Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Varga AEK Athén Varga Barnabás Görögország

Itt a bizonyíték: nem tudnak betelni vele, megőrülnek Varga Barnabásért a görögök (VIDEÓ)

2026. március 24. 08:52

Miközben az athéniek aggódva várják a Magyarországról érkező híreket, videón megmutatták, mennyire fontos számukra is a Ferencvárostól a télen érkező magyar csatár. Varga Barnabás meghódította Görögországot!

2026. március 24. 08:52
Több cikkben is beszámolt a Mandiner arról, hogy Varga Barnabás meghatározó játékos lett görög klubcsapatában, az AEK Athénban és a magyar labdarúgó-válogatottban is. A 31 éves támadó alázata, munkabírása, küzdeni tudása és nem utolsó sorban, eredményessége révén szinte minden eddigi állomáshelyén közönségkedvenc lett. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy immár Görögországot is meghódította elképesztő ütemben termelt góljainak köszönhetően.

Varga Barnabás, a nélkülözhetetlen láncszem

Vasárnap, a Kifiszia ellen is betalált, ám a második félidőre már nem engedte ki az orvosi stáb, mert a bokája elkezdett bedagadni, így a Szlovénia és Görögország ellen készülő nemzeti együttesünk Telkiben található főhadiszállásán dől el, hogy mennyire súlyos a sérülése. 

Miközben az athéniek aggódva várják a Magyarországról érkező híreket, videón megmutatták, mennyire fontos számukra (is) Varga.

 Az Aja Szofia Stadionban egy emberként skandálták a rutinos csatár nevét, a gyerekektől kezdve a felnőtteken át egészen az idősekig. 

 

Mint ismert, Varga januárban 4,5 millió euróért (1,75 milliárd forint jelenlegi árfolyamon) igazolt a Ferencvárostól az AEK-hez, amelynek színeiben 13 meccsen 6 gólja és 2 gólpassza van. 

Szövetségi kapitányunk, Marco Rossi nemrégiben arról beszélt lapunknak, hogy bár több támadóval is számol, számára 

továbbra is a Görögországban légióskodó csatár az, akiben csukott szemmel is megbízik, és akinek megvannak azok a képességei, amelyeket megpróbálnak nemzetközi szinten is kihasználni.

Varga Barnabás jelenlegi formájáról mindent elmond, hogy mindhárom UEFA-sorozatban – a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencia-ligában – is gólt szerzett ebben az idényben, amire csak kevesen képesek ezen a szinten.

Varga Barnabás, AEK Athén, Görögország, Ferencváros
Varga Barnabás (középen) nem csak a magyarok, hanem a görögök szívét is meghódította / Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ügynöke, Paunoch Péter szerint is későn érő típus volt, így történhetett meg, hogy néhány éve az osztrák alsóbb osztályokban kergette a labdát, de 2021-ben is még a másodosztályú Gyirmótban futballozott. A magyar válogatott első számú gólfelelőséről 18 esztendős korában majdnem lemondtak.A felépítését és az állapotát ismerve ugyanakkor kijelenthető, hogy remek fizikai állapotban van és nincsen túlterhelve, ezért előfordulhat, hogy hosszabb lesz a pályafutása, mint egy átlagos csatárnak” – közölte róla a menedzser. Kitért arra is, hogy ügyfelét, Vargát két dolog külön is motiválja: az egyik, hogy egy volt Real Madrid-labdarúgó, Luka Jovics oldalán alkothat maradandót egy kétcsatáros rendszerben, valamint hogy kipipálja a görög bajnoki címet, s ezzel együtt a klubtörténelmi BL-indulást.

Nyitókép: AFP/ Kisbenedek Attila

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Camael
2026. március 24. 10:12
"valamint hogy kipipálja a görög bajnoki címet, s ezzel együtt a klubtörténelmi BL-indulást." ???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!