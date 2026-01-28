Ft
liverpool szoboszlai dominik alexis mac allister edzés

Csúnyán megtépték Szoboszlait Liverpoolban – csattanós választ adott (FOTÓ)

2026. január 28. 07:07

Nincs harag.

2026. január 28. 07:07
null

A Liverpool edzésén játékosra vették a figurát, amiről Szoboszlai Dominik, válogatottunk csapatkapitánya egy Instagram-sztoriban is megemlékezett. A kép tanúsága szerint fiunkat az argentin világbajnok, 

Alexis Mac Allister üldözi, vagy éppen visszatartja a bóják között, 

és mindenáron le akarja tépni a mezét.

„Ha kell a mezem, csak kérd el”

– írja Szoboszlai viccesen.

 

Fotó: MTI/AP/Ian Walton

