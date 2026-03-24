Külföldön Szoboszlai aurája, itthon az órája a téma (VIDEÓ)
2026. március 24. 08:07
A Telkiben készült képek, videók hamar bejárták a világot a közösségi médiának köszönhetően. Szoboszlai Dominik öltözködése, stílusa ismét középpontba került, több tízmillió forintra becsült karórája megint nagyot megy.
Hétfőn megérkezett főhadiszállására a Szlovénia és Görögország ellen készülő magyar labdarúgó-válogatott. Nemzeti együttesünk játékosait kisebb tömeg várta Telkiben, de futballistáink becsületére legyen szólva, mindenki mosolyogva osztogatta az aláírásokat. Csapatunk kapitánya, Szoboszlai Dominik szokásához híven stílusosan, egy 215 millió forintos Lamborghini Revuelto volánja mögött gurult be az edzőközpontba.
A 24.hu szerint ugyanakkor utóbbi darab nagy eséllyel egy Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked, aminek a hivatalos piaci ára nagyjából 150 ezer dollár, azaz 58-60 millió forint körül mozog. Hozzáteszik: ebből már egy kisebb lakást lehetne venni Budán...
A Telkiben készült képek, videók hamar bejárták a világot a közösségi médiának köszönhetően, a vezető sportoldalak közül többen foglalkoztak Szoboszlai Dominik megjelenésével. A liverpooli szurkolói portálok kiemelik, legjobbjuknak nemcsak a pályán, a civil életben is jól érzékelhető az aurája.
Klasszisunk egy korábbi interjúban elárulta, „nem öltözhetnek fel mindig úgy, ahogy akarnak”, ezért mindig kihasználja az alkalmat, hogy valami különleges szettet viselhessen. „Szerintem nagyon fontos a megjelenés. Régen annyira nem foglalkoztam vele, de az elmúlt években ez megváltozott, jobban odafigyelek arra, mit veszek fel, hogy nézek ki. Van néhány segítőm is, akikkel átbeszélem általában a szettjeimet, mielőtt mondjuk bevonulok a válogatottba. Lehet, nem mindenkinek tetszenek ezek, nekem viszont igen” – jelentette ki Szoboszlai.