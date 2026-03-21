Hihetetlen sztori látott napvilágot: öt évig figyelték Szoboszlait, a szurkolók börtönt kérnek

az Arsenal korábban öt éven át figyelte Szoboszlait, mielőtt a Mersey partjára szerződött, a felderítői hálózat javasolta is a megvásárlását, és a játékost is érdekelte a lehetőség.

Ám a londoni klub akkori sportigazgatója, a brazil Edu Gaspar végül alaposan mellélőtt: az időközben magát a világ egyik legjobb középpályásává és szabadrúgásspecialistájává kinövő Szoboszlai helyett a Chelsea-től ingyen távozó honfitársát, Williant vitte az Arsenalhoz, aki aztán finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűződő reményeket, egy idény után haza is menekült Brazíliába.

Több sem kellett a dühös Ágyús-drukkereknek, amint ez a sztori kitudódott, tömegesen küldték el melegebb éghajlatra, egyesek pedig még le is csukatnák az azóta a Nottingham igazgatójaként is megbukó Edut

– akivel kapcsolatban éppen a napokban írták meg, hogy a Forest idei szenvedése miatt ott is megrendült a bizalom vele szemben, a kirúgás szélén áll, már be sem teheti a lábát a klub edzőközpontjába...