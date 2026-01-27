Nem kell sajnálni a Fradit, de lehetne még erősebb a pénzeső – de hogy jön ide Szoboszlai?

A harmadik körben az azeriek elszenvedték első vereségüket, az Athletic Bilbaótól kaptak ki 3–1-re, utána viszont pontot szereztek otthon a klubvilágbajnok Chelsea ellen (2–2). Ezt követően jött a Napoli (0–2) és az Ajax (2–4) elleni vereség, majd a múlt héten a Frankfurt elleni 3–2-es hazai siker, amellyel a Qarabag jó helyzetbe hozta magát a továbbjutásért zajló csata szempontjából – a hazai BL-meccseit Bakuban játszó alakulat jelenleg 18. a táblázaton, s bár matematikailag nem kizárható, elenyésző az esélye annak, hogy az alapszakasz utolsó játéknapján hét csapat is megelőzze. (Az Opta szuperszámítógépe szerint a Qarabag a 20. helyen zár majd, és 99.58 százalék a valószínűsége annak, hogy bent marad a top 24-ben.)

A BAJNOKOK LIGÁJA AKTUÁLIS ÁLLÁSA A KÖZÉPMEZŐNYBEN

…

14. Inter 12 pont

15. Juventus 12

16. Dortmund 11

17. Galatasaray 10

18. QARABAG 10

19. Marseille 9

20. Leverkusen 9

21. Monaco 9

22. PSV 8

23. Bilbao 8

24. Olympiakosz 8

------------------------

25. Napoli 8

26. Köbenhavn 8

27. FC Bruges 7

…

Többször is megírtuk már, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga (valamint a Konferencia-liga) pénzdíjazása között nagy a különbség. A football-coefficient.eu összesítése szerint

a BL alapszakaszában eddig 10 pontot gyűjtő Qarabag már 31,3 millió eurót keresett a nemzetközi porondon ebben az évadban, és további minimum 4,5 millió eurót kapna, ha bejutna az egyenes kieséses szakaszba, míg az El-ben hét meccs után veretlen (négy győzelem, három döntetlen), 15 pontnál járó Ferencváros 13,8 millió eurót (5,261 milliárd forint) kasszírozott mostanáig.

De azt se feledjük, hogy a Fradi ezen az összegen túl a télen kapott még 12 millió eurót Tóth Alexért a Bournemouthtól (bizonyos feltételek teljesülése esetén a végleges vételár akár 15 millióig is felkúszhat), valamint 4,5 milliót Varga Barnabásért az AEK Athéntól.