A görögök szerint a Panathinaikosz sokkal jobb volt a Fradinál – mutatjuk, mire alapozzák

Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
A Ferencváros döntetlent játszott a Panathinaikosszal. A görög lapok úgy vélik, a vendégek akár le is győzhették volna a Fradit.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Fradi csütörtökön idehaza 1–1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosszal a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 7. fordulójában. Lássuk, hogyan értékeltek a görög lapok!
A Ferencváros a 62. percben Bamidele Yusuf révén tizenegyesből szerzett vezetést. A Fradi a 86. percig megtartotta előnyét, ekkor azonban Anasz Zaruri átlövésből egyenlített. A helyzetek minősége alapján várható gólszám
Ha a büntetőt nem vesszük figyelembe, akkor a mezőnyből leadott kísérleteket tekintve ez egy kiegyenlített meccs volt, de a görögök mégis inkább úgy érzik, hogy két pontot itt hagytak.
A Gazzetta.gr görög helyszíni tudósítója szerint a Panathinaikosz hozta a minimumot, de akár többet is kivehetett volna ebből a mérkőzésből.
Az újságíró szerint az első 65 perc a görögöké volt, kézben tartották a találkozót, hiszen Facundo Pellistrinek két helyzete is volt (a másodikból végül nem lett lövés, így az xG-t sem növelte), Gróf Dávidnak pedig a szünet után kétszer is védenie kellett. De ezen a szinten a futball már csak ilyen, ha nem váltod gólra a lehetőségeidet és a semmiből büntetőt adsz az ellenfelednek, akkor bizony elbukhatsz egy olyan meccset, ami addig neked állt.
A Panathinaikosz talán kevesebbet kapott ma, mint amit érdemelt, de a feladatát elvégezte. Ezzel az egy ponttal ugyanis bejutott a következő szakaszba”
– olvasható. És ez valóban így van: a görög csapat 11 ponttal a 19. helyen áll, s mivel a 25. Lugodorecnek csak hét van, a legjobb 24-ből már biztosan nem csúszhat ki.
„A munka elvégezve, de ezzel még nincs vége. Egy hét múlva otthon az AS Roma ellen úgy kell pályára lépni, mintha döntő lenne. Egy dolog a legjobb 15-ben végezni, és egy másik az utolsó továbbjutók között lenni.”
A cikkben még hozzátették, hogy a csapat szurkolói elképesztő hangulatot teremtettek a fagyos Budapesten.
A Novasports így összegzett:
Zaruri a rájátszásba lőtte a Panathinaikoszt, amely megérdemelte volna a győzelmet.”
Alatta pedig az állt, hogy a gárda jól játszott, és akár nyerhetett is volna, de amilyen irányt vett a mérkőzés, a döntetlen is egy jó eredménynek számít. A görög csapat az első egy órában veszélyesebben játszott, mint a Fradi, ott volt például Pellistri ziccere a 11. percben. Aztán Erik Palmer-Brown dupla hibája tizenegyeshez juttatta a hazaiakat, akik ebből be is találtak.
Az egyenlítő gól után ezt írták:
„A Panathinaikosz egészen a legvégéig nyomott, de fordítani már nem tudott, így meg kellett elégednie az egy ponttal.”
A cikk később elszalasztott lehetőségként írta le a találkozót, mert egy budapesti győzelemmel még feljebb lehetett volna lépni a tabellán.
A görög Metrosport is úgy látta, hogy a vendégek játszottak jobban.
Zaruri visszahozta a meccsbe a fölénybe játszó Panathinaikoszt, és a rájátszásba vezette.”
Később itt is az volt olvasható, hogy a görög együttes a játék képe ellenére hátrányba került, de Anasz Zaruri egy gyönyörű góllal visszahozta a végig fölényben játszó vendégeket. Az újságíró úgy érzi, hogy az első félidőben kiválóan játszott a Panathinaikosz, a Ferencváros nem is volt veszélyes a kapura, míg ők Pellistri révén kétszer is nagy helyzetbe kerültek. Aztán a szünet után sem volt benne a Fradi gólja a játékban, de jött a büntető.
Az Ethnos elég lényegre törően és tárgyilagosan számolt be, de azért megjegyezte, hogy a Panathinaikosz uralta a mérkőzés nagy részét. Az AMNA hírügynökség szerint is fölényben voltak a vendégek, akik sok helyzetet kihagytak, de végeredményben elérték a céljukat az egy ponttal, hiszen továbbjutottak.
Összességében a görög lapok azt állítják, hogy a meccs teljes egészét tekintve a Panathinaikosz játszott jobban, veszélyesebb volt a kapura, és emiatt valamennyire csalódásként élik meg a döntetlent, ugyanakkor az egy ponttal is meglett a hőn áhított továbbjutás.
A vendégcsapat szurkolói nem igazán írtak semmit a Ferencvárosról, a saját csapatukkal voltak elfoglalva. A legtöbb reakciót az argentin Vicente Taborda váltotta ki, aki ugyan csak a 92. percben állt be, de a legtöbb drukker a pályán töltött négy perce ellenére is a kezdőbe követeli őt.
Egy fordulóval az alapszakasz vége előtt az FTC még mindig nyolcaddöntőt érő helyen áll, a hetedik. Jövő héten az utolsó fordulóban az angol Nottingham Forest vendége lesz. Ha nem nyer, és a legjobb nyolcon kívülre csúszik, akkor egy párharcot kell játszania a legjobb 16-ba kerülésért.
Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 7. forduló
Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17879 néző. Vezette: Balakin (ukrán)
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemakers, Szalai G. (Madarász, 87.) – Makreckis, Levi (Ötvös, 73.), Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf (Joseph, 80.), Zachariassen. Vezetőedző: Robbie Keane
Panathinaikosz: Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Touba – Renato Sanchez (Zaruri, 74.), Kiriakopulosz (Pantovics, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 90+2.). Vezetőedző: Rafael Benítez.
Gólszerző: Yusuf (62. – 11-esből), ill. Zaruri (86.)
