Csúnyán megtépték Szoboszlait Liverpoolban – csattanós választ adott (FOTÓ)

Aggódhat Szoboszlaiék főnöke: az angolok szerint megtörtént a kapcsolatfelvétel a Liverpool részéről
Lehet, hogy Arne Slot napjai meg vannak számlálva a Vörösök kispadján.
Nincs harag.
A Liverpool edzésén játékosra vették a figurát, amiről Szoboszlai Dominik, válogatottunk csapatkapitánya egy Instagram-sztoriban is megemlékezett. A kép tanúsága szerint fiunkat az argentin világbajnok,
Alexis Mac Allister üldözi, vagy éppen visszatartja a bóják között,
és mindenáron le akarja tépni a mezét.
„Ha kell a mezem, csak kérd el”
– írja Szoboszlai viccesen.
Fotó: MTI/AP/Ian Walton