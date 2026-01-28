Ez most nagyon fáj: ezért marad le egy ország Szoboszlai sorsdöntő mérkőzéséről
Az RTL a Liverpool szerdai Bajnokok Ligája-meccsét sem közvetíti a televízióban. Szoboszlai Dominikék az azeri Qarabaggal játszanak az alapszakasz utolsó fordulójában.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool az azeri Qarabagot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, melynek minden mérkőzésére szerdán 21 órától kerül sor. Ha a Vörösök a papírformának megfelelően nyernek, biztosan a tabella első nyolc helyének valamelyikén végeznek, ami azt jelentené, hogy automatikusan bejutnának a nyolcaddöntőbe.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar futballszurkolókat nyilvánvalóan érdekelné a meccs, de
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
a Liverpool korábbi BL-találkozóihoz hasonlóan a televízióban ezt sem láthatják majd élőben, mert a közvetítési jogokat birtokló RTL csak a fizetős streamingfelületén sugározza az összecsapást.
A német társaság még az előző idény alapszakaszának második fordulója előtt jelentette be, hogy a továbbiakban egyáltalán nem közvetít BL-mérkőzéseket a lineáris csatornáján, hanem csak online, az RTL+-on, ez alól csak a két elődöntős párharc és a döntő jelentett kivételt.
Ugyanebből okból kifolyólag nem láthatjuk a televízióban szerdán Sallai Roland csapata, a Galatasaray idegenbeli találkozóját sem a Manchester City ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Mit nem láthatunk a tévében a foci BL-ből?
Az RTL már csak fizetős stream-en adja a Bajnokok Ligája-meccseket, de van más megoldás. A Sport TV is közvetíti itthon a sorozatot, fájó azonban, hogy Szoboszlaiék mérkőzéseit ott nem láthatjuk.
Második számú hazai jogtulajdonosként a Sport Tv szerdán 21 órától
- az 1-es csatornáján a Benfica–Real Madrid,
- a 2-esen pedig a Barcelona–Köbenhavn
összecsapást tűzi műsorára. A társaság ezt követően 23 órától összefoglalóval jelentkezik a játéknap összes meccséről.
A Liverpool mérkőzésével kapcsolatban érdekesség, hogy ha Szoboszlai az előző három fordulóhoz hasonlóan ismét betalál, úgy egyedülálló klubba lépne be. Egymást követő négy európai tétmeccsen ugyanis korábban csak öt legendás játékos tudott eredményes lenni a klub mezében: Roger Hunt, Robbie Fowler, Djibril Cissé, Steven Gerrard és Mohamed Szalah (utóbbi kettő kétszer is).
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 8. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA
Január 28., szerda
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)
Nyitókép: PETER POWELL / AFP