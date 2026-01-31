A történelem megismételte önmagát: ismét foghatják a fejüket a fővárosban

Meglepetéssel indult a labdarúgó NB I 20. fordulója. Az MTK Budapest hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcikától, amely így ebben az idényben már másodszor győzte le a fővárosi együttest.

A két csapat előző találkozóján, a 9. fordulóban nagy meglepetésre rendkívül magabiztosan nyert pályaválasztóként az újonc csapat a jó formában lévő MTK ellen. Itt a vendégek csak a 91. percben tudtak szépíteni, előtte pedig sokkal inkább a Kazincbarcika negyedik gólja volt benne a levegőben, mint az MTK találata.