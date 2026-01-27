Nem kell sajnálni a Fradit, de lehetne még erősebb a pénzeső – de hogy jön ide Szoboszlai?

A Fraditól elzavart Kady Borges elégtételt érez a zöldek kiejtése után
Úgy tűnik, bőven maradt tüske a Ferencváros korábbi brazil légiósában, aki egy pillanatig sem próbálta leplezni örömét a magyar bajnokcsapat BL-búcsúja után.
A Liverpool a Ferencváros korábbi ellenfele, a Qarabag ellen zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Szoboszlai Dominik ezen a meccsen nemcsak az azeri csapat játékosai, hanem az egyik Barcelona-futballista ellen is küzd majd.
Szerdán egy időben (21 órától) rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza utolsó, nyolcadik fordulójának mérkőzéseit, köztük a Liverpool–Qarabag találkozót is. Az azeri együttes szereplésére, eredményeire a magyar futballszurkolók egy része minden bizonnyal jobban figyel ebben az idényben, miután a csapat a sorozat playoffkörében a Ferencvárost búcsúztatta 5–4-es összesítéssel (a 3–1-es budapesti sikerét követően otthon belefért számára a 3–2-es vereség). Ők azt láthatják, hogy a Qarabag jócskán a várakozásokon felül teljesít a legrangosabb európai kupában, és könnyen lehet, hogy akkor is az első 24-ben végez a tabellán, ha vereséget szenved a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó angol sztárcsapattól az Anfielden.
Sok FTC-drukker nagy csalódásként élte meg tavaly augusztusban a Qarabag elleni kiesést, mondván, ennél jobb esély nem kínálkozhatott volna arra, hogy kedvenceik hat év után ismét feljussanak a BL főtáblájára. Ez könnyen lehet, hogy igaz is, ám az elmúlt hetekben, hónapokban kiderült, hogy sokan valószínűleg alábecsülték a 2008 óta Gurban Gurbanov által irányított gárda játékerejét.
A Qarabag rögtön egy bravúros győzelemmel kezdte az alapszakaszt, kétgólos hátrányból felállva nyert 3–2-re a Benfica vendégeként – melynek akkori vezetőedzőjét, Bruno Lage-ot a meccs másnapján ki is rúgták, és José Mourinhót nevezték ki a helyére –, majd hazai pályán 2–0-ra megverte a Köbenhavnt. Két forduló után csak a Qarabag volt százszázalékos a nem topligás csapatok közül.
A harmadik körben az azeriek elszenvedték első vereségüket, az Athletic Bilbaótól kaptak ki 3–1-re, utána viszont pontot szereztek otthon a klubvilágbajnok Chelsea ellen (2–2). Ezt követően jött a Napoli (0–2) és az Ajax (2–4) elleni vereség, majd a múlt héten a Frankfurt elleni 3–2-es hazai siker, amellyel a Qarabag jó helyzetbe hozta magát a továbbjutásért zajló csata szempontjából – a hazai BL-meccseit Bakuban játszó alakulat jelenleg 18. a táblázaton, s bár matematikailag nem kizárható, elenyésző az esélye annak, hogy az alapszakasz utolsó játéknapján hét csapat is megelőzze. (Az Opta szuperszámítógépe szerint a Qarabag a 20. helyen zár majd, és 99.58 százalék a valószínűsége annak, hogy bent marad a top 24-ben.)
A BAJNOKOK LIGÁJA AKTUÁLIS ÁLLÁSA A KÖZÉPMEZŐNYBEN
…
14. Inter 12 pont
15. Juventus 12
16. Dortmund 11
17. Galatasaray 10
18. QARABAG 10
19. Marseille 9
20. Leverkusen 9
21. Monaco 9
22. PSV 8
23. Bilbao 8
24. Olympiakosz 8
------------------------
25. Napoli 8
26. Köbenhavn 8
27. FC Bruges 7
…
Többször is megírtuk már, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga (valamint a Konferencia-liga) pénzdíjazása között nagy a különbség. A football-coefficient.eu összesítése szerint
a BL alapszakaszában eddig 10 pontot gyűjtő Qarabag már 31,3 millió eurót keresett a nemzetközi porondon ebben az évadban, és további minimum 4,5 millió eurót kapna, ha bejutna az egyenes kieséses szakaszba, míg az El-ben hét meccs után veretlen (négy győzelem, három döntetlen), 15 pontnál járó Ferencváros 13,8 millió eurót (5,261 milliárd forint) kasszírozott mostanáig.
