Itt az újabb megfejtés Horn Gábortól: Jót tesz Magyar Péternek, hogy ő a magyar Zelenszkij!

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, egy sor korábbi SZDSZ-es nagyágyú mellett Horn Gábor is beállt a Tisza Párt mögé. Horn ezúttal a KlikkTV Mélyvíz című műsorának a vendége volt, ahol a többi között arról beszélt, hogy szerinte Magyar Péternek még jót is tesz, ha úgy emlegetik, mint a magyar Zelenszkijt. A korábbi SZDSZ-es politikus szerint ebből az látszik, hogy „elfáradt a fideszes kommunikációs gépezet”.