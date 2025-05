Az utolsó tánc: az ismét kezdő Szoboszlai győzelemmel búcsúztatná liverpooli jóbarátját (FOTÓ)

Vasárnap délután magyar idő szerint egységesen 17 órakor kezdődik valamennyi összecsapás a Premier League zárófordulójában. A bajnoki címét már hetekkel ezelőtt bebiztosító Liverpool idén utolsóként a Crystal Palace-t fogadja, a találkozón szokás szerint ismét a kezdőcsapatba jelölte Arne Slot a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot.

Ezúttal sem kezd azonban jó barátja, a szezon után a Real Madridba távozó Trent Alexander-Arnold, helyette újfent a fiatal utód, Connor Bradley kapja meg a lehetőséget. A holland mester azonban valószínűleg a meccs végén ezúttal is lehetőséget ad majd Alexander-Arnoldnak, hogy végleg elbúcsúzhasson tőle az Anfield közönsége – más kérdés, hogy alighanem ezúttal is vegyes lesz majd a fogadtatása... Emlékezetes, a távozó klasszist az Anfield szurkolóseregének egy része kifütyülte két hete, akkor többek mellett Szoboszlai is felemelte a hangját a gesztus ellen (azóta egyébként a korábbi tréner, Jüren Klopp is úgy fogalmazott, mindez nem volt méltó a liverpooli szívhez).