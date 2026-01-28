Ft
Alan Shearer Tóth Alex Liverpool Kerkez Milos Bournemouth Szoboszlai Dominik

Kerkezt kíméletlenül ekézik az angol legendák – pedig a számok mást mutatnak

2026. január 28. 16:09

A Liverpool legutóbbi veresége után nem kímélték a magyar védőt. Kerkezt több kapott gólban is felelősnek látta a Premier League legendás támadója.

2026. január 28. 16:09
null

A liverpooli magyarok közül ezúttal Kerkez Milos került a kritikák kereszttüzébe. Jamie Carragher az utóbbi időben már ritkábban veszi a szájára Szoboszlai Dominik nevét, most a Premier League legendás csatárán, Alan Sheareren a sor, aki a címvédő védekezését elemezte. A korábbi gólvágó a Vörösök mindkét szélsővédőjét élesen bírálta a csapat legutóbbi veresége után: véleménye szerint a látottak alapján egyértelmű, a Bournemouth ellen Jeremie Frimpong és Kerkez Milos sem nyújtott megfelelő produkciót – különösen az első hazai gólnál.

Kerkez, Szoboszlai
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik egyértelműen a figyelem középpontjában van Liverpoolban
Fotó:Peter Powell/AFP

Mint ismert, magyaros rangadót játszottak hétvégén Angliában: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdett a vereséget szenvedő bajnoki címvédőnél, utóbbi gólt és gólpasszt is jegyzett, miközben Tóth Alex győztes meccsen debütált a 3–2-es végeredményt produkáló Bournemouth–Liverpoolon.

Shearer nem kímélte Kerkezéket

A meccs 26. percében szerezte meg a vezetést a hazai együttes egy hosszú indítás után, amelynél a csapatkapitány, Virgil van Dijk hibázott, majd Evanilson szerezte meg a vezetést az alapvonalról visszatett labdából. Alisson Becker és Joe Gomez ráadásul összeütköztek az ötös környékén, a védőt le is kellett cserélni!

A The Rest Is Football című podcastban Shearer egy másik angol legendával, Gary Linekerrel kiegészülve hangot adott elképedésének a liverpooli szélsővédők helyezkedése kapcsán, mint fogalmazott, Frimpongnak és Kerkeznek is megvan a felelőssége a kapott találatban.

„Gomeznek beljebb kellett volna helyezkednie, közelebb Evanilsonhoz,

a két szélsőhátvéd – Kerkez és Frimpong – pedig gyakorlatilag nem létezett

– jelentette ki Shearer, aki már korábban is bírálta a magyar légióst, majd hozzátette: „amikor a labda a hálóba került, még mindig a tizenhatos szélén voltak, miközben egyértelműen mögéjük ívelték be a labdát. Megdöbbentő volt, mennyi minden ment félre ennél az első gólnál.

Időnként Frimpong és Kerkez teljesen szétesnek, és ezt pontosan meg is mutatta az első bekapott gól”

– hangsúlyozta Shearer, majd arra is rámutatott, hogy a második hazai gólnál szintén Kerkez volt, aki lemaradt Jimenezről.

„Nem, nem sérült meg” – felelte a holland tréner a meccs után újságírói kérdésre, amely a magyar lecserélésének okáról érdeklődött. – „Azt sem mondanám, hogy taktikai oka volt. Már a meccs előtt is világos volt, hogy nem lenne okos dolog a héten újból kilencven percet játszatni vele. Kezelnem kell azokat a játékosaimat, akik folyamatosan szerepet kapnak, és formában kell őket tartanom.”

A Liverpool Echo közben arról írt, a félidei cseréjében szerepet játszhatott az is, hogy mentálisan felkavaró volt számára a korábbi klubjához való visszatérés.

A számok egyébként azt mutatják, nem teljesített rosszul Kerkez: a Sofascore adatai szerint párharcait 67 százalékban megnyerte (4/6), passzainak pontossága pedig 93 százalékos (13/14) volt!

Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Squalline
2026. január 28. 18:24
Egyik sem hibás. Az első gól kizarólag Van Dijk-é, ami megdöbbentő, óvodás hiba volt. A második gólnál a nyilván edzői utasításra magasra tolt védelem, amit Van Dijk irányít ugye, egy vonalban volt. Mindenki a helyén volt. A szárnyvédő mindig a belső védőt kell kövesse, mert az vezényli a lesre állítást. A magas védelem és az ellenfél hosszú passzos indítása alapján a legvalószínűbb, hogy lesre állítás volt a feladat. Ezért Kerkez a vonalat tartotta és nem a kiugró ember elé hátrált, nehogy megbontsa a lesvonalat, helyesen. Ki lógott be a Var szerint? Van Dijk. De Van Dijknak van klubkreditje. A másik kettő újonc, akit lehet szidni. És akik szidják, nos ők igen aljasan okosak. Ha klub ikonba szállnak bele, akkor nem garantált, hogy jól jönnek ki. Ha viszont a újakba, akkor jobban. A marketing haszon érdekük pedig eleve olyat állítani, amin lehet vitázni és generálja a kommenteket, miközben a lehető legkevesebb kockázatot rejti magában abból a szempontból hogy kibe állnak bele.
kiborg-2
2026. január 28. 18:03
Két hiba volt 1.Van Dijk nem találta el a labdát 2.Salah berakása - nélküle már javultak az előző meccseken
