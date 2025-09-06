Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Üllői út Budapest Ferencváros

A csoda küszöbén véreztünk el, kétszer is – de a Ferencváros azért megint jól járt: gigászi összegeket zsebelt be a zöld-fehér klub

2025. szeptember 06. 15:21

Hosszas várakozás után jövő nyáron talán egyről a kettőre léphetünk.

2025. szeptember 06. 15:21
null
Szabó Péter

Az utóbbi hét szezonban megszokhattuk, hogy a Ferencváros NB I-es bajnokként főszereplője az európai futballkupák nyári selejtezősorozatának: a Bajnokok Ligájába egyszer, az Európa-ligába négyszer, a Konferencialigába szintén egyszer jutott be. Magától értetődik, hogy a hazai bajnokság megítélése, a szakmai és pénzügyi fejlődés, illetve az UEFA-koefficiensek alapján összeállított rangsor szempontjából is jó lenne, ha egynél több csapat képviselhetné hazánkat az európai kupaporondon. Ahogy tavaly a Puskás Akadémia az olasz Fiorentina bajszát rángatta meg a playoffkörben, idén a győri ETO járt közel a csodához a bécsi Rapid ellen. Az áttörésért egyelőre tovább kell dolgozni. 

BOLLA Bendegúz
Ahmed Benbuali, az ETO és Bolla Bendegúz, a Rapid játékosa a Konferencialiga selejtezőjének negyedik fordulójában Bécsben augusztus 28-án
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Párharc a tűz mellett 

Idén a felcsútiak hamar, már a Konferencialiga 2. selejtezőkörében elvéreztek – a magyar csapatok közül elsőként. Előbb szürreális előzmények között, a szomszédos erdőtűz miatt behamuzott pályán 3-2-re kikaptak a ciprusi Arisz Lemeszosz otthonában, majd a visszavágón Lamin Colley kiállítása után emberhátrányban maradtak alul, összesítésben 2-5-tel estek ki. Érdekes történet a gambiai csatáré: Cipruson három perc alatt szerzett két góljával hozta vissza csapatát a párharcba, a második meccsen viszont Hornyák Zsolt vezetőedző figyelmeztette, hogy sárga laposként ne menjen bele felelőtlenségbe, le fogja cserélni. Néhány perccel a váltás előtt történt meg a baj. 

A kupagyőztes Paks az Európa-ligától rögtön búcsút vett, a kolozsvári CFR Cluj ellen rúgott gól nélkül, 0-3-as összesítéssel esett ki. A Konferencialigába átkerülve bemutatott egy bravúrt a Maribor ellen. Miután hazai pályán egygólos győzelmet ünnepelhetett, Szlovéniában 1-1-es döntetlennel kiharcolta a továbbjutást. A folytatásban az ukrán Polisszja volt az ellenfél, amely semmit nem bízott a véletlenre, már az Eperjesen rendezett első meccsen eldöntötte a továbbjutást 3-0-s sikerével. A visszavágót megnyerték ugyan a paksiak, ám 2-4-es összesítéssel búcsúztak a sorozattól. 

Idén nyáron a 2024-ben még másodosztályú ETO állt a legközelebb ahhoz, hogy csatlakozzon a Ferencvároshoz az őszi kupakörök egyikében. A kisalföldiek a Pjunik Jerevan ellen kezdték a Konferencialiga-menetelést; az örményországi 2-1-es vereség után a horvát védő, Daniel Štefulj 90. percben szerzett gólja 3-1-es győzelmet és hősies továbbjutást jelentett. A folytatásban a Csongvai Áronnal és a magyar származású Anton Salétrossal felálló stockholmi AIK következett. Az északon rendezett első meccsen hamar kétgólos hátrányba került az ETO, ám Vitális Milán távoli gólja visszahozta a reményeket. Győrött már az első félidőben eltűnt az egygólos mínusz, majd főszerepet kaptak a svédek magyarjai: előbb Salétros büntetőt rontott, majd Csongvai öngólt szerzett, és a 2-0-s siker elég volt a bravúros továbbjutáshoz. 

Jöhetett a regionális derbi a Rapid ellen. A zöld-fehér osztrák csapatnál is szerepel megbecsült magyar válogatott játékos, Bolla Bendegúz végigjátszotta a kétszer 90 percet. A győri odavágón Željko Gavrić duplával szúrt oda a Rapid edzőjének, Peter Stögernek, aki még ferencvárosi korszakában edzette a szerb tehetséget, ám sok lehetőséget nem adott neki. Az ETO 2-1-gyel utazott a visszavágóra, amelyen a tét a főtáblára jutás volt. A Rapid már a meccs legelején kiegyenlítette az összetett állást, azonban Borbély Balázs együttese remekül tartotta magát egészen a 81. percig, akkor duplázta meg góljai számát a francia Claudy M’Buyi, erre pedig már nem volt válasz. „Csalódott is vagyok is, meg nem is, kiestünk, de senki nem gondolta volna, hogy idáig eljutunk. Ha meg tudjuk őrizni a formánkat, akkor a dobogón végezhetünk, sőt bízom benne, hogy a bajnoki címért is versenyben leszünk majd” – tekintett előre a válogatott keretébe is meghívott középpályás, Vitális Milán. 

