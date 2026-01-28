Kerkezt kíméletlenül ekézik az angol legendák – pedig a számok mást mutatnak

Szoboszlai gólja és gólpassza nem ért pontot, Tóth Alex bravúrgyőzelemmel debütált – óriási meccs volt a Premier League magyaros rangadója!
Milos Kerkez is pályára lépett.
A Liverpool legutóbbi veresége után nem kímélték a magyar védőt. Kerkezt több kapott gólban is felelősnek látta a Premier League legendás támadója.
A liverpooli magyarok közül ezúttal Kerkez Milos került a kritikák kereszttüzébe. Jamie Carragher az utóbbi időben már ritkábban veszi a szájára Szoboszlai Dominik nevét, most a Premier League legendás csatárán, Alan Sheareren a sor, aki a címvédő védekezését elemezte. A korábbi gólvágó a Vörösök mindkét szélsővédőjét élesen bírálta a csapat legutóbbi veresége után: véleménye szerint a látottak alapján egyértelmű, a Bournemouth ellen Jeremie Frimpong és Kerkez Milos sem nyújtott megfelelő produkciót – különösen az első hazai gólnál.
A meccs 26. percében szerezte meg a vezetést a hazai együttes egy hosszú indítás után, amelynél a csapatkapitány, Virgil van Dijk hibázott, majd Evanilson szerezte meg a vezetést az alapvonalról visszatett labdából. Alisson Becker és Joe Gomez ráadásul összeütköztek az ötös környékén, a védőt le is kellett cserélni!
A The Rest Is Football című podcastban Shearer egy másik angol legendával, Gary Linekerrel kiegészülve hangot adott elképedésének a liverpooli szélsővédők helyezkedése kapcsán, mint fogalmazott, Frimpongnak és Kerkeznek is megvan a felelőssége a kapott találatban.
„Gomeznek beljebb kellett volna helyezkednie, közelebb Evanilsonhoz,
a két szélsőhátvéd – Kerkez és Frimpong – pedig gyakorlatilag nem létezett
– jelentette ki Shearer, aki már korábban is bírálta a magyar légióst, majd hozzátette: „amikor a labda a hálóba került, még mindig a tizenhatos szélén voltak, miközben egyértelműen mögéjük ívelték be a labdát. Megdöbbentő volt, mennyi minden ment félre ennél az első gólnál.
Időnként Frimpong és Kerkez teljesen szétesnek, és ezt pontosan meg is mutatta az első bekapott gól”
– hangsúlyozta Shearer, majd arra is rámutatott, hogy a második hazai gólnál szintén Kerkez volt, aki lemaradt Jimenezről.
Van benne egy kis logikai bukfenc.
„Nem, nem sérült meg” – felelte a holland tréner a meccs után újságírói kérdésre, amely a magyar lecserélésének okáról érdeklődött. – „Azt sem mondanám, hogy taktikai oka volt. Már a meccs előtt is világos volt, hogy nem lenne okos dolog a héten újból kilencven percet játszatni vele. Kezelnem kell azokat a játékosaimat, akik folyamatosan szerepet kapnak, és formában kell őket tartanom.”
A Liverpool Echo közben arról írt, a félidei cseréjében szerepet játszhatott az is, hogy mentálisan felkavaró volt számára a korábbi klubjához való visszatérés.
A számok egyébként azt mutatják, nem teljesített rosszul Kerkez: a Sofascore adatai szerint párharcait 67 százalékban megnyerte (4/6), passzainak pontossága pedig 93 százalékos (13/14) volt!
Megidézte a barátját.
