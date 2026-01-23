A görögök szerint a Panathinaikosz sokkal jobb volt a Fradinál – mutatjuk, mire alapozzák

Ha a büntetőt nem vesszük figyelembe, akkor a mezőnyből leadott kísérleteket tekintve ez egy kiegyenlített meccs volt, de a görögök mégis inkább úgy érzik, hogy két pontot itt hagytak.

A Fradi Yusuf büntetőjével szerzett vezetést (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

A Gazzetta.gr görög helyszíni tudósítója szerint a Panathinaikosz hozta a minimumot, de akár többet is kivehetett volna ebből a mérkőzésből.

Az újságíró szerint az első 65 perc a görögöké volt, kézben tartották a találkozót, hiszen Facundo Pellistrinek két helyzete is volt (a másodikból végül nem lett lövés, így az xG-t sem növelte), Gróf Dávidnak pedig a szünet után kétszer is védenie kellett. De ezen a szinten a futball már csak ilyen, ha nem váltod gólra a lehetőségeidet és a semmiből büntetőt adsz az ellenfelednek, akkor bizony elbukhatsz egy olyan meccset, ami addig neked állt.