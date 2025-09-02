A Fraditól elzavart Kady Borges elégtételt érez a zöldek kiejtése után

A brazil támadót tavaly nagy reményekkel szerződtették a zöld-fehérek az orosz Krasznodartól, ám februárban, csupán 27 bajnoki után távozott is a magyar bajnoktól.

A viharos elválás körülményeire a felek ellentétes módon emlékeznek: Borges szerint a Fradi küldte el őt, Hajnal Tamás sportigazgató szerint viszont a játékost senki sem kényszerítette a távozásra, ellenkezőleg: annyira mehetnékje volt, hogy mindössze két óra alatt tárgyalta le az új szerződését.

Kady Borges itt még éppen nagyon szerette ferencvárosi társait (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ami biztos, hogy Borgesben maradt tüske, hiszen az FTC kiejtése után most így nyilatkozott:

„Természetesen elégtételt érzek a továbbjutás után. Nem a játékosok miatt, jól kijöttem mindenkivel, hanem azért, mert amikor elhagytam a klubot, az rossz szájízzel járt. Úgy gondolom,

mindenekelőtt a tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt. Amikor valahol nem tartanak rád igényt, előjön az érzés, hogy bizonyítanod kell. Utólag rájöttem, nekem nem kell senkinek semmit bizonyítanom. Ha valahol nem értékelnek, majd máshol megteszik.”

Kady Borges hozzátette, egyáltalán nem volt furcsa korábbi csapattársai ellen játszania, amit bizonyít az is, hogy a 3–1-re megnyert budapesti odavágón gólpasszt is adott, immár a Fradi kárára. Mi több, a visszavágón, Varga Barnabás tizenegyesénél még meg is súgta kapusának, szerinte hova fogja lőni a labdát a magyar csatár, ám Mateusz Kochalski végül a másik irányt választotta, gól is született belőle...

MEGÉRTE A FRADI-VERÉS: az Üllői129 szurkolói portál szúrta ki kedden, hogy az azeri állami pénzzel eleve agyontámogatott kirakatcsapatot ismét a legmagasabb szintekről tömik ki: egyenesen elnöki rendelet született arról, hogy a Qarabag több mint egymilliárd forintnak megfelelő támogatásban részesül a Bajnokok Ligája-főtáblára jutás elismeréseként.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP