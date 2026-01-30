Egyszerűen nincs nála jobb – újabb rangos elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Lehet üzletet csinálni a magyar játékosokkal, és azt hiszem, ez egy nagyon fontos felismerés az európai futballnak. Ezáltal olyan játékosoknak lehet lehetősége szintet lépni, akiknek korábban nem volt.

De utána nekik kell élni a lehetőséggel. Azt látom, hogy ebben elég jól állunk” – mondta el az NB1.hu műsorában Szoboszlai menedzsere, Esterházy Mátyás.

Szoboszlai jövője

Elmondása szerint folyamatosan tárgyalásban áll a Liverpoollal játékosa jövőjével kapcsolatban. Mint mondta: „Dominiknek sok célja van a Liverpoollal. Nagyon szereti a klubot. Egyelőre ez a szezon a fontos. Az a fontos, hogy a bajnokságban kijöjjenek a hullámvölgyből, és minél messzebb jussanak a Bajnokok Ligájában.”

