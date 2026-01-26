„Ma Te is velünk voltál” – Fehér Miklósra emlékeztek a Fradi-pályán

„Örökké az emlékezetünkben” – megható poszttal emlékezett a Benfica Fehér Miklósra
22 éve hunyt el tragikus hirtelenséggel a közönségkedvenc magyar futballista.
A győri játékosok és szurkolók a 22 éve elhunyt magyar válogatott labdarúgóra, Fehér Miklósra emlékeztek a Groupama Arénában a Ferencváros legyőzése után. Gyönyörű gesztus az FTC–ETO után.
Huszonkét éve, 2004. január 25-én hunyt el a Benfica győri nevelésű magyar válogatott futballistája, Fehér Miklós. Éppen ezen a szomorú évfordulón rendezték meg az NB I jelenlegi legnagyobb rangadóját, az FTC–ETO mérkőzést, ami a vendégek 3–1-es sikerével zárult.
A győriek nem feledkeztek meg néhai korábbi csatárukról a Groupama Arénában: már a meccs alatt is többször skandálták a nevét a szurkolók, és így tettek a találkozó után is, ráadásul a győztes csapatnál megjelent egy Fehér Miklóst ábrázoló drapéria is.
Miki, ma Te is velünk voltál!”
– posztolta ki ezzel a szöveggel az erről készült megható és egyben ünnepélyes videót a klub hivatalos Facebook-oldalán.
Az őszi első ETO sikerével maradt a tabella élén, előnye két pont a második Paks, négy a harmadik Fradi előtt. Ugyanakkor a csapat válogatott középpályása, Vitális Milán a lefújás után elmondta: még nem beszélnek az aranyéremről.
„Ennél a Ferencváros többet érdemel.”
