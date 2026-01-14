Varga visszatérése miatt őrjöngenek a szurkolók – ezért döntött így a Ferencváros

A debreceni szurkolók nem is fogadták kitörő örömmel egyik legjobbjuk téli távozását – ennek a véleményüknek hangot is adtak a klub hivatalos facebook-oldalán kommentekben.

„Tipikus Fradi… ha nem jó a teljesítményük akkor a többi csapatot gyengítik meg valahogyan…” – olvashatjuk az általános véleményt. A legtöbb szurkoló ugyanis eltekint attól, hogy a Ferencváros keretének három kapusából kettő is sérült, szerintük akkor is a DVSC gyengítése volt a célja a visszahívásnak.