Döbbenetesen sok energiát fogyaszt az MI

Szén-dioxid és víz óriási mennyiségben

A becslésekből kirajzolódik, hogy az MI ma már az adatközponti energiaköltségek felét adhatja, ami évente 80 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást jelent, nagyjából akkora karbonlábnyomot, mint New Yorké. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábbi adatai szerint az MI már a globális adatközponti energiaigény 15-20 százalékát adta, és ez az arány csak nő, ma már 33 százalék felett járhatunk.

Mennyi a vízfogyasztás?

Ám a víz talán még érzékenyebb pont, hiszen az MI-hez köthető adatközpontok működése évente 312–765 milliárd liter vizet nyelhet el – ez nagyjából megfelel a palackozott víz világszintű fogyasztásának. Ez két külön tételt jelent: egyrészt a szerverek közvetlen hűtéséhez használt (140 milliárd liter), másrészt az áramtermelés során elfogyasztott, „láthatatlan” vizet (akár 1225 milliárd liter).

A tanulmány szerint a Nemzetközi Energiaügynökség jelentősen alábecsülheti a közvetett vízfogyasztást. Míg 1 kilowattóránként 1 liter hűtővizet jósolt, addig a Meta 2024-es adatai szerint ez a szám 3,9 liter, azaz majdnem négyszeres a különbség. Egyes amerikai adatközpontok esetében pedig a helyi áramellátás jellege miatt