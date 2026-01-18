Détáritól Bodán, Esterházyn át Katzenbachig: magyarok, akik nagyot alkottak Görögországban

Listánkat ki mással kezdhetnénk, mint az egykori világválogatott Détári Lajossal. Mindenki Döméje frankfurti idénye után igazolt az Olympiakoszhoz 1988-ban, azt követően, hogy az Eintrachttal megnyerte a Német Kupát, melynek fináléjában ő szerezte a mindent eldöntő találatot a 81. percben szabadrúgásból.

A németek akkoriban óriási klubkrekordnak, egyben magyar csúcsnak számító 18 millió márkáért adták el a 25 éves Détári játékjogát a pireusziaknak, akik nem is csalódtak minden idők egyik legjobb magyar futballistájában.

Két idénye alatt ugyanis 55 bajnoki mérkőzésen – csatárokat megszégyenítő módon– 33 gólt termelt, az Olympiakosz-szurkolók abszolút közönségkedvencévé nőtte ki magát: a városban a mai napig él a Détári-kultusz, hétszeres világválogatottunknak falfestménye és névre szóló széke is van a Karaiszkakisz Stadionban.

Détári Lajos két évet töltött el a görög kikötővárosban, s bár a bajnoki cím végül nem, „csak” egy második és egy negyedik hely jött össze – a legkevésbé rajta múlott –, második idényében kupagyőzelemmel, s a döntőben egy duplával búcsúzott el az Olympiakosztól, amelynek ekkor éppen Komora Imre volt a vezetőedzője.