Détáritól Bodán, Esterházyn át Katzenbachig: magyarok, akik nagyot alkottak Görögországban

Varga Barnabás lavinát indított el? Újabb magyar játékost vinnének a görögök
Vajon sikerül-e Varga Barnabásnak is? Az AEK Athén légiósa olyan nagy elődök nyomába léphet, mint a görög kupagyőztes Détári Lajos, vagy a Volosszal gólkirály Boda Imre.
A Ferencvárostól távozó Varga Barnabás már be is mutatkozott, a korábbi Fradi-játékos Redzic Damir pedig hamarosan kiköthet Görögországban – még akár az is előfordulhat, hogy a két válogatott csapattárs február 1-jén, az AEK Athén–Olympiakosz rangadón már egymással néz farkasszemet.
Ami biztos, hogy Varga 4.5 millió eurós transzferdíja az NB I történetének harmadik legnagyobb játékoseladása – ráadásul Athénban sincs egyedül –, így ennek apropóján felelevenítjük a korábban a görög bajnokságban maradandót alkotó magyar légiósokat, csupa jól ismert arccal.
Listánkat ki mással kezdhetnénk, mint az egykori világválogatott Détári Lajossal. Mindenki Döméje frankfurti idénye után igazolt az Olympiakoszhoz 1988-ban, azt követően, hogy az Eintrachttal megnyerte a Német Kupát, melynek fináléjában ő szerezte a mindent eldöntő találatot a 81. percben szabadrúgásból.
A németek akkoriban óriási klubkrekordnak, egyben magyar csúcsnak számító 18 millió márkáért adták el a 25 éves Détári játékjogát a pireusziaknak, akik nem is csalódtak minden idők egyik legjobb magyar futballistájában.
Két idénye alatt ugyanis 55 bajnoki mérkőzésen – csatárokat megszégyenítő módon– 33 gólt termelt, az Olympiakosz-szurkolók abszolút közönségkedvencévé nőtte ki magát: a városban a mai napig él a Détári-kultusz, hétszeres világválogatottunknak falfestménye és névre szóló széke is van a Karaiszkakisz Stadionban.
Détári Lajos két évet töltött el a görög kikötővárosban, s bár a bajnoki cím végül nem, „csak” egy második és egy negyedik hely jött össze – a legkevésbé rajta múlott –, második idényében kupagyőzelemmel, s a döntőben egy duplával búcsúzott el az Olympiakosztól, amelynek ekkor éppen Komora Imre volt a vezetőedzője.
A fiatalabb generáció talán már nem is emlékszik Boda Imrére, pedig a szolnoki születésű, MTK-nevelés középcsatár nyolcszoros magyar válogatott volt, nem mellesleg görög gólkirály – méghozzá éppen abban az időszakban, amikor Détári is a helléneknél futballozott! Az MTK-ban 190 bajnokin 58 gólt jegyző és bajnoki címet is szerző Boda ugyancsak 1988-ban igazolt az akkor még Alfa Etniki néven futó görög ligába, csak ő egy másik Olympiakoszhoz, a Voloszhoz. A jobbára az élvonal és az alsóbb osztályok között ingázó kiscsapat akkor éppen a legmagasabb szinten szerepelt,
Boda pedig a klubtörténet egyik legsikeresebb játékosaként a görög futballtörténelembe is beírta magát: ipari mennyiségben termelte a gólokat, az 1988–1989-es kiírásban éppenséggel 28 bajnokin 20-at, amivel egyfelől oroszlánrészt vállalt a Volosz bennmaradásában, másfelől nem kis helyi szenzációt keltve ő lett a liga gólkirálya – a 15-ig jutó Détárit megelőzve...
A gólérzékeny magyar csatár a következő évadban ehhez hozzátett még 10 gólt 15 meccsen, majd a bajnokságon belül váltott. Ahhoz az OFI Krétához került, amely legutóbb nagy meglepetésre búcsúztatta Vargáékat a kupától, itt viszont már nem tudta megismételni kiugró teljesítményét, a hatodik helyen végző szigetlakóknál 24 meccsen öt találatig jutott, mielőtt hazatért volna levezetni a BVSC-hez. A ma 64 éves Boda Imre visszavonulása után is vállalt különböző szakmai munkákat a görög futballban (a Volosznál egy rövid ideig edzőként is dolgozott), ma már ottani nyugdíjasként élvezi az életet és a híres görög naplementéket.
