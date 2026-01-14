Ft
DVSC Varga Ádám FTC

Varga visszatérése miatt őrjöngenek a szurkolók – ezért döntött így a Ferencváros

2026. január 14. 07:52

Dibusz Dénes és Radnóti Dániel sérülése miatt a Ferencváros visszarendelte Varga Ádámot a DVSC-től. A Loki szurkolói nehezen viselik egyik legjobbjuk FTC-be távozását, még inkább annak nem megoldott pótlását.

2026. január 14. 07:52
null

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane még december elején beszélt a Mandinernek arról, hogy Dibusz Dénes korábban összeszedett ujjsérülése még néhány hétig elhúzódhat. Nem sokkal később szárnyra is kaptak a pletykák, hogy a Fradi visszahívhatja kölcsönkapusát, Varga Ádámot a Debrecentől, aki parádés teljesítményével segítette hozzá a Lokit ahhoz, hogy a tabella negyedik helyéről várhassa a tavaszi folytatást.

A pletykából aztán pár nappal ezelőtt valóság lett: mivel nem elég, hogy Dibusz még nem épült fel, de a zöld-fehérek harmadik számú kapusát, Radnóti Dánielt meg kell műteni, a Ferencváros vissza is rendelte Vargát Gróf Dávid mellé a keretbe. Annyira azért nem nevezhetjük váratlannak a magyar rekordbajnok döntését, hiszen volt előszele, ráadásul őszi teljesítményével Varga bizonyította: méltó utódja lehet a már 35 éves, egyre több sérüléssel bajlódó Dibusznak.

FTC
Az FTC-be visszarendelt Varga Ádám helyett Pálfi Donát védett a Debrecenben. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az már más kérdés, hogy a DVSC-t mintha némileg váratlanul érte volna a döntés, jelenleg az NB II-es Karcagban kölcsönben védő 19 éves Engedi Márkot tudták visszarendelni – korábbi válogatott kerettag kapusukról, Hegyi Krisztiánról például lemaradtak, hiszen időközben az MTK-hoz érkezett kölcsönbe a West Ham Unitedtól.

A debreceni szurkolók nem is fogadták kitörő örömmel egyik legjobbjuk téli távozását – ennek a véleményüknek hangot is adtak a klub hivatalos facebook-oldalán kommentekben.

„Tipikus Fradi… ha nem jó a teljesítményük akkor a többi csapatot gyengítik meg valahogyan…” – olvashatjuk az általános véleményt. A legtöbb szurkoló ugyanis eltekint attól, hogy a Ferencváros keretének három kapusából kettő is sérült, szerintük akkor is a DVSC gyengítése volt a célja a visszahívásnak.

Ez is azért van, hátha gyengíteni tudják a Lokit.”

„És ez pont most jutott eszükbe. Miután Hegyiről lemaradtunk, és elutaztunk Törökországba két kapussal. Egy edzést sem tudunk megtartani. Értem én, hogy a saját érdekeiket nézik, de vajon akkor is így jártak volna el, ha a 8. helyen telelünk, 10-12 ponttal lemaradva tőlük?”

Van, aki szerint ráadásul Vargának sem tesz jót a váltás.

„Szerintem nem jár jól! Ha Dibusz felépül ő nem lesz sehol Legfeljebb a fakó csapatban!”

Olyat tudnék erre írni, hogy kiraknának a csoportból! Dühítő, de úgy látszik, hogy itthon nagyon is a Fradi az úr! Hajrá Loki! Mutassuk meg tavasszal, hogy milyen jó csapat vagyunk!”

 – adta ki az ukázt az egyik szimpatizáns.

De találtunk olyat is, aki nem a zöld-fehéreket hibáztatja azért, mert vissza merték rendelni saját játékosukat.

„Lehetett tudni! Miért nem hozták vissza Hegy Krisztiánt??? Miért kellett az MTK-hoz engedni??? Róla tudjuk, milyen teljesítményt nyújtott a Lokiban, most hoznak egy olyan kapust akiről semmit sem tudni!! Pfaajjj” – fakadt ki a szurkoló.

Varga már védett is az FTC-ben

Jelenleg egyébként mindkét csapat edzőtáborban készül a tavaszi folytatásra: a Fradi legutóbbi spanyolországi mérkőzésén 1–0-ra kapott ki az osztrák Rapid Wientől – Varga Ádámmal a kapuban. A DVSC a szerb Crvena zvezdával találkozott Törökországban, a 3–1-es vereség során Pálfi Donát és Erdélyi Miklós védett.

Nyitókép: Ferencváros

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Mazsola0408
2026. január 14. 09:29
Ágy halottak a debreceni szurkolók örűljetek, hogy eddig is volt egy jó kapusotok. A vezetőiteknet lett volna idejük kapust keresni de nem tették. Nem ott kellene az asztalt vernetek dühösen?
Válasz erre
0
0
horvathp1
2026. január 14. 09:03
A mandiner is Fradista oldal? Szerzője is van? A cikkhez annyit, hogy ha Dénes visszatér, akkor nem sok munkája lesz SP-nek. Emellett ott van Dávid is. Dénest meg nem kellett volna annyit injekciózni, hagyni kellett volna hogy kipihenje a sérülését, amelyet még tavaly a Frankfurt ellen szedett össze.
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2026. január 14. 08:54
Gróf?
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. január 14. 08:32
Talán olyan szerződést kellett volna kötni a fradival hurkások, hogy évközben ne lehessen visszarendelni.. Ja, hogy úgy drágább lett volna ? Vagy talán nem is adják? Hát akkor még a bajnokság elején kellett volna saját kapust keresni.. nem csak így kölcsönbe, mint tavaly télen is. Lett volna rá fél évetek balfaszkák...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!