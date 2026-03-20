Sikerül végre egyről a kettőre jutni? Nyáron történelmet írhat Magyarország

„Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni” – csalódottan, mégis büszkén értékelt a Fradi edzője
Véget ért a Fradi nemzetközi kupamenetelése. A Braga–FTC találkozó után Robbie Keane vezetőedző és a csapat kulcsemberei értékeltek.
Az FTC rekordhalmozó El-idénye mellett az ETO szereplése is bizakodásra ad okot. Magyar sporttörténelem íródna, ha a Fradi mellett végre egy másik klubcsapatunk is kiharcolná valamelyik európai kupasorozat főtábláját.
Az újkori európai kupatörténelem legsikeresebb magyar menetelése ért véget szerda este Bragában azzal, hogy a portugál élcsapat az Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján aratott négygólos sikerével 4–2-es összesítéssel búcsúztatta a Ferencvárost a második számú kontinentális sorozattól. Noha a 2–0-ra megnyert első meccs után a nagy arányú visszavágós vereség fájhatott a Fradinak, látni kell, hogy a keretértékek alapján nagyjából ez a realitás, és összességében így is nagy büszkeségre ad okot az idei nemzetközi szereplés – ezt hangsúlyozta a zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane is, és ezt támasztják alá a számok is.
rekordot döntött Robbie Keane együttese (s hab a tortán, hogy a Ludogorec előző körös kiejtésével 41 év után tudott újra magyar csapatként továbbjutni egy tavaszi európai párharcból).
A két legnagyobb tétel a listán egy 4,31 és egy 4,29 millió eurós összeg.
Amint a szaklap írja, az utolsó pontnak, a koefficiensnek azért van jelentősége, mert ezzel a Fradi hat helyet előrelépve a 49. pozícióba került az UEFA klubrangsorában, míg Magyarország a 22. a nemzetek ranglistáján. Ez azt jelenti, hogy – amint azt a Mandiner is levezette – az aktuális magyar bajnoknak a következő kiírásban a BL második selejtezőkörében kell majd bekapcsolódnia a versenysorozatba. Nyáron tehát ugyanaz a forgatókönyv vár az NB I aranyérmesére, mint tavaly a Ferencvárosi TC-re:
három sikeresen megvívott párharccal lehet csak a Bajnokok Ligája főtáblájára jutni.
Ha idén is az FTC nyerné az NB I-et, úgy a zöld-fehéreknek meglenne az esélyük ezúttal is kiemeltként indulni a BL második selejtezőkörében.
Ez azonban egy nagy ha egyelőre, a magyar bajnokságot ugyanis jelenleg az az ETO vezeti egy ponttal (igaz, egy meccsel többet játszva) a budapestiek előtt, előbbi ráadásul hajszálra volt a kisebb csodától nyáron, vagyis attól, hogy a Fradihoz hasonlóan kiharcolja a nemzetközi főtáblás szereplést – s a népligetieknek várhatóan most lesz a legnehezebb dolguk a címvédést illetően. Jól emlékezhetünk még Borbély Balázs együttesének Konferencialiga-menetelésére, melynek során a győriek a rájátszásban a svéd nagycsapat AIK Stockholm bravúros kiejtése után a Bolla Bendegúz-féle Rapid Wien elleni hazai odavágót is megnyerték 2–1-re, végül Bécsben ért véget az álom egy kétgólos vereséggel.
És ahogy a bajnoki szereplés is mutatja,
ez az ETO azóta Borbély irányításával csak még erősebbé kovácsolódott, aminek azért lehet jelentősége, mert ha ezt – akár NB I-bajnokként, akár ezüstérmesként – a nemzetközi porondon is kamatoztatni tudná, úgy idén nyáron minden eddiginél nagyobb esély lenne arra, hogy végre történelem íródjon, és a csoportkörös lebonyolítás bevezetése óta először végre két magyar klubcsapat is odaérhessen valamely sorozat főtáblájára.
Erre ugyanis eddig még sosem akadt precedens, és az elmúlt évek hazai Fradi-dominanciája árnyékában az itthon jól teljesítő csapatok is rendre súlytalannak bizonyultak az európai színtéren. Legutóbb éppen most nyáron álltunk a legközelebb a történelmi tetthez a Fradi és az ETO jóvoltából, és
a két élcsapatunk idénybeli produkcióját elnézve joggal bízhatunk benne, hogy 2026-ban beválik a győri Kl-búcsú utáni jóslatunk, vagyis hogy idén nyáron végre egyről a kettőre léphetünk – szó szerint és átvitt értelemben is.
