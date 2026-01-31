Teljes a felháborodás Győrben: eluralkodott a káosz (VIDEÓ)

Nem akármilyen mérkőzést játszott egymással a listavezető ETO FC és a forduló előtt negyedik helyen álló Debreceni VSC a labdarúgó NB I 20. fordulójának szombati játéknapján Győrben. A vendégek az 50. percben már két góllal is vezettek, de végül 2–2-es döntetlen lett a vége.

A győriek mindkét gólját Vitális Milán büntetőből szerezte. A másodikat a 95. percben, méghozzá úgy, hogy Rúsz Márton játékvezető kezezés miatt megítélte a tizenegyest, majd a VAR jelzésére visszanézte az esetet, de nem változtatta meg a döntését.