VARGA Barnabás
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar összjáték 

A bajnoki címvédő Ferencváros kiemeltként csak a második körben kapcsolódott be a Bajnokok Ligája-selejtezőbe. A jereváni Noah idegenbeli legyőzése után a Groupama Arénában közönségszórakoztató meccsen 4-3-ra nyert a Fradi, de figyelmeztető jel volt, hogy az alacsonyabban rangsorolt vendégek háromszor is könnyedén egyenlíteni tudtak, szívbajt hozva a publikumra. Robbie Keane csapata tanult az esetből, és a bolgár Ludogorec Razgrad elleni következő kört lehozta kapott gól nélkül. Az odavágó után Budapesten a magyarok léptek a rivaldafénybe: Varga Barnabás dupláját Ötvös Bence, illetve Gruber Zsombor készítette elő, Szalai Gábor találatánál pedig Tóth Alex adta a gólpasszt. 

Az azeri bajnok Qarabağ ismerős nevekkel, két korábbi Ferencváros-játékossal érkezett Magyarországra: Kady Borges a kezdőcsapatban kapott helyet, Samy Mmaee a kispadon. Fél óra sem kellett hozzá, hogy Varga góljával előnybe kerüljön az FTC, a játék képe azonban nagyot fordult a szünet után, a vendégek három góllal keserítették a hazai híveket. A visszavágó előtt csak a csodában bíztak a Ferencvárosnál, kétgólos hazai kudarc után ugyanis még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten – most karnyújtásnyira volt a bravúr. A meccs hajrájában 2-2-es állásnál Tóth mesteri szabadrúgással juttatta másodszor is vezetéshez csapatát, ám újabb gól nem született, így hiába a történelminek számító 3-2-es siker – a playoffkörben most győzött először a Ferencváros –, a Bajnokok Ligája főtáblája helyett maradt az Európa-liga. 

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Hatalmas bevétel 

Jól mutatja, hogy milyen erős ellenfelekkel nézett farkasszemet a Ferencváros a selejtezőben, hogy minden legyőzött főtáblára jutott: a Noah a Konferencialigában, a Ludogorec az FTC-vel együtt az Európa-ligában folytatja. A Qarabağ pedig legközelebb a BL-ben találkozhat magyarokkal, miután eldőlt, hogy januárban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együtteséhez, a Liverpoolhoz látogathat. 

Az angol bajnokcsapat magyar válogatottjaira a zárómérkőzés előtt is várnak izgalmak, az Anfielden összecsapnak többek között a Real Madriddal, és elutaznak a Galatasarayhoz Isztambulba, Sallai Rolandék otthonába. 

A török nagyvárosban fog vendégeskedni az El-ben a Ferencváros, majd májusban a kiírás két döntőse is. 

Az FTC a főtáblán a skót Rangersszel otthon, a Red Bull Salzburggal Ausztriában, a cseh Viktoria Plzeňnyel az Üllői úton, 

a Fenerbahçéval Isztambulban, az idei selejtezőben már legyőzött Ludogoreccel Budapesten, a kétszeres BEK-győztes Nottingham Foresttel az Egyesült Királyságban, a görög Panathinaikosszal hazai pályán, a Genkkel Belgiumban találkozik. Vannak közöttük régi ismerősök: az utóbbi években a Plzeň, a Ludogorec és a Genk is összeakasztotta a bajszát a Fradival. 

Az mindenesetre már most látszik, hogy megint jól járt a Ferencváros: a Football Meets Data nem hivatalos számításai szerint már a főtáblára jutással 12,9 millió eurót (bő 5 milliárd forintot) keresett. A BL-playoffban kieső csapatok automatikusan 4,29 millió eurót kapnak támogatásként az UEFA-tól, és ráadásként 4,31 millióval honorálja az El-csoportkörös együtteseket. Ezenfelül 4,18 millió eurót könyvelhet el a klub a közvetítésekből és a szponzori bevételekből. És a további pontok után járó bevétel szintén nem lesz elhanyagolható tétel.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szedap-2
2025. szeptember 06. 15:38
Álmodj királylány
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!