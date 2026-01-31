Ft
Kolorcity Kazincbarcika MTK Budapest Kazincbarcika NB I MTK

A történelem megismételte önmagát: ismét foghatják a fejüket a fővárosban

2026. január 31. 16:38

A Kazincbarcika ismét legyőzte az MTK-t. A fővárosi csapat megint 3–1-re kapott ki az újonctól.

2026. január 31. 16:38
null

Meglepetéssel indult a labdarúgó NB I 20. fordulója. Az MTK Budapest hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcikától, amely így ebben az idényben már másodszor győzte le a fővárosi együttest.

A két csapat előző találkozóján, a 9. fordulóban nagy meglepetésre rendkívül magabiztosan nyert pályaválasztóként az újonc csapat a jó formában lévő MTK ellen. Itt a vendégek csak a 91. percben tudtak szépíteni, előtte pedig sokkal inkább a Kazincbarcika negyedik gólja volt benne a levegőben, mint az MTK találata.

Ezt is ajánljuk a témában

A Kazincbarcika a fővárosban is legyőzte az MTK-t
A Kazincbarcika a fővárosban is legyőzte az MTK-t (Fotó: kbsc.hu)

Most a fővárosi csapat ismét győzelemmel hangolt, és ismét 3–1-re kikapott, bár a helyzetei megvoltak a sikerhez. A barcikai gárda ezzel megszakította kilenc mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatát, ugyanakkor győzelme ellenére is az utolsó helyen maradt.

Meglepetés a fővárosban

Labdarúgó NB I
20. forduló
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3
Később
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

Fotó: mtkbudapest.hu

 

