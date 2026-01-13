Varga Barnabás lavinát indított el? Újabb magyar játékost vinnének a görögök

Végre kiderült, Varga Barnabás miért pont az AEK Athénba igazolt!
„Te vagy a mi karácsonyi ajándékunk.”
Az Olympiakosz kiszemelte Redzic Damirt. A magyar válogatott támadó is Görögországba kerülhet.
Míg az AEK Athén színeiben a Ferencváros korábbi futballistája, Varga Barnabás már be is mutatkozott a görög élvonalban, a szintén magyar válogatott Redzic Damir iránt az Olympiakosz érdeklődik élénken, és nem kizárt, hogy a télen ő is Görögországba szerződik – értesült a Nemzeti Sport.
Varga nemrég 4,5 millió euróért szerződött az AEK Athénba, most pedig az Olympiakosz is egy magyar válogatott játékost szeretne megkaparintani. Redzic Damir a Dunaszerdahely labdarúgója, a magyar válogatottban a legutóbbi, írek elleni vesztes világbajnoki selejtezőn az utolsó percekben csereként debütált.
A hírek szerint José Luis Mendilibar vezetőedző fürge, szélen is bevethető labdarúgót keres a támadósorba. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy az Olympiakosz esetleg már konkrét vételi ajánlatot is tett-e a dunaszerdahelyi DAC-nak, ugyanakkor nem kizárt, hogy a következő napokban felélénkülnek a tárgyalások.
„Redzic Damir márciusban lesz 23 éves, korábban sok sérüléssel bajlódott, a genetikájából adódóan mind a két combhajlítóizmával gond volt. Sokat szenvedett velük, végül Finnországban megműtötték, azóta tökéletes fizikai állapotba került, az ősszel végig jó formában futballozott” – jegyezte meg a Nemzeti Sport.
A támadó Pécsen született, Harkányban kezdett futballozni, a Ferencvárosban mutatkozott be az élvonalban, majd a DAC futballistájaként kapott meghívót a válogatott keretébe.
Az Olympiakosz február 1-jén az AEK Athén vendégeként lép pályára a bajnokságban, így nem kizárt, hogy Varga Barnabás és Redzic Damir egymás ellen játszhat a görög rangadón.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA