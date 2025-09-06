A csoda küszöbén véreztünk el, kétszer is – de a Ferencváros azért megint jól járt: gigászi összegeket zsebelt be a zöld-fehér klub

Az utóbbi hét szezonban megszokhattuk, hogy a Ferencváros NB I-es bajnokként főszereplője az európai futballkupák nyári selejtezősorozatának: a Bajnokok Ligájába egyszer, az Európa-ligába négyszer, a Konferencialigába szintén egyszer jutott be. Magától értetődik, hogy a hazai bajnokság megítélése, a szakmai és pénzügyi fejlődés, illetve az UEFA-koefficiensek alapján összeállított rangsor szempontjából is jó lenne, ha egynél több csapat képviselhetné hazánkat az európai kupaporondon. Ahogy tavaly a Puskás Akadémia az olasz Fiorentina bajszát rángatta meg a playoffkörben, idén a győri ETO járt közel a csodához a bécsi Rapid ellen. Az áttörésért egyelőre tovább kell dolgozni.

Ahmed Benbuali, az ETO és Bolla Bendegúz, a Rapid játékosa a Konferencialiga selejtezőjének negyedik fordulójában Bécsben augusztus 28-án

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Párharc a tűz mellett

Idén a felcsútiak hamar, már a Konferencialiga 2. selejtezőkörében elvéreztek – a magyar csapatok közül elsőként. Előbb szürreális előzmények között, a szomszédos erdőtűz miatt behamuzott pályán 3-2-re kikaptak a ciprusi Arisz Lemeszosz otthonában, majd a visszavágón Lamin Colley kiállítása után emberhátrányban maradtak alul, összesítésben 2-5-tel estek ki. Érdekes történet a gambiai csatáré: Cipruson három perc alatt szerzett két góljával hozta vissza csapatát a párharcba, a második meccsen viszont Hornyák Zsolt vezetőedző figyelmeztette, hogy sárga laposként ne menjen bele felelőtlenségbe, le fogja cserélni. Néhány perccel a váltás előtt történt meg a baj.

A kupagyőztes Paks az Európa-ligától rögtön búcsút vett, a kolozsvári CFR Cluj ellen rúgott gól nélkül, 0-3-as összesítéssel esett ki. A Konferencialigába átkerülve bemutatott egy bravúrt a Maribor ellen. Miután hazai pályán egygólos győzelmet ünnepelhetett, Szlovéniában 1-1-es döntetlennel kiharcolta a továbbjutást. A folytatásban az ukrán Polisszja volt az ellenfél, amely semmit nem bízott a véletlenre, már az Eperjesen rendezett első meccsen eldöntötte a továbbjutást 3-0-s sikerével. A visszavágót megnyerték ugyan a paksiak, ám 2-4-es összesítéssel búcsúztak a sorozattól.

Idén nyáron a 2024-ben még másodosztályú ETO állt a legközelebb ahhoz, hogy csatlakozzon a Ferencvároshoz az őszi kupakörök egyikében. A kisalföldiek a Pjunik Jerevan ellen kezdték a Konferencialiga-menetelést; az örményországi 2-1-es vereség után a horvát védő, Daniel Štefulj 90. percben szerzett gólja 3-1-es győzelmet és hősies továbbjutást jelentett. A folytatásban a Csongvai Áronnal és a magyar származású Anton Salétrossal felálló stockholmi AIK következett. Az északon rendezett első meccsen hamar kétgólos hátrányba került az ETO, ám Vitális Milán távoli gólja visszahozta a reményeket. Győrött már az első félidőben eltűnt az egygólos mínusz, majd főszerepet kaptak a svédek magyarjai: előbb Salétros büntetőt rontott, majd Csongvai öngólt szerzett, és a 2-0-s siker elég volt a bravúros továbbjutáshoz.

Jöhetett a regionális derbi a Rapid ellen. A zöld-fehér osztrák csapatnál is szerepel megbecsült magyar válogatott játékos, Bolla Bendegúz végigjátszotta a kétszer 90 percet. A győri odavágón Željko Gavrić duplával szúrt oda a Rapid edzőjének, Peter Stögernek, aki még ferencvárosi korszakában edzette a szerb tehetséget, ám sok lehetőséget nem adott neki. Az ETO 2-1-gyel utazott a visszavágóra, amelyen a tét a főtáblára jutás volt. A Rapid már a meccs legelején kiegyenlítette az összetett állást, azonban Borbély Balázs együttese remekül tartotta magát egészen a 81. percig, akkor duplázta meg góljai számát a francia Claudy M’Buyi, erre pedig már nem volt válasz. „Csalódott is vagyok is, meg nem is, kiestünk, de senki nem gondolta volna, hogy idáig eljutunk. Ha meg tudjuk őrizni a formánkat, akkor a dobogón végezhetünk, sőt bízom benne, hogy a bajnoki címért is versenyben leszünk majd” – tekintett előre a válogatott keretébe is meghívott középpályás, Vitális Milán.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar összjáték

