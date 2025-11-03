Érdekes dolog derült ki Szoboszlairól – lehet csámcsogni a jó barát szavain…

„Mintha nem is ember lenne” – Szoboszlaiban már a jövő csapatkapitányát látják Liverpoolban
A szakoldalak mellett a liverpooli portálok és a szurkolók is méltatják őt.
Kedden Liverpool–Real Madrid rangadót rendeznek a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik két győztes és egy vesztes meccs után negyedszer léphet pályára gyerekkori kedvenc csapata ellen.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a címvédő Paris Saint-Germain a hozzá hasonlóan százszázalékos, a szezonban mind a tizenöt eddigi tétmérkőzését megnyerő Bayern Münchent fogadja, magyar szempontból azonban mégsem ez lesz a játékhét legnagyobb érdeklődésre számot tartó találkozója, hanem a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool összecsapása a Real Madriddal.
Az angol és a spanyol sztárgárda az előző BL-idényben az ötödik fordulóban találkozott egymással, akkor a Vörösök – Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljával – 2–0-ra nyertek hazai pályán (Szoboszlai a 83. percben állt be Curtis Jones helyére), azt megelőzően pedig a 2022–2023-as kiírás nyolcaddöntőjében csaptak össze a felek, amikor a Real Madrid kettős győzelemmel (5–2, 1–0) jutott tovább kettejük párharcából.
Liverpool–Real Madrid 2–0 (2024. november 27.)
A mostani mérkőzésnek külön pikantériát ad Trent Alexander-Arnold személye, aki kedden volt csapata ellen léphet pályára az Anfielden. A 27 éves jobbhátvéd a nyárig nem szerepelt más együttesben, csak a Liverpoolban, amelynek színeiben kilenc szezon alatt 354 meccset játszott, és
a legutóbbi idény végén azonban nem hosszabbított szerződést nevelőegyesületével, hanem új kihívásokat keresve a Realhoz igazolt. A Liverpool szurkolói a mai napig neheztelnek rá a döntése miatt, ezért ellenséges közegre számíthat korábbi sikerei helyszínén.
Akárhogyan is fogadnak a drukkerek, az ő döntésük, és elfogadom. Mindig szeretni fogom a klubot, és mindig a Liverpool szurkolója maradok. Hálás vagyok a közös sikerekért, ezek az emlékek egy életre szólnak. Az érzelmeimet félre kell tennem és a legjobb tudásom szerint kell játszanom, de ha gólt szereznék, nem ünnepelnék
– mondta a Prime Videónak Alexander-Arnold, aki az elmúlt hetekben combsérüléssel bajlódott, s bár a királyiak legutóbbi két meccsén már ott ült a kispadon, nem valószínű, hogy volt csapata ellen kezdőként lép majd pályára.
Az angol válogatott futballista arról is beszélt, hogy korábbi csapattársai közül a sorsolás után többen is üzentek neki – Szoboszlai Dominik meglepő módon nem volt köztük, pedig a két játékos köztudottan baráti viszonyt ápolt egymással a Liverpoolnál.
„A sorsolás után Robbo (Andy Robertson), Mo (Szalah) és Ibou (Konaté) írtak nekem, és nevettünk rajta, hogy egymás ellen játszhatunk. Mintha eleve elrendelt lett volna ez a párosítás” – jegyezte meg a Vörösöknél 23 gólt szerző és 92 gólpasszt kiosztó Alexander-Arnold.
Szoboszlainak a mostani lesz a negyedik mérkőzése a Real Madriddal szemben: mint arról fentebb egy zárójeles megjegyzés erejéig már esett szó, tavaly ősszel egyszer már a Liverpool mezében is pályára léphetett gyerekkori kedvenc csapata ellen, a 2022–2023-as BL-idény csoportkörében pedig még a Leipzig színeiben játszott két mérkőzést (0–2, 3–2) a királyi gárdával.
Gyermekkoromban Real-szurkoló voltam, de most nem lehetek az. (…) Az álmom, hogy egy nap a Real Madridban futballozzak, de ehhez rengeteget kell dolgoznom, emellett szerencse is kell hozzá. A spanyolos, technikás foci áll hozzám a legközelebb, és amióta az eszemet tudom, a madridiaknak szurkolok
– mondta Szoboszlai 2018-ban a Nemzeti Sportnak.
Korábban egyébként a hírek szerint volt már rá esély, hogy a Transfermarkt piaci portál által jelenleg 85 millió euróra taksált magyar futballista a Realhoz szerződjön: 2020 decemberében a királyi klub akkori vezetőedzője, Zinédine Zidane állítólag felhívta telefonon Szoboszlait, hogy Salzburgból Madridba csábítsa, de az üzletből végül nem lett semmi, mert a magyar labdarúgó azon a télen a Leipziget választotta (majd onnan igazolt 2023-ban a Liverpoolhoz).
Ha azonban a magyar válogatott csapatkapitánya a folytatásban is olyan teljesítményt nyújt, mint a szezon eddigi szakaszában, amikor a Pool egyik – ha nem a – legjobbja volt, akkor nem kizárható, hogy később lesz még lehetősége álmai klubjához szerződni…
Veretlenek csatája Párizsban és Manchesterben
A keddi játéknap és a negyedik forduló másik rangadóját Párizsban vívják, ahol a címvédő és éllovas Paris Saint-Germain a hozzá hasonlóan százszázalékos, második helyen álló Bayern Münchent látja vendégül. Az összecsapáson kulcsfontosságú lehet, hogy a hazai védelem hogyan tudja, illetve tudja-e hatástalanítani a németek bombaformában lévő csatárát, Harry Kane-t, aki a legutóbbi tíz BL-meccsén összesen 11 gólt szerzett, a mostani idényben pedig minden sorozatot figyelembe véve már 22 találatnál jár.
A még ugyancsak hibátlan Arsenal is kedden lép pályára, mégpedig az egyelőre nyeretlen Slavia Praha otthonában, a múlt héten edzőváltáson átesett Juventus pedig – amely a prágaiakhoz hasonlóan még szintén nem tudott győzni az alapszakaszban – a hatpontos Sporting CP-t fogadja. Szerdán egymással játszik a két hétpontos együttes, a Manchester City és a Borussia Dortmund, míg Sallai Roland csapata, az eddig hat pontot gyűjtő Galatasaray a három vereséggel rajtoló és ligautolsó Ajax vendége lesz.
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 4. FORDULÓ PROGRAMJA
November 4., kedd
18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn (dán)
November 5., szerda
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
A LEBONYOLÍTÁSRÓL
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
Nyitókép: PETER POWELL / AFP