03. 24.
kedd
Külföldön Szoboszlai aurája, itthon az órája a téma (VIDEÓ)

2026. március 24. 08:07

A Telkiben készült képek, videók hamar bejárták a világot a közösségi médiának köszönhetően. Szoboszlai Dominik öltözködése, stílusa ismét középpontba került, több tízmillió forintra becsült karórája megint nagyot megy.

null

Hétfőn megérkezett főhadiszállására a Szlovénia és Görögország ellen készülő magyar labdarúgó-válogatott. Nemzeti együttesünk játékosait kisebb tömeg várta Telkiben, de futballistáink becsületére legyen szólva, mindenki mosolyogva osztogatta az aláírásokat. Csapatunk kapitánya, Szoboszlai Dominik szokásához híven stílusosan, egy 215 millió forintos Lamborghini Revuelto volánja mögött gurult be az edzőközpontba.

Ezt is ajánljuk a témában

„Erre rátámaszthatom a csomagomat, ugye?” – kérdezte viccesen Schäfer András a Liverpool középpályásának luxusautója láttán. Szoboszlai öltözete ezúttal is nagy feltűnést keltett: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

a dzsekijét 300 ezer forintra becsülik, a napszemüvege egy 50 ezer forintot érő Ray Ban volt, míg csuklóját egy aranyszínű luxusóra díszítette, aminek az értéke 43 millió forint körül kezdődik

– írja cikkében a Blikk. 

A 24.hu szerint ugyanakkor utóbbi darab nagy eséllyel egy Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked, aminek a hivatalos piaci ára nagyjából 150 ezer dollár, azaz 58-60 millió forint körül mozog. Hozzáteszik: ebből már egy kisebb lakást lehetne venni Budán...

 

A Telkiben készült képek, videók hamar bejárták a világot a közösségi médiának köszönhetően, a vezető sportoldalak közül többen foglalkoztak Szoboszlai Dominik megjelenésével. A liverpooli szurkolói portálok kiemelik, legjobbjuknak nemcsak a pályán, a civil életben is jól érzékelhető az aurája.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominiknak a pályán és a civil életben is érzékelhető az aurája 

Klasszisunk egy korábbi interjúban elárulta, „nem öltözhetnek fel mindig úgy, ahogy akarnak”, ezért mindig kihasználja az alkalmat, hogy valami különleges szettet viselhessen. „Szerintem nagyon fontos a megjelenés. Régen annyira nem foglalkoztam vele, de az elmúlt években ez megváltozott, jobban odafigyelek arra, mit veszek fel, hogy nézek ki. Van néhány segítőm is, akikkel átbeszélem általában a szettjeimet, mielőtt mondjuk bevonulok a válogatottba. Lehet, nem mindenkinek tetszenek ezek, nekem viszont igen” – jelentette ki Szoboszlai.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Szoboszlai órája:

Fotók: Paul Ellis/ AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
röviden
2026. március 24. 09:57
Amíg belövi a hosszú felsőbe, tőlem úgy öltözik, olyan órát hord, amilyet akar.
Válasz erre
0
0
madre79
2026. március 24. 09:30
Azoknak akik árcédulával a kezükben nézegetik Szoboszlait nagy irigység közepette, próbáljanak valami olyasmit csinálni, amiből majd nekik is futja ilyesmire. Ezt a kocsit Dominik csak itthon használja néha-néha, a ruháit meg annyiért veszi, amennyiért adják. Aki irigyli tőle a javait az csinálja utána! Amúgy ráférne egy kis pihenés!
Válasz erre
1
1
iphone-13
2026. március 24. 08:17
AZ IRIGYSÉG NEM SZÉP DOLOG. SZERINTEM MEGÉRDEMLI, NEM A SZÉL HORDTA ÖSSZE A MILLIÁRDJAIT, MEGDOLGOZOTT ÉRTE. TALÁN EGY HIKOMAT JOBBAN ILLENE HOZZÁ? NEM ÉRTEM MIÉRT FOGLALKOZNAK EZZEL AZ EMBEREK.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!