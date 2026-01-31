Teljes a felháborodás Győrben: eluralkodott a káosz (VIDEÓ)

A történelem megismételte önmagát: ismét foghatják a fejüket a fővárosban
Ismét meglepetéseredmény született.
Elszabadultak az indulatok az ETO és a Debrecen bajnokija végén. A győri csapat a hajrában egy újabb büntetőből egyenlített, majd mindkét vezetőedzőt kiállították.
Nem akármilyen mérkőzést játszott egymással a listavezető ETO FC és a forduló előtt negyedik helyen álló Debreceni VSC a labdarúgó NB I 20. fordulójának szombati játéknapján Győrben. A vendégek az 50. percben már két góllal is vezettek, de végül 2–2-es döntetlen lett a vége.
A győriek mindkét gólját Vitális Milán büntetőből szerezte. A másodikat a 95. percben, méghozzá úgy, hogy Rúsz Márton játékvezető kezezés miatt megítélte a tizenegyest, majd a VAR jelzésére visszanézte az esetet, de nem változtatta meg a döntését.
Nem sokkal később elszabadultak az indulatok, a bíró mindkét vezetőedzőnek felmutatta a piros lapot, aztán a játékoskijáróban egy kisebb csetepaté alakult ki, és hosszú percekig állt a játék. A mérkőzés így végül több mint 100 percig tartott. A meccshez kommentáló szurkolókat nagyon felháborította a játékvezető ténykedése.
Az ETO tehát pontokat hullajtott, ugyanakkor kétgólos hátrányból állt fel. Vasárnap a Paks pontszámban beérheti a győrieket, ha legyőzi otthon a Ferencvárost, amely szintén a bajnoki címre hajt.
Labdarúgó NB I
20. forduló
ETO FC–Debreceni VSC 2–2
Később
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Korábban
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3
Vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