A bajnoki címvédő Ferencváros kiemeltként csak a második körben kapcsolódott be a Bajnokok Ligája-selejtezőbe. A jereváni Noah idegenbeli legyőzése után a Groupama Arénában közönségszórakoztató meccsen 4-3-ra nyert a Fradi, de figyelmeztető jel volt, hogy az alacsonyabban rangsorolt vendégek háromszor is könnyedén egyenlíteni tudtak, szívbajt hozva a publikumra. Robbie Keane csapata tanult az esetből, és a bolgár Ludogorec Razgrad elleni következő kört lehozta kapott gól nélkül. Az odavágó után Budapesten a magyarok léptek a rivaldafénybe: Varga Barnabás dupláját Ötvös Bence, illetve Gruber Zsombor készítette elő, Szalai Gábor találatánál pedig Tóth Alex adta a gólpasszt.

Az azeri bajnok Qarabağ ismerős nevekkel, két korábbi Ferencváros-játékossal érkezett Magyarországra: Kady Borges a kezdőcsapatban kapott helyet, Samy Mmaee a kispadon. Fél óra sem kellett hozzá, hogy Varga góljával előnybe kerüljön az FTC, a játék képe azonban nagyot fordult a szünet után, a vendégek három góllal keserítették a hazai híveket. A visszavágó előtt csak a csodában bíztak a Ferencvárosnál, kétgólos hazai kudarc után ugyanis még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten – most karnyújtásnyira volt a bravúr. A meccs hajrájában 2-2-es állásnál Tóth mesteri szabadrúgással juttatta másodszor is vezetéshez csapatát, ám újabb gól nem született, így hiába a történelminek számító 3-2-es siker – a playoffkörben most győzött először a Ferencváros –, a Bajnokok Ligája főtáblája helyett maradt az Európa-liga.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Hatalmas bevétel

Jól mutatja, hogy milyen erős ellenfelekkel nézett farkasszemet a Ferencváros a selejtezőben, hogy minden legyőzött főtáblára jutott: a Noah a Konferencialigában, a Ludogorec az FTC-vel együtt az Európa-ligában folytatja. A Qarabağ pedig legközelebb a BL-ben találkozhat magyarokkal, miután eldőlt, hogy januárban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együtteséhez, a Liverpoolhoz látogathat.

Az angol bajnokcsapat magyar válogatottjaira a zárómérkőzés előtt is várnak izgalmak, az Anfielden összecsapnak többek között a Real Madriddal, és elutaznak a Galatasarayhoz Isztambulba, Sallai Rolandék otthonába.

A török nagyvárosban fog vendégeskedni az El-ben a Ferencváros, majd májusban a kiírás két döntőse is.

Az FTC a főtáblán a skót Rangersszel otthon, a Red Bull Salzburggal Ausztriában, a cseh Viktoria Plzeňnyel az Üllői úton,

a Fenerbahçéval Isztambulban, az idei selejtezőben már legyőzött Ludogoreccel Budapesten, a kétszeres BEK-győztes Nottingham Foresttel az Egyesült Királyságban, a görög Panathinaikosszal hazai pályán, a Genkkel Belgiumban találkozik. Vannak közöttük régi ismerősök: az utóbbi években a Plzeň, a Ludogorec és a Genk is összeakasztotta a bajszát a Fradival.

Az mindenesetre már most látszik, hogy megint jól járt a Ferencváros: a Football Meets Data nem hivatalos számításai szerint már a főtáblára jutással 12,9 millió eurót (bő 5 milliárd forintot) keresett. A BL-playoffban kieső csapatok automatikusan 4,29 millió eurót kapnak támogatásként az UEFA-tól, és ráadásként 4,31 millióval honorálja az El-csoportkörös együtteseket. Ezenfelül 4,18 millió eurót könyvelhet el a klub a közvetítésekből és a szponzori bevételekből. És a további pontok után járó bevétel szintén nem lesz elhanyagolható tétel.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert