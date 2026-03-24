Itt a bizonyíték: nem tudnak betelni vele, megőrülnek Varga Barnabásért a görögök (VIDEÓ)

Szövetségi kapitányunk, Marco Rossi nemrégiben arról beszélt lapunknak, hogy bár több támadóval is számol, számára

továbbra is a Görögországban légióskodó csatár az, akiben csukott szemmel is megbízik, és akinek megvannak azok a képességei, amelyeket megpróbálnak nemzetközi szinten is kihasználni.

Varga Barnabás jelenlegi formájáról mindent elmond, hogy mindhárom UEFA-sorozatban – a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencia-ligában – is gólt szerzett ebben az idényben, amire csak kevesen képesek ezen a szinten.

Varga Barnabás (középen) nem csak a magyarok, hanem a görögök szívét is meghódította / Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ügynöke, Paunoch Péter szerint is későn érő típus volt, így történhetett meg, hogy néhány éve az osztrák alsóbb osztályokban kergette a labdát, de 2021-ben is még a másodosztályú Gyirmótban futballozott. A magyar válogatott első számú gólfelelőséről 18 esztendős korában majdnem lemondtak. „A felépítését és az állapotát ismerve ugyanakkor kijelenthető, hogy remek fizikai állapotban van és nincsen túlterhelve, ezért előfordulhat, hogy hosszabb lesz a pályafutása, mint egy átlagos csatárnak” – közölte róla a menedzser. Kitért arra is, hogy ügyfelét, Vargát két dolog külön is motiválja: az egyik, hogy egy volt Real Madrid-labdarúgó, Luka Jovics oldalán alkothat maradandót egy kétcsatáros rendszerben, valamint hogy kipipálja a görög bajnoki címet, s ezzel együtt a klubtörténelmi BL-indulást.