De azt se feledjük, hogy a Fradi ezen az összegen túl a télen kapott még 12 millió eurót Tóth Alexért a Bournemouthtól (bizonyos feltételek teljesülése esetén a végleges vételár akár 15 millióig is felkúszhat), valamint 4,5 milliót Varga Barnabásért az AEK Athéntól.
Az azeriek kapcsán megjegyzendő még, hogy az együttes keretének jelenleg két korábbi FTC-játékos is a tagja:
A tabellán jelenleg negyedik Liverpoolnak az lesz a tét a Qarabag elleni szerdai találkozón, hogy megőrizze a helyét az első nyolcban, s ezzel automatikusan kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe. A Vörösök a múlt hétvégi, Bournemouth elleni 3–2-es vereséget megelőzően tizenhárom tétmeccsen át nem kaptak ki, mindeközben viszont az angol bajnokságban már öt forduló óta nyeretlenek, ennek következtében visszacsúsztak a hatodik pozícióba.
Szoboszlai Dominik továbbra is kiváló formának örvend, s az utóbbi időben már nemcsak roppant hasznosan, hanem eredményesen is futballozik, főleg a BL-ben, amelyben az előző három meccsén – a PSV, az Inter és a Marseille ellen – mindig szerzett gólt, a legutóbbi öt fellépésén pedig összesen négyszer talált be (lőtt egy gólt a Frankfurtnak is).
A magyar válogatott csapatkapitánya az eddigi hét mérkőzésén négy gólt és három gólpasszt ért el a Bajnokok Ligája mostani kiírásában, ezzel a barcelonai Fermín Lópezzel (5 gól, 2 assziszt) holtversenyben vezeti a kanadai rangsort a középpályások között.
Megvan rá tehát az esély, hogy az alapszakasz lezárultával Szoboszlai ezen a listán az élen végez.
A Qarabag az angol csapatok elleni legutóbbi nyolc európai kupameccséből egyet sem nyert meg (egy döntetlen és hét vereség a mérlege), ráadásul a hétvégén felforgatott összetételben az azeri bajnokságban is kikapott, a kiesés elől menekülő Kapaztól szenvedett otthon 2–0-s vereséget, így négypontos hátrányba került a listavezető Sabah Bakuhoz képest. Ezen a mérkőzésen viszont a súlyos sérüléséből felépülő Kady Borges már leülhetett a kispadra, a Liverpool ellen pedig akár vissza is térhet a pályára.
AMIT MÁR BIZTOSAN TUDUNK
Az Arsenal és a Bayern München már biztosan bejutott a nyolcaddöntőbe, előbbi jó eséllyel meg is nyeri az alapszakaszt, ehhez már egy döntetlen is elegendő számára otthon a kazah Kajrat Almati ellen. Biztos a helye az egyenes kieséses szakaszban az Atalantának, az Atlético Madridnak, a Barcelonának, a Chelsea-nek, az Internek, a Juventusnak, a Liverpoolnak, a Manchester Citynek, a Newcastle Unitednek, a címvédő Paris Saint-Germainnek, a Real Madridnak, a Sporting CP-nek és a Tottenhamnek is. Nem juthat már be a legjobb 24 közé az Eintracht Frankfurt, a Kajrat Almati, a Slavia Praha és a Villarreal.
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 8. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA
Január 28., szerda
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)
A LEBONYOLÍTÁSRÓL
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
A Bajnokok Ligája teljes tabelláját itt láthatja, ide kattintva pedig ön is leszimulálhatja az utolsó forduló mérkőzéseit!
Nyitókép: GLYN KIRK / AFP