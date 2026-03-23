Nem indul jól: kulcsemberek okoznak komoly problémát a szövetségi kapitánynak

Kulcsemberek okoznak problémát Marco Rossinak: Varga Barnabás egyelőre fájlalja a bokáját nem edz a társakkal, Dárdai Márton pedig a fejsérülése miatt hagyta ki a hétfői edzést, az ő esetében is kérdéses, hogy mikor lesz játékra alkalmas állapotban.

Orban Williről még elképzelhető, hogy nem kell lemondani a szakmai stábnak, az RB Leipzig védője a hét második felében megérkezhet Telkibe.

A hivatalos beszámoló szerint Marco Rossi a szokásoknak megfelelően két csoportra osztotta hétfőn a társaságot, akik vasárnap pályára léptek, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többiek labdás edzéssel készültek a szombati, szlovénok elleni összecsapásra.