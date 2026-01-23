Stanford: itt az MI-őrület vége, jön a szembesülés a valósággal 

Nem lesz még csoda-MI az idén

James Landay, a Stanford HAI társigazgatója egyértelműen fogalmaz: az idén biztosan nem jön el a szuperokos AGI (artificial general intelligence, azaz a mesterséges általános intelligencia). Ennél valószínűbb a ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modellek (LLM-ek) látványos skálázásának megtorpanása, vagyis az a folyamat, ami a 2024–2025-ös évek jellemzője volt, hogy egyre nagyobb modelleket építenek egyre több adattal. Ugyanis az óriási adatközpontokba fektetett dollármilliárdok ellenére az MI fejlődése elért egy feltehetően ideiglenes csúcspontot. Másképpen:

a növekedés első fázisa lezajlott, most az útkeresés következik.

A világban egyre több jel mutat arra, hogy – különösen a részvényárfolyamokat és az adatközponti beruházásokat tekintve – spekulatív állapotban vagyunk. Ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségek májusi és Dél-Korea őszi óriási adatközpont-beruházásai azt jelzik, hogy minden ország az MI-szuverenitásért küzd, vagyis azért, hogy ne függjenek az amerikai technológiai óriásoktól. De ez a beruházási őrület sem lehet végtelen, hiszen