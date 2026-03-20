Nem kegyelmez a Ferencváros: kifizetteti a szurkolókkal a 12 millió forintos büntetést

Csőstül jön: a kiesés mellé még durva büntetést is kapott a Fradi
Rasszista szurkolói megnyilvánulások és pirotechnika használata miatt bűnhődik a klub. A Ferencváros kifizetteti a szurkolókkal az UEFA által kiszabott pénzbüntetést.
Mint ismert, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntős párharc első, hazai mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, valamint pirotechnika használata miatt.
Az UEFA csütörtöki közleménye szerint az FTC-nek rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai meccsén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) eurós bírságot szabtak ki az egyesületre. Ezenfelül két további szektorban, a C4-esben és a C5-ösben 500 férőhelyt le kell zárnia, ám ezt a büntetést egy évre felfüggesztették.
Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója pénteken a Nemzeti Sportnak elárulta, kifizettetik a drukkerekkel az okozott károkat.
A Ferencváros elítéli és nem tűri a lelátón a kirekesztés bármilyen formáját. Beazonosítottuk azt a néhány szurkolót, akiket perbe fogunk és megtérítettjük velük az okozott kárt. Ahogy eddig sem tűrtük a rendbontást, a jövőben sem fogjuk. Büszkék vagyunk mind a pályán, mind a pályán kívül elért eredményeinkre
– jelentette ki a sportvezető.
Az ominózus meccset a Fradi itthon 2–0-ra megnyerte, ám a portugáliai visszavágót 4–0-ra elveszítette, így búcsúzott az Európa-ligától, és erre az idényre véget ért a nemzetközi szereplése.
