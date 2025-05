Zsebbe nyúlós: a Real Madrid mégis kénytelen fizetni Szoboszlaiéknak

Régóta köztudott, hogy az angol válogatott labdarúgó, Trent Alexander-Arnold nem hosszabbít szerződést Liverpoolban, és a nevelőklubjával való megállapodása lejártával a Real Madridhoz tart. A spanyolok június 30-a után átigazolási díj fizetése nélkül szerződtették volna a szélső hátvédet, ám miután a Blancók indulnak a klubvilágbajnokságon, hajlandók voltak fizetni tízmillió eurót, hogy a Vörösök néhány héttel korábban elengedjék Alexander-Arnoldot, aki így már a csoportmeccseken is részt vehet. Az üzlet megköttetett, a klub a hivatalos felületein már be is mutatta a nyilvánosságnak!