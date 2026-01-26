„Ma Te is velünk voltál” – Fehér Miklósra emlékeztek a Fradi-pályán

– posztolta ki ezzel a szöveggel az erről készült megható és egyben ünnepélyes videót a klub hivatalos Facebook-oldalán.

FTC–ETO: nem beszélnek az aranyéremről

Az őszi első ETO sikerével maradt a tabella élén, előnye két pont a második Paks, négy a harmadik Fradi előtt. Ugyanakkor a csapat válogatott középpályása, Vitális Milán a lefújás után elmondta: még nem beszélnek az aranyéremről.