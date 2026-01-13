Varga Barnabás lavinát indított el? Újabb magyar játékost vinnének a görögök

Míg az AEK Athén színeiben a Ferencváros korábbi futballistája, Varga Barnabás már be is mutatkozott a görög élvonalban, a szintén magyar válogatott Redzic Damir iránt az Olympiakosz érdeklődik élénken, és nem kizárt, hogy a télen ő is Görögországba szerződik – értesült a Nemzeti Sport.

Kapósak a magyar válogatott játékosai (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Varga nemrég 4,5 millió euróért szerződött az AEK Athénba, most pedig az Olympiakosz is egy magyar válogatott játékost szeretne megkaparintani. Redzic Damir a Dunaszerdahely labdarúgója, a magyar válogatottban a legutóbbi, írek elleni vesztes világbajnoki selejtezőn az utolsó percekben csereként debütált.