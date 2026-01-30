Ft
01. 30.
Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Liverpool Szoboszlai Dominik aranylabda

Egyszerűen nincs nála jobb – újabb rangos elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

2026. január 30. 21:35

Sorozatban negyedszer lett ugyanaz a játékos a Magyar Aranylabda-díj győztese. Nem nehéz kitalálni: Szoboszlai Dominik kapta a rangos elismerést.

2026. január 30. 21:35
null

Nincsen meglepetés: sorozatban negyedszer, összességében már ötödször nyerte meg az NB1.hu által létrehívott Magyar Aranylabda-díjat a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik. A futballportál magyar sportújságírókat, köztük a Mandiner sportrovatának tagjait kérte fel, hogy az aranylabdás mellett szavazzanak az év legjobb női labdarúgójára, NB I-es futballistájára, felfedezettjére, kapusára, edzőjére és futballvezetőjére.

Bár nem ismerjük a számokat, gyanítjuk, hogy az angol bajnoki címet szerző Szoboszlai elsöprő fölénnyel nyerhette meg a díjat – egyébként Varga Barnabást és Gulácsi Pétert előzte meg.

„Boldogabb éve nem volt Dominiknek. A kislánya megszületése volt az év csúcspontja, de szakmailag is sikeres volt. Úgyhogy köszönjük szépen az újabb elismerést! (…) Talán most már többen elhiszik azt, hogy magyar játékosból is lehet európai szinten vagy világszinten klasszis játékos. 

Lehet üzletet csinálni a magyar játékosokkal, és azt hiszem, ez egy nagyon fontos felismerés az európai futballnak. Ezáltal olyan játékosoknak lehet lehetősége szintet lépni, akiknek korábban nem volt.

De utána nekik kell élni a lehetőséggel. Azt látom, hogy ebben elég jól állunk” – mondta el az NB1.hu műsorában Szoboszlai menedzsere, Esterházy Mátyás.

Szoboszlai jövője

Elmondása szerint folyamatosan tárgyalásban áll a Liverpoollal játékosa jövőjével kapcsolatban. Mint mondta: „Dominiknek sok célja van a Liverpoollal. Nagyon szereti a klubot. Egyelőre ez a szezon a fontos. Az a fontos, hogy a bajnokságban kijöjjenek a hullámvölgyből, és minél messzebb jussanak a Bajnokok Ligájában.”

Talán az sem meglepetés, hogy 

2025 felfedezettje a januárban a Ferencvárosból a Bournemouth-ba igazoló, és a Premier League-ben éppen Szoboszlaiék ellen bemutatkozó Tóth Alex lett.

A legjobb kapust szintén Angliában kell keresni, hiszen a válogatottban is remek teljesítményt nyújtó Tóth Balázs a Blackburn Rovers játékosa, aki nemrég még sérüléssel bajlódott.

„Most kezdem azt érezni, hogy jönnek vissza a természetes mozgások. A rehabilitáció nem ment jól, lassan haladtunk vele sajnos. Sokkal gyorsabbra terveztem a visszatérést. 

Úgy kellett visszaállnom a kapuba, hogy már én is türelmetlen voltam, meg a klub is, holott egyáltalán nem voltam száz százalékos állapotban.

Most érzem azt, hogy négy meccs után kezd visszaerősödni a térdem abba a formába, ahol volt. Most arra fókuszálok, hogy minél jobb formába kerülhessek” – mondta el a díjátadón.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik Aranylabdát kapott, de Borbély Balázs lett az év edzője. Fotó: NB1.hu

A legjobb NB I-es labdarúgót sem az NB I-ben kell már keresni, hiszen Varga Barnabás januárban a Fradiból a görög AEK Athénba igazolt. Az év edzője az ETO FC-t irányító Borbély Balázs lett, aki az őszi tabella első helyére vezényelte a győrieket, de a Paks remekléséről sem feledkeztek meg a szakírók, ugyanis az atomvárosból került ki az év futballvezetője, Haraszti Zsolt ügyvezető személyében. A legjobb női labdarúgó az olasz Inter légiósa, Csiszár Henrietta lett.

A 2025-ös Magyar Aranylabda-díjazottjai

Magyar Aranylabda

  1. Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)
  2. Varga Barnabás (FTC, jelenleg AEK Athén)
  3. Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Legjobb női labdarúgó
1. Csiszár Henrietta (FC Internazionale)
2. Csiki Anna (Tottenham Hotspur FC Women, West Ham United)
3. Pusztai Sára (OH Leuven)

Legjobb NB I-es játékos
1. Varga Barnabás (FTC, jelenleg AEK Athén)
2. Tóth Alex (FTC, jelenleg AFC Bournemouth)
3. Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Év felfedezettje
1. Tóth Alex (Ferencvárosi TC, jelenleg AFC Bournemouth)
2. Pécsi Ármin (Liverpool FC, korábban Puskás Akadémia FC)
3. Szűcs Tamás (Debreceni VSC)

Legjobb magyar kapus
1. Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
2. Gulácsi Péter (RB Leipzig)
3. Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Legjobb NB I-es edző
1. Borbély Balázs (ETO FC Győr)
2. Bognár György (Paksi FC)
3. Robbie Keane (Ferencvárosi TC)

Legjobb futballvezető
1. Haraszti Zsolt (Paksi FC)
2. Révész Attila (Kisvárda Master Good)
3. Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)

MAGYAR ARANYLABDA, AZ EDDIGI GYŐZTESEK NÉVSORA

1998, 1999, 2000, 2001: Király Gábor (Hertha BSC)
2002: Lisztes Krisztián (Werder Bremen)
2003: Szabics Imre (VfB Stuttgart)
2004, 2005: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2006: Dárdai Pál (Hertha BSC)
2007, 2008: Hajnal Tamás (Karlsruhe, Borussia Dortmund)
2009: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2010: Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven)
2011: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2012: Szalai Ádám (1. FSV Mainz)
2013: Huszti Szabolcs (Hannover 96)
2014: Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva)
2015: Király Gábor (Szombathelyi Haladás)
2016: Nagy Ádám (Bologna)
2017: Nikolics Nemanja (Chicago Fire)
2018: Gulácsi Péter (RB Leipzig)
2019: Gulácsi Péter (RB Leipzig)
2020: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)
2021: Schäfer András (DAC 1904)
2022: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)
2023, 2024, 2025: Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

