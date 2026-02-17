Nagyot megy egy három héttel ezelőtti magyar interjú Angliában – most mindenki Szoboszlai ügynökéről beszél

Egyszerűen nincs nála jobb – újabb rangos elismerésben részesült Szoboszlai Dominik
Már évek óta nem lehet letaszítani a trónról.
Liverpoolban hirtelen felderültek az arcok Esterházy Mátyás szavai nyomán. Az erősödő madridi pletykák miatt most próbálnak minden szalmaszálba belekapaszkodni a Szoboszlai-rajongók világszerte...
A szigetországi média csak a napokban figyelt fel Esterházy Mátyás három héttel ezelőtti, magyarországi nyilatkozatára, melyben Szoboszlai Dominik menedzsere egyebek mellett a Liverpool sztárjának jövőjéről is szót ejt.
Az ugyanakkor nyilván nem véletlen, hogy éppen most kapták fel a menedzser mondatait, hiszen szerződéshosszabbítási tárgyalások ide vagy oda, az utóbbi hetekben egyre inkább felerősödnek a Real Madriddal kapcsolatos pletykák is...
Esterházy még január végén, a Magyar Aranylabda-díjkiosztón erősítette meg, hogy valóban javában folynak a tárgyalások a Liverpool és Szoboszlai Dominik között a magyar klasszis szerződéshosszabbításáról, egyúttal a távolabbi jövőről is beszélt:
Dominiknek sok célja van a Liverpoollal. Nagyon szereti a klubot. Egyelőre ez a szezon a fontos. Az a fontos, hogy a bajnokságban kijöjjenek a hullámvölgyből, és minél messzebb jussanak a Bajnokok Ligájában.”
A menedzser a szavazást lebonyolító NB1.hu műsorában arról is beszélt, hogy
a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, Dominik pedig elégedett a csapaton belüli helyzetével, így jelenleg nem nézegetnek másfelé, ilyesmiről találgatni a szezon kellős közepén szerint egyébként sem korrekt.
Mondani sem kell, a liverpooli drukkerek kitörő örömmel fogadták a nyilatkozatot, és máris sokkal optimistábbak, mint az elmúlt napokban – valószínűleg egészen a következő realos pletykáig...
Egyre több a figyelmeztető jel a Mersey-parti klubvezetés számára.
