatív jelzőket kapott:

Szélhámosról és gyáváról beszéltek egy olyan játékos esetében, aki az elmúlt két és fél évben száz gólt szerzett”.

Annyira azért ez mégsem meglepő, ugyanis egy korábbi cikkükben azt írták: Vargát a leigazolása után túl öregnek és drágának találták – most már sem a korával, sem az árával nem foglalkozik senki.

Varga már 5 gólnál és 2 gólpassznál jár 11 meccsen a görög élvonalban: mindezt 767 percnyi játék alatt érte el, vagyis átlagban 109 percenként kivette a részét egy találatból.

„Mindemelett folyamatosan gólhelyzetben van, és volt néhány érvénytelenített találata is” – áll a cikkben.

A szerző szerint bár több csatárnak is van jobb statisztikája ennél, ők már az évad eleje, vagy még régebb óta Görögországban játszanak, míg Varga villámgyorsan akklimatizálódott. 

Varga Barnabás és a román kapcsolat

Ezután arról is írnak: Luka Jovics mellett a magyar csatár kiváló játékkapcsolatot alakított ki a román válogatott Razvan Marinnal is.

„A román nagyszerűen tekeri be a pontrúgásokat, a magyar pedig hihetetlenül jól érkezik rájuk, különösen fejjel. Varga az első athéni gólját is Marin beadásából szerezte, az Olympiakosz ellen pedig az ő szögletéből fejelt gólt. De Celjében és a Volosz ellen is a román szolgálta ki gólja előtt a magyart. 

Elmondhatjuk, hogy a Marin, Varga páros biztosítja az Athénnak azt, hogy ennyire jól szerepel minden fronton.”

A cikk arra is kitér, hogy mivel Varga a Celje elleni Konferencia-liga találkozón már a 3. percben betalált, klubtörténelmet is írt. 

Eddig 20 olyan labdarúgó volt az AEK történetében, aki az első nemzetközi meccsén betalált, de olyan csak egyszer fordult elő, hogy valaki már 3 perc után eredményes legyen: Dusan Bajevic volt erre képes közel 50 éve, 1978-ban! Varga ezzel megelőzte Luka Jovicsot is, akinek 9 percre volt szüksége az első európai gólhoz. 

Vargáért tehát már most odavannak Görögországban: és még alig több mint 2 hónapja az AEK Athén játékosa.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!