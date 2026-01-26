Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Fehér Miklós Ferencváros

„Ma Te is velünk voltál” – Fehér Miklósra emlékeztek a Fradi-pályán

2026. január 26. 11:34

A győri játékosok és szurkolók a 22 éve elhunyt magyar válogatott labdarúgóra, Fehér Miklósra emlékeztek a Groupama Arénában a Ferencváros legyőzése után. Gyönyörű gesztus az FTC–ETO után.

2026. január 26. 11:34
null

Huszonkét éve, 2004. január 25-én hunyt el a Benfica győri nevelésű magyar válogatott futballistája, Fehér Miklós. Éppen ezen a szomorú évfordulón rendezték meg az NB I jelenlegi legnagyobb rangadóját, az FTC–ETO mérkőzést, ami a vendégek 3–1-es sikerével zárult.

A győriek nem feledkeztek meg néhai korábbi csatárukról a Groupama Arénában: már a meccs alatt is többször skandálták a nevét a szurkolók, és így tettek a találkozó után is, ráadásul a győztes csapatnál megjelent egy Fehér Miklóst ábrázoló drapéria is.

Miki, ma Te is velünk voltál!”

 – posztolta ki ezzel a szöveggel az erről készült megható és egyben ünnepélyes videót a klub hivatalos Facebook-oldalán.

FTC–ETO: nem beszélnek az aranyéremről

Az őszi első ETO sikerével maradt a tabella élén, előnye két pont a második Paks, négy a harmadik Fradi előtt. Ugyanakkor a csapat válogatott középpályása, Vitális Milán a lefújás után elmondta: még nem beszélnek az aranyéremről.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

