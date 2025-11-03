Érdekes dolog derült ki Szoboszlairól – lehet csámcsogni a jó barát szavain…

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a címvédő Paris Saint-Germain a hozzá hasonlóan százszázalékos, a szezonban mind a tizenöt eddigi tétmérkőzését megnyerő Bayern Münchent fogadja, magyar szempontból azonban mégsem ez lesz a játékhét legnagyobb érdeklődésre számot tartó találkozója, hanem a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool összecsapása a Real Madriddal.

Trent Alexander-Arnold (feketében) a májusi bajnokavató parádén még Szoboszlaival együtt ünnepelt (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Az angol és a spanyol sztárgárda az előző BL-idényben az ötödik fordulóban találkozott egymással, akkor a Vörösök – Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljával – 2–0-ra nyertek hazai pályán (Szoboszlai a 83. percben állt be Curtis Jones helyére), azt megelőzően pedig a 2022–2023-as kiírás nyolcaddöntőjében csaptak össze a felek, amikor a Real Madrid kettős győzelemmel (5–2, 1–0) jutott tovább kettejük párharcából.

Liverpool–Real Madrid 2–0 (2024. november 27.)