Energiaválságot hozhat a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) rohamos terjedése példátlan energiaválságot vetít előre a globális villamosenergia-rendszerekben. Az Inspenet friss elemzése alapján az MI-hez köthető adatfeldolgozás és az adatközpontok intenzív, folyamatos és koncentrált áramigénye már most feszegeti a meglévő infrastruktúra határait. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzésében az olvasható, hogy az adatközpontok és hyperscale-létesítmények villamosenergia-fogyasztása 2030-ra több mint duplájára nőhet, elérve a 945 terawattórát (TWh) évente –

ez meghaladja Japán teljes éves áramfogyasztását.

Elképesztő ütemű a növekedés

Az MI energiaigényének a bővülése exponenciális: míg 2020-ban körülbelül 50 TWh/év volt, 2035-re meghaladhatja az 1200 TWh/évet. Ez a trend elsősorban az MI-modellek betanításának energiaigényéből, illetve a kérések-kérdések számának növekedéséből fakad, amely során processzorok ezrei működnek folyamatosan. Ez az áramigény ráadásul