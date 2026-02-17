Ft
02. 17.
kedd
Esterházy Mátyás Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Nagyot megy egy három héttel ezelőtti magyar interjú Angliában – most mindenki Szoboszlai ügynökéről beszél

2026. február 17. 18:38

Liverpoolban hirtelen felderültek az arcok Esterházy Mátyás szavai nyomán. Az erősödő madridi pletykák miatt most próbálnak minden szalmaszálba belekapaszkodni a Szoboszlai-rajongók világszerte...

2026. február 17. 18:38
null

A szigetországi média csak a napokban figyelt fel Esterházy Mátyás három héttel ezelőtti, magyarországi nyilatkozatára, melyben Szoboszlai Dominik menedzsere egyebek mellett a Liverpool sztárjának jövőjéről is szót ejt.

Az ugyanakkor nyilván nem véletlen, hogy éppen most kapták fel a menedzser mondatait, hiszen szerződéshosszabbítási tárgyalások ide vagy oda, az utóbbi hetekben egyre inkább felerősödnek a Real Madriddal kapcsolatos pletykák is... 







ESTERHÁZY Mátyás, Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik menedzsere, Esterházy Mátyás váratlanul a reflektorfénybe került Angliában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Szoboszlai számára jelenleg a Liverpool a prioritás

Esterházy még január végén, a Magyar Aranylabda-díjkiosztón erősítette meg, hogy valóban javában folynak a tárgyalások a Liverpool és Szoboszlai Dominik között a magyar klasszis szerződéshosszabbításáról, egyúttal a távolabbi jövőről is beszélt:

 Dominiknek sok célja van a Liverpoollal. Nagyon szereti a klubot. Egyelőre ez a szezon a fontos. Az a fontos, hogy a bajnokságban kijöjjenek a hullámvölgyből, és minél messzebb jussanak a Bajnokok Ligájában.”



A menedzser a szavazást lebonyolító NB1.hu műsorában arról is beszélt, hogy 

a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, Dominik pedig elégedett a csapaton belüli helyzetével, így jelenleg nem nézegetnek másfelé, ilyesmiről találgatni a szezon kellős közepén szerint egyébként sem korrekt. 

Mondani sem kell, a liverpooli drukkerek kitörő örömmel fogadták a nyilatkozatot, és máris sokkal optimistábbak, mint az elmúlt napokban – valószínűleg egészen a következő realos pletykáig...



MILITAO, Éder; SZOBOSZLAI Dominik
Liverpooli drukkerkörökben megy a pánik rendesen a Real Madrid miatt... (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aninom
2026. február 17. 19:02
Ennél hülyébb menedzsert ritkán látni. Ahelyett, hogy feltornázná Szoboszlai árát, megnyugtat mindenkit, hogy Szobo hosszú távra tervez Liverpoolban. Nem csoda, hogy Chiesa is többet keres Szoboszlainál.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!