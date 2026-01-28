Ft
Robert Moreno Szocsi Oroszország ChatGPT mesterséges intelligencia

Ez a labdarúgás vége: ChatGPT-t használt az edző, 28 órán keresztül nem aludtak a játékosok

2026. január 28. 13:42

Robert Morenót tavaly augusztusban menesztették az orosz élvonalbeli Szocsi éléről. A nem hivatalos beszámolók szerint azért, mert a ChatGPT tanácsai alapján akarta irányítani a csapatot.

2026. január 28. 13:42
null

Robert Morenóval tavaly augusztusban a hivatalos indoklás szerint a gyenge eredmények és szakmai problémák miatt bontott szerződést az orosz élvonalbeli Szocsi labdarúgócsapatának vezetősége, de a valódi okokra csak az elmúlt napokban derült fény. A beszámolók alapján a korábban rövid ideig a spanyol válogatott szövetségi kapitányaként, majd a Monaco és a Granada vezetőedzőjeként is dolgozó szakembernek azért kellett távoznia, mert megszállott módon használta a Mesterséges Intelligenciát (AI), azon belül is a ChatGPT-t.

A 48 éves tréner – a csakfoci.hu cikke szerint – nemcsak statisztikákhoz vagy az ellenfelek kielemzéséhez hívta segítségül az AI-t, hanem 

  • edzésterveket, 
  • taktikai felállásokat, 
  • átigazolási döntéseket, 
  • sőt még utazási programokat is 

a ChatGPT alapján állított össze. A klubon belül egyre többen suttogtak arról, hogy az edző már inkább a gépnek hisz, mint a hús-vér emberek alkotta saját stábjának.

Az egyik legpikánsabb eset egy hosszú idegenbeli túrához kapcsolódik. Az utazás előtt Moreno olyan menetrendet készített a ChatGPT ajánlásai alapján, hogy a játékosoknak 28 órán keresztül gyakorlatilag nem jutott volna alvás. Edzés, repülés, buszozás és taktikai értekezlet szerepelt volna a programban pihenő nélkül.

Ezt később módosították, de a történet sokaknál betette a kaput, és amikor a klubvezetők rákérdeztek, mikor, hol és hogyan regenerálódnának a futballisták, Moreno megszólalni sem tudott.

A ChatGPT ajánlott csatárt

A spanyol tréner átigazolási ügyekben is hallgatott a Mesterséges Intelligenciára: 

a ChatGPT javaslatai alapján szerződtetett egy csatárt (Artur Susenacsev), aki aztán tíz bajnoki meccsen egy gólt sem szerzett.

Bár hivatalosan annak idején nem mondták ki, klub közeli források alapján mostanra egyértelművé vált, hogy Moreno túlzott AI-függősége kulcsszerepet játszott a menesztésében.

A Szocsi egyébként jelenleg utolsó az orosz bajnokságban.

Nyitókép: VALERY HACHE / AFP