Külön érdekesség, hogy Boda Imrének a válogatottban három gólja van: az egyiket éppen későbbi választott hazája, Görögország ellen szerezte 1986 novemberében egy, az athéni Olimpiai Stadionban 2–1-re elveszített Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.
A Honvéd és a magyar válogatott legendája hosszú és sikeres, négy év alatt három bajnoki címet magába foglaló kispesti időszaka után állt görögországi légiósnak 1984-ben, megágyazva mintegy Détárinak és Bodának. És tulajdonképpen Varga Barnabásnak is, hiszen Esterházynak komoly szerepe van abban, hogy az AEK Athénnál a mai napig kimondottan jó szívvel gondolnak a magyar futballistákra.
A kiváló csatár a fővárosiaknál félelmetes támadótriót alkotott a későbbi klubelnökkel, Tomasz Mavrosszal és a svéd Hakan Sandberggel, három athéni idénye közül pedig a legsikeresebb a 1985–1986-os volt, amikor 28 bajnokin 11 gólt akasztott be – ez akkoriban igazán figyelemre méltó teljesítmény volt egy külföldről érkezett játékostól.
Az AEK után a Panathinaikosznál is megpróbált maradandót alkotni, ez már nem sikerült, mindenesetre érdekesség, hogy mindkét klubbal megmutathatta magát az UEFA Kupában is.
Ehhez kapcsolódik pályafutása egyik legemlékezetesebb jelenete is: szintén a 1985–1986-os sikeridényében az AEK egy ritkán látható, emlékezetes góllal győzte le a Real Madridot, a labdát José Manuel Ochotorena kapus orra előtt átugró, ezzel a hálóőrt teljesen becsapó Esterházy főszereplésével.
A híres magyar grófi család sarjának görögországi népszerűségét tovább növelte, hogy megtanult görögül, ami abban az időben végképp ritkaságnak számított egy légiós részéről – ennek nyomán a görög sajtó a mai napig szívesen szólaltatja meg és készít vele interjúkat.
A tragikus sorsú középpályás 1987-ben tagja volt a legendás Verebes József irányította MTK-bajnokcsapatnak, hogy rá három évre aztán ő is a görög főváros felé vegye z irányt. A technikás labdarúgó azonban nem az AEK-hoz, hanem egy kisebb athéni együtteshez, az 1891-ben alapított Apollónhoz igazolt, ahol négy idényt is eltöltött. Komoly erősítésnek bizonyult a kiscsapat számára, hiszen 115 találkozón 23-szor volt eredményes, az 1991–1992-es évadban pedig fennállása legjobb eredményéig, bajnoki ötödik helyig vezette az Apollónt 26 találkozón szerzett tíz góljával. Az Origo visszaemlékezése szerint a legjobban mindig a karácsonyi időszakban játszott:
az 1991-1992-es idényben, december 29-én az Olimpiakosz ellen volt eredményes, majd január 4-én a Panathiniakosz elleni, idegenbeli 2-1-es győzelemből vette ki a részét góllal. Egy évvel később december 23-án kettőt vágott az Olimpiakosznak, majd a következő fordulóban, január 3-án győztes találatot ért el az Arisz Szaloniki ellen.
Katzenbach Imre a négy athéni idény után még kettőt lehúzott az akkor harmadosztályú Volosznál is, hat görögországi éve alatt ő is folyékonyan megtanult görögül. Hazatérése után még egyszer bajnok és kupagyőztes lett az MTK-val, a visszavonulása utáni történetét pedig sajnos ismerjük:
előbb súlyos csalási ügybe keveredett, majd 2009 szeptemberében meggyilkolták, holttestét csak több mint egy évtized után, 2020 végén találták meg a rendőrök.
