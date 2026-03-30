Tottenham európa-liga Robbie Keane Igor Tudor Ferencváros FTC

A BBC is feltette a nagy kérdést Robbie Keane-nel és a Ferencvárossal kapcsolatban

2026. március 30. 08:24

Már a legnagyobb brit lap is reális opcióként számol az ír szakemberrel a Tottenham ismét megüresedő kispadjára. Gyorsan hozzáteszik ugyanakkor: ezzel a mostani Spursszel valószínűleg Robbie Keane és minden, magára valamit adó edző is csak veszíthetne...

Noha bajnoki fordulókat ezen a hétvégén a válogatott szünet miatt nem rendeztek, a Premier League ügyeletes kabarécsapatánál így is olyasmi történt, ami manapság már NB I-szinten is kirívónak számítana: a Tottenham Hotspur vasárnap bejelentette Igor Tudor menesztését, a valaha nagycsapatnak számító londoni klub ezzel a harmadik(!) edzőjétől köszönt el egy éven belül. Az önmaga paródiájává züllő egykori sztárklub körül így menetrendszerűen beindultak az újabb edzőtalálgatások, beleértve „természetesen” a ferencvárosi Robbie Keane-t is.

Robbie Keane csatárként már bizonyított anno a Tottenhamnél – sokak szerint edzőként is tudna (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Robbie Keane és a Tottenham, sokadszor

A Spurs már tavaly is rettenetesen szerepelt a bajnokságban, ám a szezonját akkor még úgy, ahogy meg tudta menteni a május végén kiküzdött Európa-liga-győzelemmel.

  • Ange Postecoglou azonban ettől függetlenül távozott, 
  • jött helyette a nyáron a Brentfordtól Thomas Frank, csodát tenni ő sem tudott, 
  • a helyére február közepén kinevezett Tudortól pedig ritka bravúr, hogy még mélyebbre tudta lökni a csapatot 

eredményszinten, morálisan, mindenhogy

A 2019-ben még Bajnokok Ligája-döntős klub így jelenleg egyetlen pontra van a PL-kieséstől, a horvát menedzser pedig mindössze 44 napot ért meg a kispadon, ezzel elmondhatja magáról azt a kétes fegyvertényt, hogy ő lett a ligatörténelem negyedik leggyorsabban kirúgott edzője.

A szebb napokat látott londoni együttes háza táján időről időre visszatérő téma Robbie Keane esetleges szerződtetése, hiszen sokan nemcsak a szurkolók, de a szakértők közül is benne, a klub egykori csatárlegendájában látják azt a potenciált, amely kirángathatná a Spurst a szégyenteljes apátiából. Ilyenkor mindig kiemelik a Fradinál végzett kiváló munkáját is, hiszen az ír szakember az idén EL-nyolcaddöntőig kormányozta a magyar bajnokcsapatot, számos nemzetközi nagycsapat skalpját begyűjtve. 

Ennek megfelelően Tudor kinevezése előtt is felvetődött a neve, és most, a kirúgása után ismét rögtön szárnyra kaptak a pletykák. 

Érdekesség azonban, hogy immár a legnagyobb brit hírportál, a BBC is szóba jöhető lehetőségként számol Keane-nel, még ha nagyjából ugyanarra a konklúzióra is jut, mint néhány héttel ezelőtt Wayne Rooney – ami virágnyelven annyi, hogy hülye lenne bárki is otthagyni a jelenlegi stabil állását ezért a menthetetlennek tűnő Tottenhamért, amellyel gyakorlatilag csak bukni lehet jelen formájában.

De Zerbi, Redknapp, vagy más vállalkozik a lehetetlen küldetésre?

A BBC szerint a legmegfelelőbb jelölt e ponton a PL-tapasztalatokkal felvértezett, korábban a Brightonnal kisebb csodát tevő Roberto De Zerbi lenne, aki másfél hónapja hagyta ott a Marseille-t, tehát még éppen szabad is. Ám egyrészt vele kapcsolatban ugyanarra jutnak, mint Keane-nel (fiatal, felfelé ívelő edzőként valószínűleg csak veszíthetne a Spurs süllyedő hajójával), másrészt a Tottenham-drukkerek egy csoportja is tiltakozik a kinevezése ellen, amiért Marseille-ben „rehabilitálta” az Angliából a nőverős családon belüli erőszak-ügye miatt elüldözött Mason Greenwoodot.

Így bármennyire is angol humornak tűnik, nem az: az egyik legesélyesebb Tudor-utódnak jelen pillanatban a maholnap 80 éves Harry Redknappet tartják, vagyis ha tényleg senki más nem vállalja a piszkos melót, úgy reá hárulna az egyre lehetetlenebbnek tűnő küldetés, megmenteni a történelmi szégyentől a zuhanórepülésben lévő Tottenhamet...

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
