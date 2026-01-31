Ft
01. 31.
szombat
Debrecen ETO FC DVSC videó Győr NB I

Teljes a felháborodás Győrben: eluralkodott a káosz (VIDEÓ)

2026. január 31. 19:19

Elszabadultak az indulatok az ETO és a Debrecen bajnokija végén. A győri csapat a hajrában egy újabb büntetőből egyenlített, majd mindkét vezetőedzőt kiállították.

2026. január 31. 19:19
null

Nem akármilyen mérkőzést játszott egymással a listavezető ETO FC és a forduló előtt negyedik helyen álló Debreceni VSC a labdarúgó NB I 20. fordulójának szombati játéknapján Győrben. A vendégek az 50. percben már két góllal is vezettek, de végül 2–2-es döntetlen lett a vége.

A győriek mindkét gólját Vitális Milán büntetőből szerezte. A másodikat a 95. percben, méghozzá úgy, hogy Rúsz Márton játékvezető kezezés miatt megítélte a tizenegyest, majd a VAR jelzésére visszanézte az esetet, de nem változtatta meg a döntését.

Nem sokkal később elszabadultak az indulatok, a bíró mindkét vezetőedzőnek felmutatta a piros lapot, aztán a játékoskijáróban egy kisebb csetepaté alakult ki, és hosszú percekig állt a játék. A mérkőzés így végül több mint 100 percig tartott. A meccshez kommentáló szurkolókat nagyon felháborította a játékvezető ténykedése.


Döntetlen Győrben

Az ETO tehát pontokat hullajtott, ugyanakkor kétgólos hátrányból állt fel. Vasárnap a Paks pontszámban beérheti a győrieket, ha legyőzi otthon a Ferencvárost, amely szintén a bajnoki címre hajt.

Négy gól és feszült hangulat volt Győrben
Négy gól és feszült hangulat volt Győrben (Fotó: DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club)/Facebook)

Labdarúgó NB I
20. forduló
ETO FC–Debreceni VSC 2–2
Később
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Korábban
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3

Ezt is ajánljuk a témában

Vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

Fotó: dvsc.hu

 

zakar zoltán béla
2026. január 31. 20:03
Búvár Kund-mindkét tizenegyes jogos volt.
Válasz erre
0
0
renoman
2026. január 31. 19:46
B-közép mindig is kemény volt, mindegy melyik csapatról is van szó. Aki nem bírja, az ne menjen meccsre, nézzen sakkot, vagy teniszt. 2-2 és még is volt hangulat, meg érzelem, ilyen egy jó foci.
Válasz erre
2
0
Kétes
2026. január 31. 19:30
Ez a Rusz nevű senki nem először bizonyítja, hogy alkalmatlan a bíráskodásra. A győri közönség(?) - nevezzük őket így - , pedig megérdemelne egy alapos szektor bezárást. Ritka aljas társaság. Borbélyék pedig sportszerűtlenül állandóan nyomás alatt tartják a bírókat. Ő is megérdemelne egy hosszabb eltiltást.
Válasz erre
3
0
Búvár Kund
2026. január 31. 19:27
A meccset nem láttam. A video alapján sztem megadható volt, mert eléggé "lobogott" a keze, nem volt a testéhez szorítva. Ezt semleges nézőként mondom. Ha Lokinak szurkolnék, vszínű csalást kiáltanék.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!