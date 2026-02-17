Nagyot megy egy három héttel ezelőtti magyar interjú Angliában – most mindenki Szoboszlai ügynökéről beszél

A szigetországi média csak a napokban figyelt fel Esterházy Mátyás három héttel ezelőtti, magyarországi nyilatkozatára, melyben Szoboszlai Dominik menedzsere egyebek mellett a Liverpool sztárjának jövőjéről is szót ejt.

Az ugyanakkor nyilván nem véletlen, hogy éppen most kapták fel a menedzser mondatait, hiszen szerződéshosszabbítási tárgyalások ide vagy oda, az utóbbi hetekben egyre inkább felerősödnek a Real Madriddal kapcsolatos pletykák is...