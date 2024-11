Szoboszlai a Real Madridban? – egyszer már volt erre esély!

Nyitókép: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Real Madrid ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában szerda este Liverpool, és ennek apropóján egy meglepő történetet közölt Szoboszlai Dominikról a spanyol AS sportnapilap. A madridi központú lap, amely mindig kiemelten foglalkozik a spanyol főváros klubjai – köztük a Real Madrid – ügyeivel, most arról számolt be, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát évekkel ezelőtt nagyon szerette volna leigazolni a királyi klub. Mindez még 2020-ban történt, amikor Szoboszlai Dominik a Red Bull Salzburgban szerepelt.