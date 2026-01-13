Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Olympiakosz dunaszerdahely Redzic Damir DAC Varga Barnabás Görögország

Varga Barnabás lavinát indított el? Újabb magyar játékost vinnének a görögök

2026. január 13. 12:41

Az Olympiakosz kiszemelte Redzic Damirt. A magyar válogatott támadó is Görögországba kerülhet.

2026. január 13. 12:41
null

Míg az AEK Athén színeiben a Ferencváros korábbi futballistája, Varga Barnabás már be is mutatkozott a görög élvonalban, a szintén magyar válogatott Redzic Damir iránt az Olympiakosz érdeklődik élénken, és nem kizárt, hogy a télen ő is Görögországba szerződik – értesült a Nemzeti Sport.

Kapósak a magyar válogatott játékosai
Kapósak a magyar válogatott játékosai (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Varga nemrég 4,5 millió euróért szerződött az AEK Athénba, most pedig az Olympiakosz is egy magyar válogatott játékost szeretne megkaparintani. Redzic Damir a Dunaszerdahely labdarúgója, a magyar válogatottban a legutóbbi, írek elleni vesztes világbajnoki selejtezőn az utolsó percekben csereként debütált.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A hírek szerint José Luis Mendilibar vezetőedző fürge, szélen is bevethető labdarúgót keres a támadósorba. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy az Olympiakosz esetleg már konkrét vételi ajánlatot is tett-e a dunaszerdahelyi DAC-nak, ugyanakkor nem kizárt, hogy a következő napokban felélénkülnek a tárgyalások.

„Redzic Damir márciusban lesz 23 éves, korábban sok sérüléssel bajlódott, a genetikájából adódóan mind a két combhajlítóizmával gond volt. Sokat szenvedett velük, végül Finnországban megműtötték, azóta tökéletes fizikai állapotba került, az ősszel végig jó formában futballozott” – jegyezte meg a Nemzeti Sport.

A támadó Pécsen született, Harkányban kezdett futballozni, a Ferencvárosban mutatkozott be az élvonalban, majd a DAC futballistájaként kapott meghívót a válogatott keretébe. 

Magyar válogatott játékosok egymás ellen

Az Olympiakosz február 1-jén az AEK Athén vendégeként lép pályára a bajnokságban, így nem kizárt, hogy Varga Barnabás és Redzic Damir egymás ellen játszhat a görög rangadón.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani22000
•••
2026. január 13. 13:13 Szerkesztve
Addig is nézegessünk képeket gyomorforgató cionáci patkányokról: youtube.com/shorts/oKANeAEer8E youtube.com/watch?v=1Yv68NAq92Q youtube.com/shorts/qySLcY68BC0 youtube.com/shorts/8OzGoDDmdak youtube.com/shorts/FeQA-hxGySA
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2026. január 13. 13:13 Szerkesztve
Milyen jó hogy a görögöknél nem divat a focira költött euró milliárdok proli mód köpködése, még a 8.5 százalékos munkanélküliség és a 150 százalékos államadósság ellenére sem..
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2026. január 13. 13:05 Szerkesztve
Azért arra hagynék időt, hogy elgondolkozzunk rajta, miért IS tilos az e fölötti ^^^^ propagandacikkhez hozzászólni!?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!