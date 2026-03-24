Itt a bizonyíték: nem tudnak betelni vele, megőrülnek Varga Barnabásért a görögök (VIDEÓ)

Mi lenne velünk Varga Barnabás nélkül? Elképesztő sorozatban az AEK Athén csatára
Huszonnyolc meccsen 19 gólban működött közre.
Miközben az athéniek aggódva várják a Magyarországról érkező híreket, videón megmutatták, mennyire fontos számukra is a Ferencvárostól a télen érkező magyar csatár. Varga Barnabás meghódította Görögországot!
Több cikkben is beszámolt a Mandiner arról, hogy Varga Barnabás meghatározó játékos lett görög klubcsapatában, az AEK Athénban és a magyar labdarúgó-válogatottban is. A 31 éves támadó alázata, munkabírása, küzdeni tudása és nem utolsó sorban, eredményessége révén szinte minden eddigi állomáshelyén közönségkedvenc lett. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy immár Görögországot is meghódította elképesztő ütemben termelt góljainak köszönhetően.
Huszonnyolc meccsen 19 gólban működött közre.
Vasárnap, a Kifiszia ellen is betalált, ám a második félidőre már nem engedte ki az orvosi stáb, mert a bokája elkezdett bedagadni, így a Szlovénia és Görögország ellen készülő nemzeti együttesünk Telkiben található főhadiszállásán dől el, hogy mennyire súlyos a sérülése.
Miközben az athéniek aggódva várják a Magyarországról érkező híreket, videón megmutatták, mennyire fontos számukra (is) Varga.
Az Aja Szofia Stadionban egy emberként skandálták a rutinos csatár nevét, a gyerekektől kezdve a felnőtteken át egészen az idősekig.
Mint ismert, Varga januárban 4,5 millió euróért (1,75 milliárd forint jelenlegi árfolyamon) igazolt a Ferencvárostól az AEK-hez, amelynek színeiben 13 meccsen 6 gólja és 2 gólpassza van.
Szövetségi kapitányunk, Marco Rossi nemrégiben arról beszélt lapunknak, hogy bár több támadóval is számol, számára
továbbra is a Görögországban légióskodó csatár az, akiben csukott szemmel is megbízik, és akinek megvannak azok a képességei, amelyeket megpróbálnak nemzetközi szinten is kihasználni.
Varga Barnabás jelenlegi formájáról mindent elmond, hogy mindhárom UEFA-sorozatban – a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencia-ligában – is gólt szerzett ebben az idényben, amire csak kevesen képesek ezen a szinten.
Ügynöke, Paunoch Péter szerint is későn érő típus volt, így történhetett meg, hogy néhány éve az osztrák alsóbb osztályokban kergette a labdát, de 2021-ben is még a másodosztályú Gyirmótban futballozott. A magyar válogatott első számú gólfelelőséről 18 esztendős korában majdnem lemondtak. „A felépítését és az állapotát ismerve ugyanakkor kijelenthető, hogy remek fizikai állapotban van és nincsen túlterhelve, ezért előfordulhat, hogy hosszabb lesz a pályafutása, mint egy átlagos csatárnak” – közölte róla a menedzser. Kitért arra is, hogy ügyfelét, Vargát két dolog külön is motiválja: az egyik, hogy egy volt Real Madrid-labdarúgó, Luka Jovics oldalán alkothat maradandót egy kétcsatáros rendszerben, valamint hogy kipipálja a görög bajnoki címet, s ezzel együtt a klubtörténelmi BL-indulást.
Nyitókép: AFP/ Kisbenedek Attila
