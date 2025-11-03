Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Trent Alexander-Arnold Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája Bayern München PSG Szoboszlai Dominik

Érdekes dolog derült ki Szoboszlairól – lehet csámcsogni a jó barát szavain…

2025. november 03. 19:01

Kedden Liverpool–Real Madrid rangadót rendeznek a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik két győztes és egy vesztes meccs után negyedszer léphet pályára gyerekkori kedvenc csapata ellen.

2025. november 03. 19:01
null
Murányi Domonkos

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a címvédő Paris Saint-Germain a hozzá hasonlóan százszázalékos, a szezonban mind a tizenöt eddigi tétmérkőzését megnyerő Bayern Münchent fogadja, magyar szempontból azonban mégsem ez lesz a játékhét legnagyobb érdeklődésre számot tartó találkozója, hanem a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool összecsapása a Real Madriddal.

Szoboszlai, Szoboszlai Dominik, Liverpool, Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold (feketében) a májusi bajnokavató parádén még Szoboszlaival együtt ünnepelt (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Az angol és a spanyol sztárgárda az előző BL-idényben az ötödik fordulóban találkozott egymással, akkor a Vörösök – Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljával – 2–0-ra nyertek hazai pályán (Szoboszlai a 83. percben állt be Curtis Jones helyére), azt megelőzően pedig a 2022–2023-as kiírás nyolcaddöntőjében csaptak össze a felek, amikor a Real Madrid kettős győzelemmel (5–2, 1–0) jutott tovább kettejük párharcából.

Liverpool–Real Madrid 2–0 (2024. november 27.)

 

A mostani mérkőzésnek külön pikantériát ad Trent Alexander-Arnold személye, aki kedden volt csapata ellen léphet pályára az Anfielden. A 27 éves jobbhátvéd a nyárig nem szerepelt más együttesben, csak a Liverpoolban, amelynek színeiben kilenc szezon alatt 354 meccset játszott, és 

  • két bajnoki címet, 
  • valamint egy-egy Bajnokok Ligáját 
  • és klubvilágbajnokságot nyert, 

a legutóbbi idény végén azonban nem hosszabbított szerződést nevelőegyesületével, hanem új kihívásokat keresve a Realhoz igazolt. A Liverpool szurkolói a mai napig neheztelnek rá a döntése miatt, ezért ellenséges közegre számíthat korábbi sikerei helyszínén.

Akárhogyan is fogadnak a drukkerek, az ő döntésük, és elfogadom. Mindig szeretni fogom a klubot, és mindig a Liverpool szurkolója maradok. Hálás vagyok a közös sikerekért, ezek az emlékek egy életre szólnak. Az érzelmeimet félre kell tennem és a legjobb tudásom szerint kell játszanom, de ha gólt szereznék, nem ünnepelnék

– mondta a Prime Videónak Alexander-Arnold, aki az elmúlt hetekben combsérüléssel bajlódott, s bár a királyiak legutóbbi két meccsén már ott ült a kispadon, nem valószínű, hogy volt csapata ellen kezdőként lép majd pályára.

Az angol válogatott futballista arról is beszélt, hogy korábbi csapattársai közül a sorsolás után többen is üzentek neki – Szoboszlai Dominik meglepő módon nem volt köztük, pedig a két játékos köztudottan baráti viszonyt ápolt egymással a Liverpoolnál.

„A sorsolás után Robbo (Andy Robertson), Mo (Szalah) és Ibou (Konaté) írtak nekem, és nevettünk rajta, hogy egymás ellen játszhatunk. Mintha eleve elrendelt lett volna ez a párosítás” – jegyezte meg a Vörösöknél 23 gólt szerző és 92 gólpasszt kiosztó Alexander-Arnold.

Trent Alexander-Arnold ennyire szereti a Liverpoolt – de a Real Madridnak még ő sem tudott nemet mondani (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Szoboszlainak a Real Madrid az álma

Szoboszlainak a mostani lesz a negyedik mérkőzése a Real Madriddal szemben: mint arról fentebb egy zárójeles megjegyzés erejéig már esett szó, tavaly ősszel egyszer már a Liverpool mezében is pályára léphetett gyerekkori kedvenc csapata ellen, a 2022–2023-as BL-idény csoportkörében pedig még a Leipzig színeiben játszott két mérkőzést (0–2, 3–2) a királyi gárdával.

Gyermekkoromban Real-szurkoló voltam, de most nem lehetek az. (…) Az álmom, hogy egy nap a Real Madridban futballozzak, de ehhez rengeteget kell dolgoznom, emellett szerencse is kell hozzá. A spanyolos, technikás foci áll hozzám a legközelebb, és amióta az eszemet tudom, a madridiaknak szurkolok

– mondta Szoboszlai 2018-ban a Nemzeti Sportnak.

Szoboszlai Dominik (jobbra) eddig háromszor játszott a Real Madrid ellen, egyszer a Santiago Bernabéu Stadionban (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Korábban egyébként a hírek szerint volt már rá esély, hogy a Transfermarkt piaci portál által jelenleg 85 millió euróra taksált magyar futballista a Realhoz szerződjön: 2020 decemberében a királyi klub akkori vezetőedzője, Zinédine Zidane állítólag felhívta telefonon Szoboszlait, hogy Salzburgból Madridba csábítsa, de az üzletből végül nem lett semmi, mert a magyar labdarúgó azon a télen a Leipziget választotta (majd onnan igazolt 2023-ban a Liverpoolhoz).

Ha azonban a magyar válogatott csapatkapitánya a folytatásban is olyan teljesítményt nyújt, mint a szezon eddigi szakaszában, amikor a Pool egyik – ha nem a – legjobbja volt, akkor nem kizárható, hogy később lesz még lehetősége álmai klubjához szerződni…

Ezt is ajánljuk a témában

Veretlenek csatája Párizsban és Manchesterben

A keddi játéknap és a negyedik forduló másik rangadóját Párizsban vívják, ahol a címvédő és éllovas Paris Saint-Germain a hozzá hasonlóan százszázalékos, második helyen álló Bayern Münchent látja vendégül. Az összecsapáson kulcsfontosságú lehet, hogy a hazai védelem hogyan tudja, illetve tudja-e hatástalanítani a németek bombaformában lévő csatárát, Harry Kane-t, aki a legutóbbi tíz BL-meccsén összesen 11 gólt szerzett, a mostani idényben pedig minden sorozatot figyelembe véve már 22 találatnál jár.

A még ugyancsak hibátlan Arsenal is kedden lép pályára, mégpedig az egyelőre nyeretlen Slavia Praha otthonában, a múlt héten edzőváltáson átesett Juventus pedig – amely a prágaiakhoz hasonlóan még szintén nem tudott győzni az alapszakaszban – a hatpontos Sporting CP-t fogadja. Szerdán egymással játszik a két hétpontos együttes, a Manchester City és a Borussia Dortmund, míg Sallai Roland csapata, az eddig hat pontot gyűjtő Galatasaray a három vereséggel rajtoló és ligautolsó Ajax vendége lesz.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 4. FORDULÓ PROGRAMJA
November 4., kedd
18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn (dán)
November 5., szerda
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

A LEBONYOLÍTÁSRÓL

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!