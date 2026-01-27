Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Qarabag Liverpool Bajnokok Ligája Ferencváros Szoboszlai Dominik

Nem kell sajnálni a Fradit, de lehetne még erősebb a pénzeső – de hogy jön ide Szoboszlai?

2026. január 27. 05:54

A Liverpool a Ferencváros korábbi ellenfele, a Qarabag ellen zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Szoboszlai Dominik ezen a meccsen nemcsak az azeri csapat játékosai, hanem az egyik Barcelona-futballista ellen is küzd majd.

2026. január 27. 05:54
null
Murányi Domonkos

Szerdán egy időben (21 órától) rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza utolsó, nyolcadik fordulójának mérkőzéseit, köztük a Liverpool–Qarabag találkozót is. Az azeri együttes szereplésére, eredményeire a magyar futballszurkolók egy része minden bizonnyal jobban figyel ebben az idényben, miután a csapat a sorozat playoffkörében a Ferencvárost búcsúztatta 5–4-es összesítéssel (a 3–1-es budapesti sikerét követően otthon belefért számára a 3–2-es vereség). Ők azt láthatják, hogy a Qarabag jócskán a várakozásokon felül teljesít a legrangosabb európai kupában, és könnyen lehet, hogy akkor is az első 24-ben végez a tabellán, ha vereséget szenved a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó angol sztárcsapattól az Anfielden.

Qarabag, Szoboszlai Dominik, Liverpool, Bajnokok Ligája
Szoboszlaiék a már három meccset nyerő Qarabag ellen zárják a Bajnokok Ligája alapszakaszát / Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Sok FTC-drukker nagy csalódásként élte meg tavaly augusztusban a Qarabag elleni kiesést, mondván, ennél jobb esély nem kínálkozhatott volna arra, hogy kedvenceik hat év után ismét feljussanak a BL főtáblájára. Ez könnyen lehet, hogy igaz is, ám az elmúlt hetekben, hónapokban kiderült, hogy sokan valószínűleg alábecsülték a 2008 óta Gurban Gurbanov által irányított gárda játékerejét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A Qarabag rögtön egy bravúros győzelemmel kezdte az alapszakaszt, kétgólos hátrányból felállva nyert 3–2-re a Benfica vendégeként – melynek akkori vezetőedzőjét, Bruno Lage-ot a meccs másnapján ki is rúgták, és José Mourinhót nevezték ki a helyére –, majd hazai pályán 2–0-ra megverte a Köbenhavnt. Két forduló után csak a Qarabag volt százszázalékos a nem topligás csapatok közül.

A harmadik körben az azeriek elszenvedték első vereségüket, az Athletic Bilbaótól kaptak ki 3–1-re, utána viszont pontot szereztek otthon a klubvilágbajnok Chelsea ellen (2–2). Ezt követően jött a Napoli (0–2) és az Ajax (2–4) elleni vereség, majd a múlt héten a Frankfurt elleni 3–2-es hazai siker, amellyel a Qarabag jó helyzetbe hozta magát a továbbjutásért zajló csata szempontjából – a hazai BL-meccseit Bakuban játszó alakulat jelenleg 18. a táblázaton, s bár matematikailag nem kizárható, elenyésző az esélye annak, hogy az alapszakasz utolsó játéknapján hét csapat is megelőzze. (Az Opta szuperszámítógépe szerint a Qarabag a 20. helyen zár majd, és 99.58 százalék a valószínűsége annak, hogy bent marad a top 24-ben.)

A BAJNOKOK LIGÁJA AKTUÁLIS ÁLLÁSA A KÖZÉPMEZŐNYBEN

14. Inter 12 pont
15. Juventus 12
16. Dortmund 11
17. Galatasaray 10
18. QARABAG 10
19. Marseille 9
20. Leverkusen 9
21. Monaco 9
22. PSV 8
23. Bilbao 8
24. Olympiakosz 8
------------------------
25. Napoli 8
26. Köbenhavn 8
27. FC Bruges 7

Többször is megírtuk már, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga (valamint a Konferencia-liga) pénzdíjazása között nagy a különbség. A football-coefficient.eu összesítése szerint 

a BL alapszakaszában eddig 10 pontot gyűjtő Qarabag már 31,3 millió eurót keresett a nemzetközi porondon ebben az évadban, és további minimum 4,5 millió eurót kapna, ha bejutna az egyenes kieséses szakaszba, míg az El-ben hét meccs után veretlen (négy győzelem, három döntetlen), 15 pontnál járó Ferencváros 13,8 millió eurót (5,261 milliárd forint) kasszírozott mostanáig.

