Szélhámosnak és gyávának tartották Varga Barnabást – most meg egy románnal való kapcsolatáról írnak

Mi lenne velünk Varga Barnabás nélkül? Elképesztő sorozatban az AEK Athén csatára
Huszonnyolc meccsen 19 gólban működött közre.
A román válogatott Razvan Marinnal való játékkapcsolata biztosítja az AEK Athén remek szereplését. Varga Barnabásról már megint áradoznak Görögországban.
Varga Barnabással nem tudnak betelni Görögországban. Miközben Athénban és Budapesten is mindenki a kiváló csatár sérülésén aggódik – ami a jelek szerint szerencsére nem súlyos –, addig sorra jelennek meg a magyar válogatott játékosát méltató görög nyelvű cikkek is.
Az enswi.gr újságírója szerint például aranyat ért az AEK Athénnak, hogy leigazolta januárban a Ferencvárostól Vargát. A fővárosi klub vezetőedzőjének, a korábban Székesfehérváron is dolgozó Marko Nikolics nagy húzásának tartja a szerző, hogy meggyőzte a tulajdonost, kölcsön el 5 millió eurót a „nagyágyúért”.
„Varga nagyon gyorsan fontos láncszeme lett a csapatnak, és a bajnokság vége felé, illetve a Konferencia-liga negyeddöntőjében Nikolics pontosan látja, hogy nem boldogul nélküle a csapat” – írja a portál.
De az igazán érdekes rész ezután következik. A cikk szerzője szerint ugyanis Varga, miután az első két AEK-meccsén nem szerzett gólt, rögtön negatív jelzőket kapott:
Szélhámosról és gyáváról beszéltek egy olyan játékos esetében, aki az elmúlt két és fél évben száz gólt szerzett”.
Annyira azért ez mégsem meglepő, ugyanis egy korábbi cikkükben azt írták: Vargát a leigazolása után túl öregnek és drágának találták – most már sem a korával, sem az árával nem foglalkozik senki.
Varga már 5 gólnál és 2 gólpassznál jár 11 meccsen a görög élvonalban: mindezt 767 percnyi játék alatt érte el, vagyis átlagban 109 percenként kivette a részét egy találatból.
„Mindemelett folyamatosan gólhelyzetben van, és volt néhány érvénytelenített találata is” – áll a cikkben.
A szerző szerint bár több csatárnak is van jobb statisztikája ennél, ők már az évad eleje, vagy még régebb óta Görögországban játszanak, míg Varga villámgyorsan akklimatizálódott.
Ezután arról is írnak: Luka Jovics mellett a magyar csatár kiváló játékkapcsolatot alakított ki a román válogatott Razvan Marinnal is.
„A román nagyszerűen tekeri be a pontrúgásokat, a magyar pedig hihetetlenül jól érkezik rájuk, különösen fejjel. Varga az első athéni gólját is Marin beadásából szerezte, az Olympiakosz ellen pedig az ő szögletéből fejelt gólt. De Celjében és a Volosz ellen is a román szolgálta ki gólja előtt a magyart.
Elmondhatjuk, hogy a Marin, Varga páros biztosítja az Athénnak azt, hogy ennyire jól szerepel minden fronton.”
A cikk arra is kitér, hogy mivel Varga a Celje elleni Konferencia-liga találkozón már a 3. percben betalált, klubtörténelmet is írt.
Eddig 20 olyan labdarúgó volt az AEK történetében, aki az első nemzetközi meccsén betalált, de olyan csak egyszer fordult elő, hogy valaki már 3 perc után eredményes legyen: Dusan Bajevic volt erre képes közel 50 éve, 1978-ban! Varga ezzel megelőzte Luka Jovicsot is, akinek 9 percre volt szüksége az első európai gólhoz.
Vargáért tehát már most odavannak Görögországban: és még alig több mint 2 hónapja az AEK Athén játékosa.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat