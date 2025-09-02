Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kady Borges Qarabag Bajnokok Ligája FTC

A Fraditól elzavart Kady Borges elégtételt érez a zöldek kiejtése után

2025. szeptember 02. 19:41

Úgy tűnik, bőven maradt tüske a Ferencváros korábbi brazil légiósában, aki egy pillanatig sem próbálta leplezni örömét a magyar bajnokcsapat BL-búcsúja után.

2025. szeptember 02. 19:41
null

Jóindulattal sem lehetne túlzott sportszerűséggel vádolni az Qarabag FK játékosait és vezetőségét az FTC BL-playoffos búcsúztatását követően. A budapesti odavágó után a klubelnök szúrt oda a ferencvárosi csapatnak és szurkolóknak, most, egy héttel az azeri továbbjutást követően pedig a Fradi korábbi játékosa, Kady Borges nyilatkozott kárörvendő hangnemben az M4 Sportnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A brazil támadót tavaly nagy reményekkel szerződtették a zöld-fehérek az orosz Krasznodartól, ám februárban, csupán 27 bajnoki után távozott is a magyar bajnoktól. 

A viharos elválás körülményeire a felek ellentétes módon emlékeznek: Borges szerint a Fradi küldte el őt, Hajnal Tamás sportigazgató szerint viszont a játékost senki sem kényszerítette a távozásra, ellenkezőleg: annyira mehetnékje volt, hogy mindössze két óra alatt tárgyalta le az új szerződését. 

Kady Borges itt még éppen nagyon szerette ferencvárosi társait (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ami biztos, hogy Borgesben maradt tüske, hiszen az FTC kiejtése után most így nyilatkozott: 

„Természetesen elégtételt érzek a továbbjutás után. Nem a játékosok miatt, jól kijöttem mindenkivel, hanem azért, mert amikor elhagytam a klubot, az rossz szájízzel járt. Úgy gondolom, 

mindenekelőtt a tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt. Amikor valahol nem tartanak rád igényt, előjön az érzés, hogy bizonyítanod kell. Utólag rájöttem, nekem nem kell senkinek semmit bizonyítanom. Ha valahol nem értékelnek, majd máshol megteszik.”

Kady Borges hozzátette, egyáltalán nem volt furcsa korábbi csapattársai ellen játszania, amit bizonyít az is, hogy a 3–1-re megnyert budapesti odavágón gólpasszt is adott, immár a Fradi kárára. Mi több, a visszavágón, Varga Barnabás tizenegyesénél még meg is súgta kapusának, szerinte hova fogja lőni a labdát a magyar csatár, ám Mateusz Kochalski végül a másik irányt választotta, gól is született belőle...

MEGÉRTE A FRADI-VERÉS: az Üllői129 szurkolói portál szúrta ki kedden, hogy az azeri állami pénzzel eleve agyontámogatott kirakatcsapatot ismét a legmagasabb szintekről tömik ki: egyenesen elnöki rendelet született arról, hogy a Qarabag több mint egymilliárd forintnak megfelelő támogatásban részesül a Bajnokok Ligája-főtáblára jutás elismeréseként.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!