De azt se feledjük, hogy a Fradi ezen az összegen túl a télen kapott még 12 millió eurót Tóth Alexért a Bournemouthtól (bizonyos feltételek teljesülése esetén a végleges vételár akár 15 millióig is felkúszhat), valamint 4,5 milliót Varga Barnabásért az AEK Athéntól.

Az azeriek kapcsán megjegyzendő még, hogy az együttes keretének jelenleg két korábbi FTC-játékos is a tagja: 

  • a támadó középpályás Kady Borges a novemberi szárkapocscsonttörése előtt a Qarabag mind a négy Bajnokok Ligája-mérkőzésén kezdőként lépett pályára (gólt és gólpasszt nem jegyzett, a Chelsea ellen sérült meg), 
  • míg a Dinamo Zagrebtől kölcsönvett középhátvéd, Samy Mmaee eddig csupán a Napoli elleni meccsen kapott lehetőséget, akkor is csak csereként beállva.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai a legeredményesebb középpályás

A tabellán jelenleg negyedik Liverpoolnak az lesz a tét a Qarabag elleni szerdai találkozón, hogy megőrizze a helyét az első nyolcban, s ezzel automatikusan kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe. A Vörösök a múlt hétvégi, Bournemouth elleni 3–2-es vereséget megelőzően tizenhárom tétmeccsen át nem kaptak ki, mindeközben viszont az angol bajnokságban már öt forduló óta nyeretlenek, ennek következtében visszacsúsztak a hatodik pozícióba.

Szoboszlai Dominik továbbra is kiváló formának örvend, s az utóbbi időben már nemcsak roppant hasznosan, hanem eredményesen is futballozik, főleg a BL-ben, amelyben az előző három meccsén – a PSV, az Inter és a Marseille ellen – mindig szerzett gólt, a legutóbbi öt fellépésén pedig összesen négyszer talált be (lőtt egy gólt a Frankfurtnak is). 

A magyar válogatott csapatkapitánya az eddigi hét mérkőzésén négy gólt és három gólpasszt ért el a Bajnokok Ligája mostani kiírásában, ezzel a barcelonai Fermín Lópezzel (5 gól, 2 assziszt) holtversenyben vezeti a kanadai rangsort a középpályások között.

Megvan rá tehát az esély, hogy az alapszakasz lezárultával Szoboszlai ezen a listán az élen végez.

A Qarabag az angol csapatok elleni legutóbbi nyolc európai kupameccséből egyet sem nyert meg (egy döntetlen és hét vereség a mérlege), ráadásul a hétvégén felforgatott összetételben az azeri bajnokságban is kikapott, a kiesés elől menekülő Kapaztól szenvedett otthon 2–0-s vereséget, így négypontos hátrányba került a listavezető Sabah Bakuhoz képest. Ezen a mérkőzésen viszont a súlyos sérüléséből felépülő Kady Borges már leülhetett a kispadra, a Liverpool ellen pedig akár vissza is térhet a pályára.

AMIT MÁR BIZTOSAN TUDUNK

Az Arsenal és a Bayern München már biztosan bejutott a nyolcaddöntőbe, előbbi jó eséllyel meg is nyeri az alapszakaszt, ehhez már egy döntetlen is elegendő számára otthon a kazah Kajrat Almati ellen. Biztos a helye az egyenes kieséses szakaszban az Atalantának, az Atlético Madridnak, a Barcelonának, a Chelsea-nek, az Internek, a Juventusnak, a Liverpoolnak, a Manchester Citynek, a Newcastle Unitednek, a címvédő Paris Saint-Germainnek, a Real Madridnak, a Sporting CP-nek és a Tottenhamnek is. Nem juthat már be a legjobb 24 közé az Eintracht Frankfurt, a Kajrat Almati, a Slavia Praha és a Villarreal.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 8. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA
Január 28., szerda
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)

A LEBONYOLÍTÁSRÓL

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

A Bajnokok Ligája teljes tabelláját itt láthatja, ide kattintva pedig ön is leszimulálhatja az utolsó forduló mérkőzéseit!

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2026. január 27. 06:56
Csak sikerül mindenből fradi cikket kreálni...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!