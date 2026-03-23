Nem indul jól: kulcsemberek okoznak komoly problémát a szövetségi kapitánynak

Már pánikolnak a görögök, mindenki Magyarországra figyel
Athénban is a Telkiből érkező híreket figyelik. Varga Barnabás sérülése sokkolta a görögöket.
Alapos átalakuláson ment keresztül a magyar labdarúgó-válogatott kerete a felkészülés első napján. Marco Rossi két újabb labdarúgót hívott be a keretbe a hiányzók pótlására.
Befutott a keret nagy része, megkezdte a közvetlen felkészülést a szlovénok és a görögök elleni felkészülési mérkőzésekre a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitánynak több hiányzó miatt is fájhat a feje, a keret már az első napon alapos átalakuláson ment át.
Athénban is a Telkiből érkező híreket figyelik. Varga Barnabás sérülése sokkolta a görögöket.
Eldőlt, hogy három légiós, Nego Loic, Orban Willi és Styles Callum sem áll a Míster rendelkezésére sérülés, illetve személyes okok miatt, miközben helyettük utólag Nagy Zsolt és Szalai Attila is bekerült a keretbe, többek szereplése pedig jelenleg is bizonytalan – írta az mlsz.hu.
Kulcsemberek okoznak problémát Marco Rossinak: Varga Barnabás egyelőre fájlalja a bokáját nem edz a társakkal, Dárdai Márton pedig a fejsérülése miatt hagyta ki a hétfői edzést, az ő esetében is kérdéses, hogy mikor lesz játékra alkalmas állapotban.
Orban Williről még elképzelhető, hogy nem kell lemondani a szakmai stábnak, az RB Leipzig védője a hét második felében megérkezhet Telkibe.
A hivatalos beszámoló szerint Marco Rossi a szokásoknak megfelelően két csoportra osztotta hétfőn a társaságot, akik vasárnap pályára léptek, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többiek labdás edzéssel készültek a szombati, szlovénok elleni összecsapásra.
Fotó: MTI/Purger Tamás
