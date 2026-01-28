Ez most nagyon fáj: ezért marad le egy ország Szoboszlai sorsdöntő mérkőzéséről

A német társaság még az előző idény alapszakaszának második fordulója előtt jelentette be, hogy a továbbiakban egyáltalán nem közvetít BL-mérkőzéseket a lineáris csatornáján, hanem csak online, az RTL+-on, ez alól csak a két elődöntős párharc és a döntő jelentett kivételt.

Ugyanebből okból kifolyólag nem láthatjuk a televízióban szerdán Sallai Roland csapata, a Galatasaray idegenbeli találkozóját sem a Manchester City ellen.